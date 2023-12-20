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أسبوع بريف يشهد حضور رئيس مجلس الكريكيت الآسيوي

12/20/2023 7:25:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شهد‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023‭ ‬حضور‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الكريكيت‭ ‬الآسيوي‭ ‬جاي‭ ‬شاه،‭ ‬وذلك‭ ‬لمتابعة‭ ‬فعاليات‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الكبير،‭ ‬الذي‭ ‬احتضنته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والذي‭ ‬نظمته‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬5-‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وقد‭ ‬تابع‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الكريكيت‭ ‬الآسيوي‭ ‬جاي‭ ‬شاه‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80‭
‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين‭ ‬وبطولة‭ ‬آسيا‭ ‬الرابعة‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للهواة،‭ ‬واللتين‭ ‬أقيمتا‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023‭.‬

وأشاد‭ ‬شاه‭ ‬بالجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرؤية‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬والتي‭ ‬بوأت‭ ‬البحرين‭ ‬مكانة‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية‭ ‬ودفعها‭ ‬لتحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF
‬البحرينية‭ ‬منذ‭ ‬تدشينها‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬2016،‭ ‬من‭ ‬مكتسبات‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬دورها‭ ‬كبطولة‭ ‬شاملة‭ ‬بكل‭ ‬المقاييس،‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والسياحية‭ ‬للدول‭ ‬التي‭ ‬احتضنت‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الكريكيت‭ ‬الآسيوي‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭
‬‮«‬ BRAVE ‭ ‬ COMBAT ‭ ‬ FEDERATION ‮»‬‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬شاهد‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭ ‬الكبير،‭ ‬متمنيا‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لمنظمة‭ ‬بريف‭.‬

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