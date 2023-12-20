في بطولة ((فيرتوس)) لقفز الحواجز بالإماراتمراكز متقدمة لفرسان البحرين حسن بن راشد وباسل الدوسري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق فرسان مملكة البحرين في قفز الحواجز الشيخ حسن بن راشد آل خليفة وباسل الدوسري نتائج متقدمة في بطولة «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين التي استضافها مركز الامارات للفروسية في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وسط مشاركة واسعة من الفرسان من مختلف دول العالم في البطولة التي أقيمت بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الامارات للفروسية والسباق، برعاية «لونجين».
وشارك الشيخ حسن بن راشد على صهوة الجواد اتنش بي آر زورو داكس وحصل على المركز الخامس بجولة نظيفة بزمن 35.59 ثانية للمرحلة الثانية من المسلك، وعلى الجواد سبايك في دي ويثوايف حقق المركز السابع بجولة نظيفة بدون أخطاء وبزمن 38.73 ثانية في مسابقة السكب للفروسية على حواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، بمشاركة 68 فارسا من 16 دولة.
كما شارك الشيخ حسن على صهوة الجواد اتنش بي آر زورو داكس وحصل على المركز الثالث بجولة نظيفة بزمن 52.26 ثانية في مسابقة جمع النقاط التراكمية في مسابقة «فيرتوس كوستيوم كلاس» على حواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، بمشاركة 78 فارسا من 16 دولة.
وظفر باسل الدوسري بالمركز الخامس بصحبة الجواد «أمالفي» ببطاقة التأهل للمشاركة في منافسة الجائزة الكبرى للبطولة، حيث أنهى المسلك بدون أخطاء بجولة نظيفة وبزمن 67.95 ثانية بمشاركة 17 فارسا وفارسة من 7 دول.
كما فاز الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي بلقب الجائزة الكبرى لبطولة «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، التي استضافها مركز الامارات للفروسية، حيث أنهى المسلك بدون أخطاء بجولتين نظيفتين وبزمن 45.24 ثانية للجولة الثانية بمشاركة 22 فارسا وفارسة من 8 دول.
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