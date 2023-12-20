Thursday, 21 December 2023 04:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتحاد البحريني لكرة السلة يعقد اجتماع الجمعية العموميةالعلوي: لجنة مشتركة لدراسة اقتراحات الأندية

12/20/2023 7:25:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬بفندق‭ ‬كروان‭ ‬بلازا‭ ‬وترأسه‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وبحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والأندية‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وممثل‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬أبو‭ ‬غزالة‭ ‬وشركاه‭ ‬للتدقيق‭.‬

وتم‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬تناول‭ ‬البنود‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬وتضمنت‭ ‬أولاً‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬محضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابق،‭ ‬ومناقشة‭ ‬التقرير‭ ‬الإداري‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬ومناقشة‭ ‬التقرير‭ ‬المالي‭ ‬للسنة‭ ‬الماضية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022،‭ ‬ومناقشة‭ ‬المقترحات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ .‬

وأكد‭ ‬القبطان‭ ‬العلوي‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مختلف‭ ‬جوانبها‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬يوليها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬والرعاية،‭ ‬وكذلك‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأكد‭ ‬العلوي‭ ‬ان‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬دافعاً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬أكثر‭ ‬تطورا‭ ‬ونماءً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬ألعابها‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تسير‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬وتصاعدية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المنظومات‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬جعلها‭ ‬تحقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الطيبة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬كما‭ ‬وإن‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يبديه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بدعم‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭ ‬ورياضة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬على‭ ‬خصوصاً،‭ ‬يشكل‭ ‬منطلقا‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬سموه‭ ‬والرامية‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬التطور‭ ‬والنماء‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

وتم‭ ‬استعراض‭ ‬البنود‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬حيث‭ ‬صادقت‭ ‬الأندية‭ ‬على‭ ‬محضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأخير‭ ‬وتم‭ ‬اعتماد‭ ‬التقارير‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬منح‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬الأندية‭ ‬لمناقشة‭ ‬التقارير‭ ‬المقدمة‭ ‬منها‭ ‬وملاحظاتها‭ ‬وقد‭ ‬ساد‭ ‬الاجتماع‭ ‬جوا‭ ‬من‭ ‬روح‭ ‬المسئولية‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬لتطوير‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬،‭ ‬وأكد‭ ‬العلوي‭ ‬أن‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬خرج‭ ‬بها‭ ‬الاجتماع‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬دراستها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬والأندية‭ ‬لدراسة‭ ‬المقترحات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬بعض‭ ‬الأندية‭ ‬بخصوص‭ ‬لوائح‭ ‬الاتحاد‭ ‬لرفعها‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬تمهيدا‭ ‬لاعتمادها‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬تقتضيه‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع‭ ‬قدم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬الى‭ ‬ممثلي‭ ‬الأندية‭ ‬الأعضاء‭ ‬متمنياً‭ ‬للجميع‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭.‬

MENAFN20122023000055011008ID1107636061

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث