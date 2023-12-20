في حلبة البحرين الدولية اليوم وغدا..موعد جديد لفعاليتي كانو موتورز ((رولنغ دراغ)) و((بتلكو فتنس))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عشاق السرعة ورياضة السيارات على موعد جديد مع فعاليتي كانو موتورز رولنغ دراغ وفعاليات «بتكلو فتنس» اللتين تنطلقان في حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» وذلك اليوم الخميس وغدا الجمعة الموافقين 21 و22 ديسمبر الجاري.
وتنطلق فعالية «الرولنغ دراغ» اليوم الخميس وتعتبر واحدة من أحدث المنافسات التي تمت إضافتها إلى قائمة منوعة من الفعاليات المثيرة في حلبة البحرين الدولية. وعلى غرار منافسات ليالي إبراهيم خليل كانو لـ«الدراغ والدرفت»، يوفر الـ«الرولنغ دراغ» فرصة للمشاركين للمشاركة بسياراتهم الخاصة أو دراجاتهم النارية على مضمار السرعة البالغ طوله ربع ميل، المعتمد من «شبكة هوت رود الوطنية العالمية» NHRA .
ومن المقرر أن تقام منافسات كانو موتورز لـ«الرولنغ دراغ» اليوم الخميس بين الساعة 7 مساءً و12 منتصف الليل، وتتم عملية التسجيل في موقف السيارات التابعة للحلبة.
ويكمن الفرق الرئيسي في الـ«رولنغ دراغ» في أن المشاركين لا يبدأون من توقف تام، ولكن من سرعة دوران تبلغ 80 كيلومترا في الساعة. لذلك فإن الـ«رولنغ دراغ» هو الفعالية المثالية لدعوة صديق أو أكثر ومن ثم تحديهم في سلسلة من المنافسات المباشرة لمعرفة الأفضل.
كلفة المشاركة هي 22 دينارا بحرينيا لكل سائق أو متسابق. ويمكن للمشاهدين مشاهدة جميع المنافسات مقابل رسم دخول رمزي قدره 2 دينار بحريني، تباع التذاكر في مواقف السيارات. وكما هو الحال في كل فعالية من فعاليات الحلبة، يتم اتباع معايير السلامة على أعلى مستوى في جميع الأوقات خلال الفعاليات للسائقين والمشاهدين على حد سواء.
وتقدم حلبة البحرين الدولية على هامش الفعالية فرصة فريدة أمام الحضور وجماهير سباقات السرعة، بتخصيص عدد من سيارات «الدراغستر» المعروفة بسرعتها الخارقة وقوتها الحصانية البالغة 1000 حصان للركوب بجانب سائق محترف يقودك في رحلة تنطلق من الصفر حتى 100 ميل في الساعة خلال ثانية واحدة فقط لتجربة العمر وذلك بمبلغ 44 دينارا للشخص الواحد، إلى جانب العرض الذي يؤهلك لخوض التجربة مرة أخرى بنصف المبلغ أي 33 دينارا بحرينيا فقط. وتتواصل الفعاليات صباح الجمعة من 6 صباحا حتى 10 صباحا وذلك ضمن فعالية جديدة من فعاليات «بتكلو فتنس»، وتعتبر الفعالية مفتوحة لراكبي الدراجات الهوائية والعدائين من جميع الأعمار، حيث تعد فعالية «بتلكو فتنس» فرصة للمشاركين الذين يتطلعون إلى الحفاظ على لياقتهم البدنية وذلك على مضمارنا العالمي.
وخلال الفعالية يتم استخدام مضمارين مختلفين، حيث يستخدم العداؤون المضمار الداخلي بطول 2.550 كيلومتر، بينما راكبو الدراجات الهوائية سيشاركون على مضمار الحلبة الخارجية التي يبلغ طولها 3.543 كيلومترات، مع وجود منطقة مخصصة لركوب الدراجات للأطفال.
ويجب على جميع الراغبين في المشاركة التسجيل والدفع مسبقاً على الموقع الإلكتروني الرسمي لحلبة البحرين الدولية bahraingp . com ، وتبلغ كلفة المشاركة 2 دينار بحريني لراكبي الدراجات الهوائية و1 دينار بحريني للعدائين، وللأطفال أقل من 12 عامًا يمكنهم المشاركة مجانًا إذا كانوا برفقة شخص بالغ مشارك ضمن الفعالية.
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