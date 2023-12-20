((أخبار الخليج الرياضي)) يبرز حصاد الجولة التاسعة من دورينافيرناندو الأهلي يحكم قبضته على ماحوزي الرفاع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أسدل‭ ‬الستار‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬إثارة‭ ‬بنتائجها‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬انتصار‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬الرفاع‭ (‬1/2‭)‬،‭ ‬خسارة‭ ‬النجمة‭ ‬أمام‭ ‬المنامة‭ (‬2/3‭)‬،‭ ‬3‭ ‬تعادلات‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬والمحرق‭ (‬2/2‭)‬،‭ ‬الخالدية‭ ‬مع‭ ‬الشباب‭ (‬2/2‭) ‬البسيتين‭ ‬والحد‭ (‬2/2‭)‬،‭ ‬وتفوق‭ ‬سترة‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ (‬0/1‭).‬

‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬يبرز‭ ‬أحداث‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭.‬





ترتيب‭ ‬الفرق

يتصدر‭ ‬الأهلي‭ ‬ترتيب‭ ‬الفرق‭ ‬برصيد‭ (‬17‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬الخالدية‭ (‬14‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ (‬14‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬الرفاع‭ (‬13‭ ‬نقطة‭) ‬من‭ ‬7‭ ‬مباريات،‭ (‬المحرق‭ (‬13‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬النجمة‭ ‬وسترة‭ ‬والحالة‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬لكل‭ ‬منهم،‭ ‬المنامة‭ (‬11‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬الشباب‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الحد‭ (‬8‭ ‬نقاط‭) ‬وأخيرًا‭ ‬البسيتين‭ (‬7‭ ‬نقاط‭).‬





فيرناندو‭ ‬والماحوزي

في‭ ‬قمة‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة،‭ ‬أجاد‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬فيرناندو‭ ‬قراءته‭ ‬وتعامله‭ ‬مع‭ ‬منافسه‭ ‬الرفاع،‭ ‬وأحكم‭ ‬قبضته‭ ‬على‭ ‬مفاتيح‭ ‬اللعب‭ ‬والقوة‭ ‬لدى‭ ‬مدربه‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكتيك‭ ‬مميز‭ ‬انتهجه‭ ‬الأصفر‭ ‬أمام‭ ‬السماوي،‭ ‬أظهر‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬التوازن‭ ‬والتركيز‭ ‬والرغبة‭ ‬الجادة‭ ‬في‭ ‬خطف‭ ‬الفوز‭ ‬ليكسب‭ ‬اللقاء‭ ‬أداءً‭ ‬ونتيجةً‭ ‬رغم‭ ‬الفوارق‭ ‬في‭ ‬الأسماء‭ ‬والإمكانات‭.‬





المدربون‭ ‬الجدد‭.. ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬وخسارة

بخلاف‭ ‬مدرب‭ ‬النجمة‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬الذي‭ ‬أخفق‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشواره‭ ‬بتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬إثر‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬المنامة‭ ‬وبمستوى‭ ‬متذبذب،‭ ‬نجح‭ ‬مدرب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬إسماعيل‭ ‬كرامي‭ ‬في‭ ‬اقتناص‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬بأداء‭ ‬جيد‭ ‬للغاية،‭ ‬والأمر‭ ‬نفسه‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬مدرب‭ ‬الحد‭ ‬محمد‭ ‬عدنان‭ ‬الذي‭ ‬كسب‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬البسيتين،‭ ‬وكذلك‭ ‬لمدرب‭ ‬الخالدية‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬أمام‭ ‬الشباب‭.‬





الدخيل‭ ‬يتمخطر

‭ ‬بـ‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية

يعتبر‭ ‬أحمد‭ ‬الدخيل‭ ‬الذي‭ ‬تسلم‭ ‬قيادة‭ ‬سترة‭ ‬منذ‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة،‭ ‬هو‭ ‬المدرب‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتعثر،‭ ‬ليحصد‭ (‬9‭ ‬نقاط‭) ‬جعلت‭ ‬الفريق‭ ‬يرتقي‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬المتأخرة‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬الدافئة،‭ ‬مع‭ ‬امتلاكه‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭.‬





12‭

‬هدفًا‭ ‬و3‭ ‬تعادلات

12‭ ‬هدفًا‭ ‬هي‭ ‬محصلة‭ ‬مباريات‭ ‬المحرق‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬الخالدية‭ ‬والشباب،‭ ‬الحد‭ ‬والبسيتين،‭ ‬انتهيا‭ ‬بالتعادل‭ ‬وبشكل‭ ‬مثير،‭ ‬حيث‭ ‬المجريات‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬كر‭ ‬وفر‮»‬‭ ‬بينهما‭ ‬بأرضية‭ ‬الميدان‭ ‬والأهداف‭ ‬تتحقق‭ ‬الواحدة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‭ ‬بشكل‭ ‬متسارع‭ ‬للغاية‭.‬





3‭

‬لاعبين‭ ‬‮«‬منقذين‮»‬

خطف‭ ‬مهاجما‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬تياغو‭ ‬ولاعب‭ ‬الشباب‭ ‬كارلوس‭ ‬الأنظار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬لما‭ ‬قدماه‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬مميز‭ ‬هجوميًا،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬تياغو‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬المحرق‭ ‬وكارلوس‭ ‬كذلك‭ ‬سجلّ‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬الخالدية،‭ ‬لينقذا‭ ‬فريقهما‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭. ‬والأمر‭ ‬نفسه‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬البسيتين‭ ‬روبينسون‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدفين‭ ‬من‭ ‬ركلتيّ‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الحد،‭ ‬فيما‭ ‬قادّ‭ ‬توباريس‭ ‬المنامة‭ ‬لانتصار‭ ‬ثمين‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬النجمة‭.‬





غليسون‭ ‬‮«‬الأجمل‮»‬

يعتبر‭ ‬هدف‭ ‬لاعب‭ ‬الخالدية‭ ‬غليسون‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الشباب‭ ‬هو‭ ‬الأروع‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬21‭ ‬هدفًا‭. ‬حيث‭ ‬سدد‭ ‬كرة‭ ‬متحركة‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬بحرفنة‭ ‬أودعها‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬الصعبة‭ ‬للشباك،‭ ‬اكتفى‭ ‬الحارس‭ ‬حمد‭ ‬الدوسري‭ ‬بالنظر‭ ‬إليها‭.‬





‮«‬القاتل‮»‬‭ ‬إبرهيما

لكل‭ ‬هدف‭ ‬حكاية‭ ‬ونهايتها‭ ‬إما‭ ‬تكون‭ ‬حزينة‭ ‬أو‭ ‬جميلة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هدف‭ ‬لاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬علي‭ ‬إبراهيما‭ ‬يفوق‭ ‬الجمال‭ ‬والسعادة،‭ ‬بعدما‭ ‬ارتقى‭ ‬لكرة‭ ‬هوائية‭ ‬وأسكنها‭ ‬برأسية‭ ‬قاتلة‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الرفاع‭ ‬بالدقيقة‭ (‬94‭) ‬ليقود‭ ‬فريقه‭ ‬للانتصار‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭.‬





‮«‬تميز‮»‬‭ ‬لطف‭ ‬الله

في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬تألق‭ ‬حراس‭ ‬كثر‭ ‬وساهموا‭ ‬في‭ ‬حصول‭ ‬فرقهما‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬التعادل‭ ‬أو‭ ‬الانتصار‭ ‬أو‭ ‬تقليل‭ ‬نتيجة‭ ‬الخسارة،‭ ‬ولكن‭ ‬حارس‭ ‬الأهلي‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله‭ ‬تميز‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬اللدود‭ ‬عن‭ ‬مرماه‭ ‬أمام‭ ‬هجمات‭ ‬الرفاع‭ ‬بكل‭ ‬بسالة‭ ‬ويقظة،‭ ‬لتكون‭ ‬النتيجة‭ ‬النهائية‭ ‬سعيدة‭.‬





‭ ‬3‭ ‬بطاقات‭ ‬حمراء

شهدت‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬ظهور‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مناسبات،‭ ‬اثنتان‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬المحرق‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬وكانتا‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬فراس‭ ‬شواط‭ ‬وكاردوس‭ ‬دا‭ ‬سيلفا،‭ ‬والثالثة‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬لاعب‭ ‬الحالة‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬نيلسون‭ ‬أمام‭ ‬سترة‭.‬

‭ ‬

كوستا‭ ‬يتصدر‭ ‬‮«‬الهدافين‮»‬

بعد‭ ‬إحرازه‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬المنامة،‭ ‬اعتلى‭ ‬لاعب‭ ‬النجمة‭ ‬البرازيلي‭ ‬دا‭ ‬كوستا‭ ‬قائمة‭ ‬الهدافين‭ ‬برصيد‭ (‬8‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬وخلفه‭ ‬برصيد‭ (‬7‭ ‬أهداف‭) ‬لاعب‭ ‬المنامة‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدفًا‭ ‬أمام‭ ‬النجمة،‭ ‬وبرصيد‭ (‬6‭ ‬أهداف‭) ‬لاعب‭ ‬المحرق‭ ‬فراس‭ ‬شواط‭ ‬بعد‭ ‬تسجيله‭ ‬أمام‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬وكميل‭ ‬الأسود‭ ‬الذي‭ ‬سجلّ‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭.‬