الأولمبية تستقبل أبطال العرب للبليارد والسنوكر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أقامت اللجنة الأولمبية البحرينية استقبالا لأبطال البطولة العربية المجمعة للبليارد والسنوكر العائدين من العاصمة الأردنية عمّان متصدرين الفرق المشاركة بعشر ميداليات ملونة جعلتهم يتربعون على عرش البطولة.
وكان رئيس الاتحاد البحريني للبلياردو والسنوكر والدارتس منذر البصري في مقدمة مستقبلي بعثة منتخب البليارد والسنوكر في مطار البحرين الدولي بحضور مدير دائرة الاتحادات الرياضية باللجنة الأولمبية هشام البلوشي وأمين سر الاتحاد إحسان حاجي ورئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد حسين بوبشيت ولاعبي ولاعبات المنتخب وبعض من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وقدّم مدير دائرة الاتحادات الرياضية هشام البلوشي الورود لأعضاء البعثة العائدين باللقب العربي، مشيدًا بما قدمه اللاعبون من مستويات أهلتهم لتبوء مركز الصدارة بثلاث ذهبيات وفضية واحدة وست ميداليات برونزية.
وأبدى رئيس الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس منذر البصري سعادته باختتام عام 2023م بإنجاز متميز للرياضة البحرينية من خلال الفوز بالمركز الأول في البطولة العربية، مؤكدًا أن الدعم الكبير الذي يلقاه الاتحاد من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية قد أثمر عن إنجازات متميزة على جميع المستويات، وهو ما يؤكد حرص سموه على دعم الاتحادات الرياضية لتحقيق الأهداف المرسومة وتأكيد تطور الرياضة في المملكة.
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