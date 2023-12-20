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الأولمبية تستقبل أبطال العرب للبليارد والسنوكر

12/20/2023 7:25:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أقامت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬استقبالا‭ ‬لأبطال‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬المجمعة‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬العائدين‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان‭ ‬متصدرين‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬بعشر‭ ‬ميداليات‭ ‬ملونة‭ ‬جعلتهم‭ ‬يتربعون‭ ‬على‭ ‬عرش‭ ‬البطولة‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبلياردو‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس‭ ‬منذر‭ ‬البصري‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبلي‭ ‬بعثة‭ ‬منتخب‭ ‬البليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬بحضور‭ ‬مدير‭ ‬دائرة‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬باللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬هشام‭ ‬البلوشي‭ ‬وأمين‭ ‬سر‭ ‬الاتحاد‭ ‬إحسان‭ ‬حاجي‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬حسين‭ ‬بوبشيت‭ ‬ولاعبي‭ ‬ولاعبات‭ ‬المنتخب‭ ‬وبعض‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭.‬

وقدّم‭ ‬مدير‭ ‬دائرة‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬هشام‭ ‬البلوشي‭ ‬الورود‭ ‬لأعضاء‭ ‬البعثة‭ ‬العائدين‭ ‬باللقب‭ ‬العربي،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بما‭ ‬قدمه‭ ‬اللاعبون‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬أهلتهم‭ ‬لتبوء‭ ‬مركز‭ ‬الصدارة‭ ‬بثلاث‭ ‬ذهبيات‭ ‬وفضية‭ ‬واحدة‭ ‬وست‭ ‬ميداليات‭ ‬برونزية‭.‬

وأبدى‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس‭ ‬منذر‭ ‬البصري‭ ‬سعادته‭ ‬باختتام‭ ‬عام‭ ‬2023م‭ ‬بإنجاز‭ ‬متميز‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يلقاه‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬قد‭ ‬أثمر‭ ‬عن‭ ‬إنجازات‭ ‬متميزة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرسومة‭ ‬وتأكيد‭ ‬تطور‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

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