محافظ الجنوبية يكّرم الفائزين ببطولة العيد الوطني لـ ((البادل))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬،‭ ‬ختام‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬الثانية‭ ‬لرياضة‭ ‬البادل‭ ‬المقامة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ (‬ذا‭ ‬بادل‭ ‬أرينا‭)‬،‭ ‬بمشاركة‭ ‬170‭ ‬لاعباً‭ ‬من‭ ‬المحترفين‭ ‬والهواة‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الجنسين‭ ‬وبمجموع‭ ‬85‭ ‬فريقاً،‭ ‬وذلك‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬،‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬بأن‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬تواصل‭ ‬سعيها‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬والبرامج‭ ‬الهادفة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬خلال‭ ‬المناسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬،‭ ‬مبيناً‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬مواصلة‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬يرفد‭ ‬أهداف‭ ‬المحافظة‭ ‬ورسائلها‭ ‬لخدمة‭ ‬مجتمع‭ ‬المحافظة‭ ‬،‭ ‬وإتاحة‭ ‬المجال‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬قدراته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬محترفين‭ ‬أو‭ ‬هواة،‭ ‬مقدما‭ ‬سموه‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬بالبطولة،‭ ‬والقائمين‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬المحافظة‭ ‬وجميع‭ ‬المتعاونين‭ ‬فيها‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬المقامة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العزيزة،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬اللاعبين‭ ‬،‭ ‬وبحضور‭ ‬جمهور‭ ‬غفير‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬برياضة‭ ‬البادل‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬أسفرت‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬15‭-‬19‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬عن‭ ‬بروز‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المتنافسين‭ ‬على‭ ‬لقبها،‭ ‬محققة‭ ‬صدىً‭ ‬واسعاً‭ ‬وتفاعلاً‭ ‬كبيراً‭ ‬لدى‭ ‬الرياضيين‭ ‬والمتابعين‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭.‬

وقد‭ ‬اشتمل‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬على‭ ‬كلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬اطلع‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬المباشرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللاعبين،‭ ‬بعدها‭ ‬قام‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬بتكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬بالبطولة،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬فئة‭ ‬ A ‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬راشد‭ ‬العبيدلي،‭ ‬علي‭ ‬الديواني،‭ ‬والمركز‭ ‬الأول‭ ‬فئة‭ ‬ B ‭ : ‬معاذ‭ ‬المعيلي،‭ ‬محمد‭ ‬المناعي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬فئة‭ ‬ C ‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬سالم‭ ‬الشروقي،‭ ‬إبراهيم‭ ‬شويطر،‭ ‬أما‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬سيدات‭ ‬فئة‭ ‬ A ‭ ‬فكان‭ ‬من‭ ‬نصيب‭: ‬دلال‭ ‬أحمد،‭ ‬مريم‭ ‬العمادي،‭ ‬وأما‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬سيدات‭ ‬فئة‭ ‬ B ‭ ‬حققته‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬إيمان‭ ‬الحميد،‭ ‬مروة‭ ‬العلي‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أشاد‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬البطولة‭ ‬وكافة‭ ‬المشاركين‭ ‬،‭ ‬بدور‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬وإقامتها‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬التنظيم‭ ‬الإداري‭ ‬والفني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬170‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬والهواة‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الجنسين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬لجان‭ ‬تحكيم‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬