انطلاق أولى جولات بطولة البحرين روتاكس ماكس للكارتنج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

انطلقت‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬الكارتنج‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬والافتتاحية‭ ‬من‭ ‬جولات‭ ‬بطولات‭ ‬الكارتنج‭ ‬المحلية‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬للكارتنج‭ ‬وذلك‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬ضمن‭ ‬فئات‭ ‬البطولة‭ ‬المحلية‭.‬

الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬المحلية‭ ‬انطلقت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الـ‭ ‬ CIK والبالغ‭ ‬طوله‭ ‬1‭.‬414‭ ‬كيلومتر،‭ ‬وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬تمكن‭ ‬خالد‭ ‬النجار‭ ‬من‭ ‬خطف‭ ‬فئة‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس،‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬انهاء‭ ‬السباق‭ ‬بعد‭ ‬انهائه‭ ‬لـ‭ ‬15‭ ‬لفة‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬دقيقة‭ ‬و50‭.‬061‭ ‬ثانية،‭ ‬وجاء‭ ‬ثانيا‭ ‬جينا‭ ‬باسكول‭ ‬وثالثا‭ ‬راشد‭ ‬هلال‭.‬

وشهدت‭ ‬فئة‭ ‬السينيور‭ ‬ماكس‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬وذلك‭ ‬بـ‭ ‬17‭ ‬سائقا‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬راشد‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬تصدرها‭ ‬وخطف‭ ‬لقبها‭ ‬منهيا‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬دقيقة‭ ‬و32‭.‬814‭ ‬ثانية،‭ ‬بينما‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬لويس‭ ‬سميث‭ ‬بفارق‭ ‬2‭.‬858‭ ‬ثانية،‭ ‬وحل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فيدنت‭ ‬مينون‭ ‬محققا‭ ‬13‭ ‬دقيقة‭ ‬و35‭.‬817‭ ‬ثانية،‭ ‬وآخر‭ ‬فئة‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬فتصدرها‭ ‬محمد‭ ‬والي‭.‬

أما‭ ‬فئة‭ ‬الميني‭ ‬ماكس‭ ‬فتصدرها‭ ‬ناصر‭ ‬ناس‭ ‬منهيا‭ ‬9‭ ‬لفات‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬دقائق‭ ‬و47‭.‬058‭ ‬ثانية،‭ ‬وخلفه‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بفارق‭ ‬1‭.‬653‭ ‬ثانية‭ ‬وثالثا‭ ‬ديمر‭ ‬البالي‭. ‬أما‭ ‬فئة‭ ‬المايكرو‭ ‬ماكس‭ ‬فخطف‭ ‬لقبها‭ ‬طارق‭ ‬صوفي،‭ ‬وخلفه‭ ‬ريان‭ ‬نجار‭ ‬أما‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فكان‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬أوسين‭ ‬قري‭.‬

وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬انطلق‭ ‬ببطولتين‭ ‬كارتنج‭ ‬محليتين‭ ‬وهما‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬وبطولة‭ ‬الصخير‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس،‭ ‬واختتمت‭ ‬بطولة‭ ‬الصخير‭ ‬جولاتها،‭ ‬بينما‭ ‬تواصل‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬ب‭ ‬8‭ ‬جولات‭ ‬طوال‭ ‬الموسم،‭ ‬وتنطلق‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬و13‭ ‬يناير،‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬26‭ ‬يناير،‭ ‬الجولتان‭ ‬الخامسة‭ ‬والسادسة‭ ‬9‭ ‬و10‭ ‬فبراير،‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬وما‭ ‬قبل‭ ‬الختامية‭ ‬23‭ ‬فبراير،‭ ‬بينما‭ ‬تنطلق‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬مارس‭.‬