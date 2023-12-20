انطلاق أولى جولات بطولة البحرين روتاكس ماكس للكارتنج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
انطلقت في حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» على مضمار حلبة الكارتنج الجولة الأولى والافتتاحية من جولات بطولات الكارتنج المحلية بطولة البحرين روتاكس ماكس للكارتنج وذلك نهاية الأسبوع الماضي، حيث شهدت مشاركة كبيرة ضمن فئات البطولة المحلية.
الجولة الأولى من البطولة المحلية انطلقت يوم الجمعة الماضي وذلك على مضمار الـ CIK والبالغ طوله 1.414 كيلومتر، وضمن منافسات الجولة الافتتاحية تمكن خالد النجار من خطف فئة جونيور ماكس، وتمكن من انهاء السباق بعد انهائه لـ 15 لفة في 13 دقيقة و50.061 ثانية، وجاء ثانيا جينا باسكول وثالثا راشد هلال.
وشهدت فئة السينيور ماكس مشاركة كبيرة وذلك بـ 17 سائقا حيث تمكن راشد خليفة من تصدرها وخطف لقبها منهيا السباق في 13 دقيقة و32.814 ثانية، بينما المركز الثاني من نصيب لويس سميث بفارق 2.858 ثانية، وحل في المركز الثالث فيدنت مينون محققا 13 دقيقة و35.817 ثانية، وآخر فئة دي دي 2 فتصدرها محمد والي.
أما فئة الميني ماكس فتصدرها ناصر ناس منهيا 9 لفات في 8 دقائق و47.058 ثانية، وخلفه الشيخ أحمد آل خليفة بفارق 1.653 ثانية وثالثا ديمر البالي. أما فئة المايكرو ماكس فخطف لقبها طارق صوفي، وخلفه ريان نجار أما المركز الثالث فكان من نصيب أوسين قري.
وجدير بالذكر أن هذا الموسم انطلق ببطولتين كارتنج محليتين وهما بطولة البحرين روتاكس ماكس وبطولة الصخير روتاكس ماكس، واختتمت بطولة الصخير جولاتها، بينما تواصل بطولة البحرين روتاكس ماكس ب 8 جولات طوال الموسم، وتنطلق الجولة الثانية والثالثة تنطلق في 12 و13 يناير، الجولة الرابعة 26 يناير، الجولتان الخامسة والسادسة 9 و10 فبراير، الجولة السابعة وما قبل الختامية 23 فبراير، بينما تنطلق الجولة الختامية في 8 مارس.
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