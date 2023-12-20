وسط مشاركة ألمع الدراجين العرب وبفارق زمني قصيرمـــدن خـامســـا في ســــبـاق الفـــردي ضـــد الســــاعــة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حلّ الدراج البحريني أحمد مدن في المركز الخامس لسباق الفردي ضد الساعة الذي أقيم لمسافة 31 كيلومترا ضمن منافسات البطولة العربية للدراجات الهوائية للطريق التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض بالتعاون مع الاتحاد العربي وبإشراف الاتحاد الدولي للدراجات «يو سي آي» خلال الفترة من 15 – 23 ديسمبر الجاري، وجاء ذلك في ظل المشاركة النوعية لألمع الدراجين العرب وحيث يشهد هذا التجمع الرياضي العربي مشاركة 406 لاعبين ولاعبات يمثلون 12 دولة وهي البحرين، الإمارات، الجزائر، العراق، المغرب، تونس، سوريا، عمان، قطر، ليبيا، مصر والسعودية البلد المضيف.
وأنهى البطل أحمد مدن السباق في المركز الخامس بزمن بلغ 40.06.87 دقيقة ومعدل سرعة 46.36 كيلومترا في الساعة، خلف صاحب المركز الرابع الدراج المغربي عديل العرباوي بزمن 40.00.44 دقيقة ومعدل سرعة 46.49 كيلومترا في الساعة، وصاحب المركز الثالث الدراج الإماراتي عبدالله الحمادي بزمن 39.27.95 دقيقة ومعدل سرعة 47.12 كيلومتر في الساعة، وصاحب المركز الثاني الجزائري عز الدين لقاب بزمن 39.15.97 دقيقة ومعدل سرعة 47.36 كيلومترا في الساعة، وصاحب المركز الأول المغربي محسني الكراجي بزمن 39.06.52 دقيقة ومعدل سرعة 47.55 كيلومتر.
ويعد الدراج البحريني الشهير أحمد مدن واحدا من أهم وأبرز الأبطال العرب والآسيويين، حيث سبق له أن أحرز في بداية مشاركاته الخارجية فضية فئة تحت 23 سنة ضمن منافسات البطولة العربية في مصر عام 2021، وتابع مدن تميزه والتأكيد على نجوميته في عالم رياضة الدراجات الهوائية بإحرازه الميدالية الذهبية لفئة تحت 23 سنة أيضا وذلك في البطولة الآسيوية التي أقيمت في طاجيكستان عام 2022، وضمن منافسات فئة الرجال أحرز البطل أحمد مدن الميدالية الذهبية لفئة الرجال في بطولة الألعاب الإسلامية بتركيا عام 2022، وكانت الميدالية الفضية لفئة الرجال من نصيبه في مشاركته ضمن منافسات بطولة الألعاب العربية بالجزائر عام 2022، وكذلك فضية فئة الرجال في البطولة التي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة
عام 2022.
خالد بن حمد يلتقي
سمو الأميرة مشاعل آل سعود
التقى سعادة الشيخ الدكتور خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية سمو الأميرة مشاعل بنت فيصل آل سعود رئيسة لجنة المرأة بالاتحاد العربي للدراجات الهوائية وذلك في صباح يوم أمس، وتابع سعادته وسمو الأميرة مشاعل بنت فيصل آل سعود سباق فئة الرجال الذي أقيم في الحادية عشرة من صباح أمس، كما شاركا في إعطاء شارة البدء لعدد من المشاركين في السباق.
وخلال الاجتماع الذي عقد بين سعادة الشيخ الدكتور خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة وسمو الأميرة مشاعل بنت فيصل آل سعود بحضور عدد من المسئولين في الاتحادين العربي والسعودي والبحريني، تناولا معا أهم ما وصلت إليه الدراجة العربية من مستويات تنظيمية وإدارية وفنية عالية وما تحتاجه في هذه المرحلة الراهنة من خطوات عملية من أجل تعزيز مكانتها والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تطورا وازدهار.
مشاركة إيجابية للواعد حسن ثامر
سجل الدراج البحريني حسين ثامر الواعد في عالم رياضة الدراجات الهوائية واحدة من أهم تجاربه الجيدة خصوصا وأنها جاءت على مستوى المنافسات العربية، وقد تبلور ذلك على أرض الواقع من خلال دخوله في منافسات سباق الفردي ضد الساعة لفئة الناشئين من بين 15 متسابقا يمثلون عددا من الدول العربية المتقدمة والبارزة في هذا المجال الرياضي، وقد حلّ ثامر في المركز الثاني عشر بزمن بلغ 20.04.80 دقيقة ومعدل سرعة 40.33 كيلومترا في الساعة.
وعلى مستوى نتائج المقدم كان المركز الأول من نصيب الدراج السعودي حسين الصفار بزمن 18.14.88 دقيقة ومعدل سرعة 44.38 كيلومترا في الساعة، وجاء في المركز الثاني الدراج الجزائري ياسر العيدي بزمن 18.26.81 دقيقة ومعدل سرعة 43.91 كيلومترا في الساعة، أمام صاحب المركز الثالث السعودي محمد اليوسف بزمن 18.44.06 دقيقة ومعدل سرعة 43.23 كيلومترا في الساعة.
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