في انطلاق الجولة الثامنة من دوري زينالنجمة يواجه الأهلي بحسابات التأهل الصعبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الثامنة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024، وتقام على صالة اتحاد السلة بأم الحصم مواجهة واحدة تجمع بين فريقي الأهلي والنجمة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءَ.
وتعد هذه المواجهة الأقوى في هذه الجولة، فيما المواجهات الأخرى تجمع بين (الاتحاد والبحرين)، (المحرق والنويدرات) وذلك يوم الجمعة، بينما تختتم مباريات الجولة يوم السبت بلقاءين (المنامة وسترة)، (سماهيج ومدينة عيسى).
ويسعى الأهلي إلى العودة إلى سكة الانتصارات بعد تعثره أمام غريمه التقليدي المنامة في الجولة الماضية، يذكر أن الأهلي ضمن التأهل إلى الدورة السداسية لكنه يحاول المحافظة على المركز الثاني حاليا واستعادة الثقة من جديد.
في الجانب الآخر يصارع النجمة على التأهل إلى الدورة السداسية، وقد دخل في نفق الحسابات المعقدة ويريد الخروج منه سالما، ويعلم النجمة أنه بحاجة إلى فوز على فريق منافس لكي يضمن التأهل، إذا ما اعتبرنا أن مواجهته القادمة أمام سترة ستكون سهلة بالنسبة إليه، في حين أن مواجهته الأخيرة هي الأصعب أمام المتصدر المنامة.
ويمتلك الأهلي في رصيده 12 نقطة في المركز الثاني من خمسة انتصارات وخسارتين أمام النويدرات والمنامة، فيما يحتل النجمة المركز الرابع برصيد 11 نقطة من أربعة انتصارات وثلاث هزائم أمام كل من المحرق والاتحاد والحالة.
وتبدو مهمة النجمة في التأهل صعبة في ظل منافسة شرسة من منافسيه الاتحاد والنويدرات، وستحدد المواجهات القادمة للأندية الثلاثة هوية الفريقين اللذين سيتأهلان إلى الدورة السداسية.
وبالنظر الى مباريات الفرق الثلاثة في الجولات الأخيرة نجد أن من الصعب التوقع، حيث يلاقي النجمة كلا من الأهلي وسترة والمنامة، فيما يواجه الاتحاد كلا من البحرين والمحرق والنويدات، بينما يصطدم النويدرات بالمحرق والمنامة والاتحاد.
وتبدو حظوظ الأهلي أرجح لتحقيق الفوز في ظل الإمكانيات التي يمتلكها واللاعبين وكذلك المحترفين، ويتفوق الأهلي بالخبرة، في المقابل يزخر النجمة بعدد جيد من اللاعبين المميزين لكنه يفتقد للبدلاء الجاهزين.
ومن المتوقع أن يقدم النجمة مستوى مميزا يقارع فيه الأهلي، ولذلك الجدية مطلوبة في مثل هذه المواجهات، فالأهلي لن يتهاون خاصة بعد سقوطه في الجولة الأولى أمام النويدرات.
والجدير بالذكر أن جميع المباريات التي تجمع بين الأندية المنافسة على التأهل إلى الدورة السداسية والتي تمتلك محترفين اثنين في الملعب دائما ما تكون تنافسية ومثيرة ومن الممكن أن تشهد مفاجآت.
ويقود الأهلي المدرب التركي أنداك ياييسيير ويعتمد في تشكيلته على كل من أحمد حسن وهشام سرحان وصباح حسين والأمريكيين ادريان وماكلين، في حين يقود النجمة المدرب الوطني هاني علم وتضم تشكيلته كل من محمد بوعلاي والسيدمحمد حميد وعبدالرحمن غالي والأمريكيين روبنسون وجوش كالدويل.
وكانت جماهير الأهلي قد سجلت حضورا كبيرا في الجولة الماضية أمام المنامة، ويتوقع أن تواصل حضورها ودعمها وتشجيعها للفريق، خاصة مع المستويات التصاعدية المطمئنة التي يقدمها.
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