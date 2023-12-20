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في حلبة البحرين الدولية اليوم وغدا..موعد جديد لفعاليتي كانو موتورز ((رولنغ دراغ)) و((بتلكو فتنس))

12/20/2023 7:25:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عشاق‭ ‬السرعة‭ ‬ورياضة‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬جديد‭ ‬مع‭ ‬فعاليتي‭ ‬كانو‭ ‬موتورز‭ ‬رولنغ‭ ‬دراغ‭ ‬وفعاليات‭ ‬‮«‬بتكلو‭ ‬فتنس‮»‬‭ ‬اللتين‭ ‬تنطلقان‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬وغدا‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافقين‭ ‬21‭ ‬و22‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتنطلق‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬الرولنغ‭ ‬دراغ‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬وتعتبر‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬إضافتها‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬منوعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المثيرة‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭. ‬وعلى‭ ‬غرار‭ ‬منافسات‭ ‬ليالي‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬لـ‮«‬الدراغ‭ ‬والدرفت‮»‬،‭ ‬يوفر‭ ‬الـ«الرولنغ‭ ‬دراغ‮»‬‭ ‬فرصة‭ ‬للمشاركين‭ ‬للمشاركة‭ ‬بسياراتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬دراجاتهم‭ ‬النارية‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬السرعة‭ ‬البالغ‭ ‬طوله‭ ‬ربع‭ ‬ميل،‭ ‬المعتمد‭ ‬من‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬هوت‭ ‬رود‭ ‬الوطنية‭ ‬العالمية‮»‬‭ ‬ NHRA ‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬منافسات‭ ‬كانو‭ ‬موتورز‭ ‬لـ«الرولنغ‭ ‬دراغ‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬بين‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً‭ ‬و12‭ ‬منتصف‭ ‬الليل،‭ ‬وتتم‭ ‬عملية‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬السيارات‭ ‬التابعة‭ ‬للحلبة‭.‬

ويكمن‭ ‬الفرق‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬الـ«رولنغ‭ ‬دراغ‮»‬‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬المشاركين‭ ‬لا‭ ‬يبدأون‭ ‬من‭ ‬توقف‭ ‬تام،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬سرعة‭ ‬دوران‭ ‬تبلغ‭ ‬80‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬الساعة‭. ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬الـ«رولنغ‭ ‬دراغ‮»‬‭ ‬هو‭ ‬الفعالية‭ ‬المثالية‭ ‬لدعوة‭ ‬صديق‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تحديهم‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬المباشرة‭ ‬لمعرفة‭ ‬الأفضل‭.‬

كلفة‭ ‬المشاركة‭ ‬هي‭ ‬22‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬لكل‭ ‬سائق‭ ‬أو‭ ‬متسابق‭. ‬ويمكن‭ ‬للمشاهدين‭ ‬مشاهدة‭ ‬جميع‭ ‬المنافسات‭ ‬مقابل‭ ‬رسم‭ ‬دخول‭ ‬رمزي‭ ‬قدره‭ ‬2‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬تباع‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭. ‬وكما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬فعالية‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬الحلبة،‭ ‬يتم‭ ‬اتباع‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأوقات‭ ‬خلال‭ ‬الفعاليات‭ ‬للسائقين‭ ‬والمشاهدين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭.‬

وتقدم‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الفعالية‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬أمام‭ ‬الحضور‭ ‬وجماهير‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة،‭ ‬بتخصيص‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬‮«‬الدراغستر‮»‬‭ ‬المعروفة‭ ‬بسرعتها‭ ‬الخارقة‭ ‬وقوتها‭ ‬الحصانية‭ ‬البالغة‭ ‬1000‭ ‬حصان‭ ‬للركوب‭ ‬بجانب‭ ‬سائق‭ ‬محترف‭ ‬يقودك‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬الصفر‭ ‬حتى‭ ‬100‭ ‬ميل‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬خلال‭ ‬ثانية‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬لتجربة‭ ‬العمر‭ ‬وذلك‭ ‬بمبلغ‭ ‬44‭ ‬دينارا‭ ‬للشخص‭ ‬الواحد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬يؤهلك‭ ‬لخوض‭ ‬التجربة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بنصف‭ ‬المبلغ‭ ‬أي‭ ‬33‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬فقط‭. ‬وتتواصل‭ ‬الفعاليات‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬صباحا‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬فعالية‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬بتكلو‭ ‬فتنس‮»‬،‭ ‬وتعتبر‭ ‬الفعالية‭ ‬مفتوحة‭ ‬لراكبي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬والعدائين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬بتلكو‭ ‬فتنس‮»‬‭ ‬فرصة‭ ‬للمشاركين‭ ‬الذين‭ ‬يتطلعون‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬لياقتهم‭ ‬البدنية‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمارنا‭ ‬العالمي‭.‬

وخلال‭ ‬الفعالية‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬مضمارين‭ ‬مختلفين،‭ ‬حيث‭ ‬يستخدم‭ ‬العداؤون‭ ‬المضمار‭ ‬الداخلي‭ ‬بطول‭ ‬2‭.‬550‭ ‬كيلومتر،‭ ‬بينما‭ ‬راكبو‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬سيشاركون‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬طولها‭ ‬3‭.‬543‭ ‬كيلومترات،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬منطقة‭ ‬مخصصة‭ ‬لركوب‭ ‬الدراجات‭ ‬للأطفال‭.‬

ويجب‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬التسجيل‭ ‬والدفع‭ ‬مسبقاً‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬ bahraingp ‭.‬ com ،‭ ‬وتبلغ‭ ‬كلفة‭ ‬المشاركة‭ ‬2‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لراكبي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬و1‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للعدائين،‭ ‬وللأطفال‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬عامًا‭ ‬يمكنهم‭ ‬المشاركة‭ ‬مجانًا‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬برفقة‭ ‬شخص‭ ‬بالغ‭ ‬مشارك‭ ‬ضمن‭ ‬الفعالية‭.‬

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