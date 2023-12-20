في انطلاق الجولة الثامنة من دوري زينالنجمة يواجه الأهلي بحسابات التأهل الصعبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023-2024،‭ ‬وتقام‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬مواجهة‭ ‬واحدة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬والنجمة‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءَ‭.‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬الأقوى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة،‭ ‬فيما‭ ‬المواجهات‭ ‬الأخرى‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ (‬الاتحاد‭ ‬والبحرين‭)‬،‭ (‬المحرق‭ ‬والنويدرات‭) ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬بينما‭ ‬تختتم‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬بلقاءين‭ (‬المنامة‭ ‬وسترة‭)‬،‭ (‬سماهيج‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭).‬

ويسعى‭ ‬الأهلي‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬تعثره‭ ‬أمام‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬الأهلي‭ ‬ضمن‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬لكنه‭ ‬يحاول‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬حاليا‭ ‬واستعادة‭ ‬الثقة‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬

في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬يصارع‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬وقد‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬نفق‭ ‬الحسابات‭ ‬المعقدة‭ ‬ويريد‭ ‬الخروج‭ ‬منه‭ ‬سالما،‭ ‬ويعلم‭ ‬النجمة‭ ‬أنه‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬منافس‭ ‬لكي‭ ‬يضمن‭ ‬التأهل،‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬اعتبرنا‭ ‬أن‭ ‬مواجهته‭ ‬القادمة‭ ‬أمام‭ ‬سترة‭ ‬ستكون‭ ‬سهلة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليه،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬مواجهته‭ ‬الأخيرة‭ ‬هي‭ ‬الأصعب‭ ‬أمام‭ ‬المتصدر‭ ‬المنامة‭.‬

ويمتلك‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارتين‭ ‬أمام‭ ‬النويدرات‭ ‬والمنامة،‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬النجمة‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬والاتحاد‭ ‬والحالة‭.‬

وتبدو‭ ‬مهمة‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬منافسة‭ ‬شرسة‭ ‬من‭ ‬منافسيه‭ ‬الاتحاد‭ ‬والنويدرات،‭ ‬وستحدد‭ ‬المواجهات‭ ‬القادمة‭ ‬للأندية‭ ‬الثلاثة‭ ‬هوية‭ ‬الفريقين‭ ‬اللذين‭ ‬سيتأهلان‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭.‬

وبالنظر‭ ‬الى‭ ‬مباريات‭ ‬الفرق‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الأخيرة‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬التوقع،‭ ‬حيث‭ ‬يلاقي‭ ‬النجمة‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الأهلي‭ ‬وسترة‭ ‬والمنامة،‭ ‬فيما‭ ‬يواجه‭ ‬الاتحاد‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬والمحرق‭ ‬والنويدات،‭ ‬بينما‭ ‬يصطدم‭ ‬النويدرات‭ ‬بالمحرق‭ ‬والمنامة‭ ‬والاتحاد‭.‬

وتبدو‭ ‬حظوظ‭ ‬الأهلي‭ ‬أرجح‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الإمكانيات‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬واللاعبين‭ ‬وكذلك‭ ‬المحترفين،‭ ‬ويتفوق‭ ‬الأهلي‭ ‬بالخبرة،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬يزخر‭ ‬النجمة‭ ‬بعدد‭ ‬جيد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين‭ ‬لكنه‭ ‬يفتقد‭ ‬للبدلاء‭ ‬الجاهزين‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬النجمة‭ ‬مستوى‭ ‬مميزا‭ ‬يقارع‭ ‬فيه‭ ‬الأهلي،‭ ‬ولذلك‭ ‬الجدية‭ ‬مطلوبة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المواجهات،‭ ‬فالأهلي‭ ‬لن‭ ‬يتهاون‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬النويدرات‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬والتي‭ ‬تمتلك‭ ‬محترفين‭ ‬اثنين‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬تنافسية‭ ‬ومثيرة‭ ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬مفاجآت‭.‬

ويقود‭ ‬الأهلي‭ ‬المدرب‭ ‬التركي‭ ‬أنداك‭ ‬ياييسيير‭ ‬ويعتمد‭ ‬في‭ ‬تشكيلته‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬وهشام‭ ‬سرحان‭ ‬وصباح‭ ‬حسين‭ ‬والأمريكيين‭ ‬ادريان‭ ‬وماكلين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يقود‭ ‬النجمة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هاني‭ ‬علم‭ ‬وتضم‭ ‬تشكيلته‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬بوعلاي‭ ‬والسيدمحمد‭ ‬حميد‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬غالي‭ ‬والأمريكيين‭ ‬روبنسون‭ ‬وجوش‭ ‬كالدويل‭.‬

وكانت‭ ‬جماهير‭ ‬الأهلي‭ ‬قد‭ ‬سجلت‭ ‬حضورا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬المنامة،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬حضورها‭ ‬ودعمها‭ ‬وتشجيعها‭ ‬للفريق،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬المستويات‭ ‬التصاعدية‭ ‬المطمئنة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭.‬