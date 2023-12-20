أندية السلة تطالب بتغيير نظام الدوري

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- Akhbar Al Khaleej) كتب أحمد الذهبة: الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تعتزم الأندية المنافسة إرسال خطاب موحد في الأيام القادمة إلى الاتحاد البحريني لكرة السلة يتضمن بعض المطالبات والمقترحات التي تخدم المصلحة العامة.
وتتلخص المطالب في ضرورة تغيير نظام الدوري الحالي للموسم 2023-2024 وتقليص مدة الموسم، وذلك بسبب كثرة التوقفات التي ستطول المسابقات في الفترة القادمة، من بينها توقفات المنتخبات والأندية في مشاركاتهم الخارجية، الأمر الذي يجعل موسم السلة ربما يتأخر ختامه الى أغسطس القادم، وبالتالي سيزيد ذلك من الأعباء المالية على الأندية فيما يتعلق برواتب اللاعبين والمحترفين، وهي التي في الأساس تعاني من ضعف الميزانية.
وستقدم الأندية مقترحا بتغيير نظام الدورة السداسية من دوري من دورين الى دوري من دور واحد، كما سترفع مقترحا آخر بضغط جدول المباريات بأن يلعب كل فريق مباراة كل ثلاثة أيام بدلا من مباراة كل أسبوع، وبالتالي ينتهي الموسم في منتصف مايو القادم، وتكون النهاية تنافسية والأندية حافظت على محترفيها حتى انتهاء الموسم.
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