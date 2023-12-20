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تلفت يشارك في اجتماع مديري الحكام الآسيويين

12/20/2023 7:25:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شارك‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬شؤون‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ياسر‭ ‬تلفت،‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مديري‭ ‬إدارات‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحادات‭ ‬الآسيوية‭ ‬الأعضاء،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬عبر‭ ‬المنظومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭.‬

وحضر‭ ‬تلفت‭ ‬الاجتماع‭ ‬المرئي،‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الدورية‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬تعقدها‭ ‬إدارة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مع‭ ‬مديري‭ ‬إدارات‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحادات‭ ‬الأعضاء،‭ ‬إذ‭ ‬خصص‭ ‬الاجتماع‭ ‬للترتيبات‭ ‬القادمة‭ ‬بخصوص‭ ‬تكليفات‭ ‬الحكام‭ ‬لمسابقات‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬المجتمعون‭ ‬برنامج‭ ‬أكاديمية‭ ‬الحكام‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بمختلف‭ ‬دفعاتها،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬المقترحة‭ ‬لتدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬الحكام‭ ‬بمختلف‭ ‬فئاتهم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

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