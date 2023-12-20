الاتحاد البحريني لكرة السلة يعقد اجتماع الجمعية العموميةالعلوي: لجنة مشتركة لدراسة اقتراحات الأندية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقد الاتحاد البحريني لكرة السلة اجتماع الجمعية العمومية العادية بفندق كروان بلازا وترأسه القبطان وليد العلوي رئيس الاتحاد، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية والأندية الأعضاء في الاتحاد البحريني لكرة السلة وممثل عن شركة أبو غزالة وشركاه للتدقيق.
وتم في الاجتماع تناول البنود المدرجة على جدول الأعمال وتضمنت أولاً التصديق على محضر الاجتماع السابق، ومناقشة التقرير الإداري لسنة 2022 ومناقشة التقرير المالي للسنة الماضية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ومناقشة المقترحات المقدمة من الأندية .
وأكد القبطان العلوي إن الاتحاد يحرص على مواصلة العمل الجاد من أجل تحقيق كرة السلة البحرينية المزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة والعمل في ذات الوقت على تطوير مختلف جوانبها الإدارية والفنية، وكل ذلك يصب في مصلحة الرياضة البحرينية التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم الكثير من الاهتمام والرعاية، وكذلك الدعم الكبير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد العلوي ان اتحاد السلة يتخذ من توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب دافعاً من أجل مواصلة العمل على تحقيق رؤية سموه في جعل الرياضة البحرينية أكثر تطورا ونماءً في مختلف ألعابها بما فيها كرة السلة التي باتت تسير بخطى ثابتة وتصاعدية في مختلف المنظومات الإدارية والفنية الامر الذي جعلها تحقق العديد من الإنجازات الطيبة خلال السنوات الماضية، كما وإن الاهتمام الكبير الذي يبديه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية بدعم الرياضة البحرينية بصورة عامة ورياضة كرة السلة على خصوصاً، يشكل منطلقا لمجلس الإدارة لتنفيذ الخطط والبرامج التي أقرها سموه والرامية الى تحقيق التطور والنماء للرياضة البحرينية.
وتم استعراض البنود المدرجة في جدول الأعمال، حيث صادقت الأندية على محضر الاجتماع الأخير وتم اعتماد التقارير الإدارية والمالية، كما تم خلال الجلسة منح الفرصة أمام الأندية لمناقشة التقارير المقدمة منها وملاحظاتها وقد ساد الاجتماع جوا من روح المسئولية في التعاون لتطوير كرة السلة في البحرين ، وأكد العلوي أن التوصيات التي خرج بها الاجتماع سيتم العمل على دراستها من قبل مجلس الإدارة وتشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد والأندية لدراسة المقترحات التي تقدم بها بعض الأندية بخصوص لوائح الاتحاد لرفعها لمجلس الإدارة تمهيدا لاعتمادها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وفي ختام الاجتماع قدم رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة خالص شكره وتقديره الى ممثلي الأندية الأعضاء متمنياً للجميع التوفيق في المرحلة القادمة.
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