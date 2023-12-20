في بطولة ((فيرتوس)) لقفز الحواجز بالإماراتمراكز متقدمة لفرسان البحرين حسن بن راشد وباسل الدوسري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬فرسان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز‭ ‬الشيخ‭ ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وباسل‭ ‬الدوسري‭ ‬نتائج‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬فيرتوس‮»‬‭ ‬الدولية‭ ‬لقفز‭ ‬الحواجز‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬النجمتين‭ ‬التي‭ ‬استضافها‭ ‬مركز‭ ‬الامارات‭ ‬للفروسية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الفرسان‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بإشراف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية،‭ ‬واتحاد‭ ‬الامارات‭ ‬للفروسية‭ ‬والسباق،‭ ‬برعاية‭ ‬‮«‬لونجين‮»‬‭.‬

وشارك‭ ‬الشيخ‭ ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬على‭ ‬صهوة‭ ‬الجواد‭ ‬اتنش‭ ‬بي‭ ‬آر‭ ‬زورو‭ ‬داكس‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بجولة‭ ‬نظيفة‭ ‬بزمن‭ ‬35‭.‬59‭ ‬ثانية‭ ‬للمرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المسلك،‭ ‬وعلى‭ ‬الجواد‭ ‬سبايك‭ ‬في‭ ‬دي‭ ‬ويثوايف‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬بجولة‭ ‬نظيفة‭ ‬بدون‭ ‬أخطاء‭ ‬وبزمن‭ ‬38‭.‬73‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬السكب‭ ‬للفروسية‭ ‬على‭ ‬حواجز‭ ‬بلغ‭ ‬ارتفاعها‭ ‬120‭ ‬سم،‭ ‬بمشاركة‭ ‬68‭ ‬فارسا‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬دولة‭.‬

كما‭ ‬شارك‭ ‬الشيخ‭ ‬حسن‭ ‬على‭ ‬صهوة‭ ‬الجواد‭ ‬اتنش‭ ‬بي‭ ‬آر‭ ‬زورو‭ ‬داكس‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بجولة‭ ‬نظيفة‭ ‬بزمن‭ ‬52‭.‬26‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬جمع‭ ‬النقاط‭ ‬التراكمية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬فيرتوس‭ ‬كوستيوم‭ ‬كلاس‮»‬‭ ‬على‭ ‬حواجز‭ ‬بلغ‭ ‬ارتفاعها‭ ‬120‭ ‬سم،‭ ‬بمشاركة‭ ‬78‭ ‬فارسا‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬دولة‭.‬

وظفر‭ ‬باسل‭ ‬الدوسري‭ ‬بالمركز‭ ‬الخامس‭ ‬بصحبة‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬أمالفي‮»‬‭ ‬ببطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬منافسة‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬للبطولة،‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬المسلك‭ ‬بدون‭ ‬أخطاء‭ ‬بجولة‭ ‬نظيفة‭ ‬وبزمن‭ ‬67‭.‬95‭ ‬ثانية‭ ‬بمشاركة‭ ‬17‭ ‬فارسا‭ ‬وفارسة‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬دول‭.‬

كما‭ ‬فاز‭ ‬الفارس‭ ‬عمر‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬المرزوقي‭ ‬بلقب‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬لبطولة‭ ‬‮«‬فيرتوس‮»‬‭ ‬الدولية‭ ‬لقفز‭ ‬الحواجز‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬النجمتين،‭ ‬التي‭ ‬استضافها‭ ‬مركز‭ ‬الامارات‭ ‬للفروسية،‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬المسلك‭ ‬بدون‭ ‬أخطاء‭ ‬بجولتين‭ ‬نظيفتين‭ ‬وبزمن‭ ‬45‭.‬24‭ ‬ثانية‭ ‬للجولة‭ ‬الثانية‭ ‬بمشاركة‭ ‬22‭ ‬فارسا‭ ‬وفارسة‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬دول‭.‬