((أخبار الخليج الرياضي)) يبرز حصاد الجولة التاسعة من دورينافيرناندو الأهلي يحكم قبضته على ماحوزي الرفاع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أسدل الستار مساء يوم الثلاثاء على منافسات الجولة التاسعة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، حيث شهدت إثارة بنتائجها وفي مقدمتها انتصار الأهلي على الرفاع (1/2)، خسارة النجمة أمام المنامة (2/3)، 3 تعادلات في مباريات الرفاع الشرقي والمحرق (2/2)، الخالدية مع الشباب (2/2) البسيتين والحد (2/2)، وتفوق سترة على الحالة (0/1).
«أخبار الخليج الرياضي» يبرز أحداث هذه الجولة.
ترتيب الفرق
يتصدر الأهلي ترتيب الفرق برصيد (17 نقطة)، الخالدية (14 نقطة)، الرفاع الشرقي (14 نقطة)، الرفاع (13 نقطة) من 7 مباريات، (المحرق (13 نقطة)، النجمة وسترة والحالة (12 نقطة) لكل منهم، المنامة (11 نقطة)، الشباب (8 نقاط)، الحد (8 نقاط) وأخيرًا البسيتين (7 نقاط).
فيرناندو والماحوزي
في قمة مباريات الجولة، أجاد مدرب الأهلي فيرناندو قراءته وتعامله مع منافسه الرفاع، وأحكم قبضته على مفاتيح اللعب والقوة لدى مدربه هشام الماحوزي من خلال تكتيك مميز انتهجه الأصفر أمام السماوي، أظهر من خلاله التوازن والتركيز والرغبة الجادة في خطف الفوز ليكسب اللقاء أداءً ونتيجةً رغم الفوارق في الأسماء والإمكانات.
المدربون الجدد.. 3 نقاط وخسارة
بخلاف مدرب النجمة أحمد عيسى الذي أخفق في بداية مشواره بتحقيق نتيجة إيجابية إثر خسارته أمام المنامة وبمستوى متذبذب، نجح مدرب الرفاع الشرقي إسماعيل كرامي في اقتناص نقطة أمام المحرق بأداء جيد للغاية، والأمر نفسه ينطبق على مدرب الحد محمد عدنان الذي كسب نقطة أمام البسيتين، وكذلك لمدرب الخالدية علي عاشور أمام الشباب.
الدخيل يتمخطر
بـ 3 انتصارات متتالية
يعتبر أحمد الدخيل الذي تسلم قيادة سترة منذ الجولة السادسة، هو المدرب الوحيد الذي حقق ثلاثة انتصارات متتالية دون أن يتعثر، ليحصد (9 نقاط) جعلت الفريق يرتقي من المراكز المتأخرة إلى المنطقة الدافئة، مع امتلاكه مباراة مؤجلة من الجولة السابعة.
12
هدفًا و3 تعادلات
12 هدفًا هي محصلة مباريات المحرق والرفاع الشرقي، الخالدية والشباب، الحد والبسيتين، انتهيا بالتعادل وبشكل مثير، حيث المجريات كانت «كر وفر» بينهما بأرضية الميدان والأهداف تتحقق الواحدة تلو الأخرى بشكل متسارع للغاية.
3
لاعبين «منقذين»
خطف مهاجما الرفاع الشرقي تياغو ولاعب الشباب كارلوس الأنظار في هذه الجولة لما قدماه من أداء مميز هجوميًا، حيث حقق تياغو هدفين في مرمى المحرق وكارلوس كذلك سجلّ هدفين في الخالدية، لينقذا فريقهما من الخسارة. والأمر نفسه ينطبق على لاعب البسيتين روبينسون الذي سجل هدفين من ركلتيّ جزاء في مرمى الحد، فيما قادّ توباريس المنامة لانتصار ثمين بتسجيله هدفين في مرمى النجمة.
غليسون «الأجمل»
يعتبر هدف لاعب الخالدية غليسون في مرمى الشباب هو الأروع من بين الأهداف التي سجلت في هذه الجولة والتي بلغت 21 هدفًا. حيث سدد كرة متحركة قادمة من الجهة اليسرى بحرفنة أودعها في الزاوية الصعبة للشباك، اكتفى الحارس حمد الدوسري بالنظر إليها.
«القاتل» إبرهيما
لكل هدف حكاية ونهايتها إما تكون حزينة أو جميلة، إلا أن هدف لاعب الأهلي علي إبراهيما يفوق الجمال والسعادة، بعدما ارتقى لكرة هوائية وأسكنها برأسية قاتلة في مرمى الرفاع بالدقيقة (94) ليقود فريقه للانتصار والحفاظ على صدارة الدوري.
«تميز» لطف الله
في هذه الجولة تألق حراس كثر وساهموا في حصول فرقهما على نقطة التعادل أو الانتصار أو تقليل نتيجة الخسارة، ولكن حارس الأهلي إبراهيم لطف الله تميز بدرجة كبيرة في اللدود عن مرماه أمام هجمات الرفاع بكل بسالة ويقظة، لتكون النتيجة النهائية سعيدة.
3 بطاقات حمراء
شهدت الجولة التاسعة ظهور البطاقة الحمراء في ثلاث مناسبات، اثنتان في مباراة المحرق والرفاع الشرقي، وكانتا من نصيب فراس شواط وكاردوس دا سيلفا، والثالثة من نصيب لاعب الحالة فرانسيسكو نيلسون أمام سترة.
كوستا يتصدر «الهدافين»
بعد إحرازه هدفين في مرمى المنامة، اعتلى لاعب النجمة البرازيلي دا كوستا قائمة الهدافين برصيد (8 أهداف)، وخلفه برصيد (7 أهداف) لاعب المنامة إبراهيم الختال الذي سجل هدفًا أمام النجمة، وبرصيد (6 أهداف) لاعب المحرق فراس شواط بعد تسجيله أمام الرفاع الشرقي، وكميل الأسود الذي سجلّ أمام الأهلي.
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