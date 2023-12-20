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وسط مشاركة ألمع الدراجين العرب وبفارق زمني قصيرمـــدن خـامســـا في ســــبـاق الفـــردي ضـــد الســــاعــة

12/20/2023 7:25:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حلّ‭ ‬الدراج‭ ‬البحريني‭ ‬أحمد‭ ‬مدن‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬لسباق‭ ‬الفردي‭ ‬ضد‭ ‬الساعة‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬لمسافة‭ ‬31‭ ‬كيلومترا‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬للطريق‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬وبإشراف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات‭ ‬‮«‬يو‭ ‬سي‭ ‬آي‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬ ‭ ‬23‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المشاركة‭ ‬النوعية‭ ‬لألمع‭ ‬الدراجين‭ ‬العرب‭ ‬وحيث‭ ‬يشهد‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬الرياضي‭ ‬العربي‭ ‬مشاركة‭ ‬406‭ ‬لاعبين‭ ‬ولاعبات‭ ‬يمثلون‭ ‬12‭ ‬دولة‭ ‬وهي‭ ‬البحرين،‭ ‬الإمارات،‭ ‬الجزائر،‭ ‬العراق،‭ ‬المغرب،‭ ‬تونس،‭ ‬سوريا،‭ ‬عمان،‭ ‬قطر،‭ ‬ليبيا،‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬البلد‭ ‬المضيف‭.‬

وأنهى‭ ‬البطل‭ ‬أحمد‭ ‬مدن‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بزمن‭ ‬بلغ‭ ‬40‭.‬06‭.‬87‭ ‬دقيقة‭ ‬ومعدل‭ ‬سرعة‭ ‬46‭.‬36‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬خلف‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬الدراج‭ ‬المغربي‭ ‬عديل‭ ‬العرباوي‭ ‬بزمن‭ ‬40‭.‬00‭.‬44‭ ‬دقيقة‭ ‬ومعدل‭ ‬سرعة‭ ‬46‭.‬49‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬وصاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬الدراج‭ ‬الإماراتي‭ ‬عبدالله‭ ‬الحمادي‭ ‬بزمن‭ ‬39‭.‬27‭.‬95‭ ‬دقيقة‭ ‬ومعدل‭ ‬سرعة‭ ‬47‭.‬12‭ ‬كيلومتر‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬وصاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬الجزائري‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬لقاب‭ ‬بزمن‭ ‬39‭.‬15‭.‬97‭ ‬دقيقة‭ ‬ومعدل‭ ‬سرعة‭ ‬47‭.‬36‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬وصاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬المغربي‭ ‬محسني‭ ‬الكراجي‭ ‬بزمن‭ ‬39‭.‬06‭.‬52‭ ‬دقيقة‭ ‬ومعدل‭ ‬سرعة‭ ‬47.55‭ ‬كيلومتر‭.‬

ويعد‭ ‬الدراج‭ ‬البحريني‭ ‬الشهير‭ ‬أحمد‭ ‬مدن‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأبرز‭ ‬الأبطال‭ ‬العرب‭ ‬والآسيويين،‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬أحرز‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشاركاته‭ ‬الخارجية‭ ‬فضية‭ ‬فئة‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬سنة‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬وتابع‭ ‬مدن‭ ‬تميزه‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬نجوميته‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬بإحرازه‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬لفئة‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬سنة‭ ‬أيضا‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬طاجيكستان‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬فئة‭ ‬الرجال‭ ‬أحرز‭ ‬البطل‭ ‬أحمد‭ ‬مدن‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬لفئة‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الألعاب‭ ‬الإسلامية‭ ‬بتركيا‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وكانت‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬لفئة‭ ‬الرجال‭ ‬من‭ ‬نصيبه‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬الألعاب‭ ‬العربية‭ ‬بالجزائر‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وكذلك‭ ‬فضية‭ ‬فئة‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭
‬عام‭ ‬2022‭.‬

خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬يلتقي

سمو‭ ‬الأميرة‭ ‬مشاعل‭ ‬آل‭ ‬سعود

التقى‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬سمو‭ ‬الأميرة‭ ‬مشاعل‭ ‬بنت‭ ‬فيصل‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬المرأة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬وتابع‭ ‬سعادته‭ ‬وسمو‭ ‬الأميرة‭ ‬مشاعل‭ ‬بنت‭ ‬فيصل‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬سباق‭ ‬فئة‭ ‬الرجال‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬كما‭ ‬شاركا‭ ‬في‭ ‬إعطاء‭ ‬شارة‭ ‬البدء‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬السباق‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بين‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسمو‭ ‬الأميرة‭ ‬مشاعل‭ ‬بنت‭ ‬فيصل‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسئولين‭ ‬في‭ ‬الاتحادين‭ ‬العربي‭ ‬والسعودي‭ ‬والبحريني،‭ ‬تناولا‭ ‬معا‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬الدراجة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬تنظيمية‭ ‬وإدارية‭ ‬وفنية‭ ‬عالية‭ ‬وما‭ ‬تحتاجه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الراهنة‭ ‬من‭ ‬خطوات‭ ‬عملية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أكثر‭ ‬تطورا‭ ‬وازدهار‭.‬

مشاركة‭ ‬إيجابية‭ ‬للواعد‭ ‬حسن‭ ‬ثامر

سجل‭ ‬الدراج‭ ‬البحريني‭ ‬حسين‭ ‬ثامر‭ ‬الواعد‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬تجاربه‭ ‬الجيدة‭ ‬خصوصا‭ ‬وأنها‭ ‬جاءت‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنافسات‭ ‬العربية،‭ ‬وقد‭ ‬تبلور‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دخوله‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬سباق‭ ‬الفردي‭ ‬ضد‭ ‬الساعة‭ ‬لفئة‭ ‬الناشئين‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬متسابقا‭ ‬يمثلون‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬المتقدمة‭ ‬والبارزة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬وقد‭ ‬حلّ‭ ‬ثامر‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬بزمن‭ ‬بلغ‭ ‬20‭.‬04‭.‬80‭ ‬دقيقة‭ ‬ومعدل‭ ‬سرعة‭ ‬40‭.‬33‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬الساعة‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬نتائج‭ ‬المقدم‭ ‬كان‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الدراج‭ ‬السعودي‭ ‬حسين‭ ‬الصفار‭ ‬بزمن‭ ‬18‭.‬14‭.‬88‭ ‬دقيقة‭ ‬ومعدل‭ ‬سرعة‭ ‬44‭.‬38‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬الدراج‭ ‬الجزائري‭ ‬ياسر‭ ‬العيدي‭ ‬بزمن‭ ‬18‭.‬26‭.‬81‭ ‬دقيقة‭ ‬ومعدل‭ ‬سرعة‭ ‬43‭.‬91‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬أمام‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬اليوسف‭ ‬بزمن‭ ‬18.44.06‭ ‬دقيقة‭ ‬ومعدل‭ ‬سرعة‭ ‬43‭.‬23‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬الساعة‭.‬

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