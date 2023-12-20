الاتحاد البحريني لكرة السلة يعقد اجتماع الجمعية العموميةالعلوي: لجنة مشتركة لدراسة اقتراحات الأندية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬بفندق‭ ‬كروان‭ ‬بلازا‭ ‬وترأسه‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وبحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والأندية‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وممثل‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬أبو‭ ‬غزالة‭ ‬وشركاه‭ ‬للتدقيق‭.‬

وتم‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬تناول‭ ‬البنود‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬وتضمنت‭ ‬أولاً‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬محضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابق،‭ ‬ومناقشة‭ ‬التقرير‭ ‬الإداري‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬ومناقشة‭ ‬التقرير‭ ‬المالي‭ ‬للسنة‭ ‬الماضية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022،‭ ‬ومناقشة‭ ‬المقترحات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ .‬

وأكد‭ ‬القبطان‭ ‬العلوي‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مختلف‭ ‬جوانبها‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬يوليها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬والرعاية،‭ ‬وكذلك‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأكد‭ ‬العلوي‭ ‬ان‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬دافعاً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬أكثر‭ ‬تطورا‭ ‬ونماءً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬ألعابها‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تسير‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬وتصاعدية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المنظومات‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬جعلها‭ ‬تحقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الطيبة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬كما‭ ‬وإن‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يبديه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بدعم‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭ ‬ورياضة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬على‭ ‬خصوصاً،‭ ‬يشكل‭ ‬منطلقا‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬سموه‭ ‬والرامية‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬التطور‭ ‬والنماء‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

وتم‭ ‬استعراض‭ ‬البنود‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬حيث‭ ‬صادقت‭ ‬الأندية‭ ‬على‭ ‬محضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأخير‭ ‬وتم‭ ‬اعتماد‭ ‬التقارير‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬منح‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬الأندية‭ ‬لمناقشة‭ ‬التقارير‭ ‬المقدمة‭ ‬منها‭ ‬وملاحظاتها‭ ‬وقد‭ ‬ساد‭ ‬الاجتماع‭ ‬جوا‭ ‬من‭ ‬روح‭ ‬المسئولية‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬لتطوير‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬،‭ ‬وأكد‭ ‬العلوي‭ ‬أن‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬خرج‭ ‬بها‭ ‬الاجتماع‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬دراستها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬والأندية‭ ‬لدراسة‭ ‬المقترحات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬بعض‭ ‬الأندية‭ ‬بخصوص‭ ‬لوائح‭ ‬الاتحاد‭ ‬لرفعها‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬تمهيدا‭ ‬لاعتمادها‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬تقتضيه‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع‭ ‬قدم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬الى‭ ‬ممثلي‭ ‬الأندية‭ ‬الأعضاء‭ ‬متمنياً‭ ‬للجميع‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭.‬