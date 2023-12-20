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أندية السلة تطالب بتغيير نظام الدوري

12/20/2023 7:25:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬أحمد‭ ‬الذهبة‭:‬ الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00



تعتزم‭ ‬الأندية‭ ‬المنافسة‭ ‬إرسال‭ ‬خطاب‭ ‬موحد‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬يتضمن‭ ‬بعض‭ ‬المطالبات‭ ‬والمقترحات‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭.‬

وتتلخص‭ ‬المطالب‭ ‬في‭ ‬ضرورة‭ ‬تغيير‭ ‬نظام‭ ‬الدوري‭ ‬الحالي‭ ‬للموسم‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬وتقليص‭ ‬مدة‭ ‬الموسم،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬كثرة‭ ‬التوقفات‭ ‬التي‭ ‬ستطول‭ ‬المسابقات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬توقفات‭ ‬المنتخبات‭ ‬والأندية‭ ‬في‭ ‬مشاركاتهم‭ ‬الخارجية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬موسم‭ ‬السلة‭ ‬ربما‭ ‬يتأخر‭ ‬ختامه‭ ‬الى‭ ‬أغسطس‭ ‬القادم،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيزيد‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الأعباء‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬برواتب‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمحترفين،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬الميزانية‭.‬

وستقدم‭ ‬الأندية‭ ‬مقترحا‭ ‬بتغيير‭ ‬نظام‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬من‭ ‬دورين‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬واحد،‭ ‬كما‭ ‬سترفع‭ ‬مقترحا‭ ‬آخر‭ ‬بضغط‭ ‬جدول‭ ‬المباريات‭ ‬بأن‭ ‬يلعب‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬مباراة‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬كل‭ ‬أسبوع،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ينتهي‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬مايو‭ ‬القادم،‭ ‬وتكون‭ ‬النهاية‭ ‬تنافسية‭ ‬والأندية‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬محترفيها‭ ‬حتى‭ ‬انتهاء‭ ‬الموسم‭.‬

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