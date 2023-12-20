أسبوع بريف يشهد حضور رئيس مجلس الكريكيت الآسيوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شهد أسبوع بريف الدولي للقتال 2023 حضور رئيس مجلس الكريكيت الآسيوي جاي شاه، وذلك لمتابعة فعاليات هذا الحدث الرياضي الكبير، الذي احتضنته مملكة البحرين تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والذي نظمته منظمة بريف بالتعاون مع الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF في الفترة 5- 16 ديسمبر على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وقد تابع رئيس مجلس الكريكيت الآسيوي جاي شاه منافسات بطولة BRAVE CF 80
لفنون القتال المختلطة للمحترفين وبطولة آسيا الرابعة لفنون القتال المختلطة للهواة، واللتين أقيمتا ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023.
وأشاد شاه بالجهود المتميزة لمملكة البحرين في دعم رياضة فنون القتال المختلطة، من خلال الرؤية التي رسمها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لهذه الرياضة، والتي بوأت البحرين مكانة متقدمة على صعيد هذه الرياضة العالمية ودفعها لتحقيق العديد من الإنجازات.
وأكد أن ما حققته بطولة BRAVE CF
البحرينية منذ تدشينها في 23 سبتمبر 2016، من مكتسبات للرياضة البحرينية عززت من دورها كبطولة شاملة بكل المقاييس، والتي ساهمت في بناء جسور من التعاون مع مختلف الجهات الرياضية والاقتصادية والسياحية للدول التي احتضنت هذه البطولة.
وأشاد رئيس مجلس الكريكيت الآسيوي بالجهود التي بذلتها منظمة بريف
« BRAVE COMBAT FEDERATION » برئاسة محمد شاهد في تنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي الكبير، متمنيا كل التوفيق والنجاح لمنظمة بريف.
MENAFN20122023000055011008ID1107636068
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.