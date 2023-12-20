تلفت يشارك في اجتماع مديري الحكام الآسيويين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شارك رئيس قسم شؤون الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم ياسر تلفت، في اجتماع مديري إدارات الحكام بالاتحادات الآسيوية الأعضاء، والذي عقد عبر المنظومة الإلكترونية الخميس الماضي.
وحضر تلفت الاجتماع المرئي، والذي جاء ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية المتواصلة التي تعقدها إدارة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع مديري إدارات الحكام بالاتحادات الأعضاء، إذ خصص الاجتماع للترتيبات القادمة بخصوص تكليفات الحكام لمسابقات عام 2024.
كما استعرض المجتمعون برنامج أكاديمية الحكام التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمختلف دفعاتها، علاوة على البرامج المقترحة لتدريب وتطوير الحكام بمختلف فئاتهم في عام 2024.
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