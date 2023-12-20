منتخبنا لكرة اليد يواجه المغرب مجددًا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يختتم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬اليوم‭ (‬الخميس‭) ‬مبارياته‭ ‬التحضيرية‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬21‭ ‬بملاقاة‭ ‬نظيره‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬6‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬

وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬التقى‭ ‬نظيره‭ ‬المغربي‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وتفوق‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ (‬22/28‭)‬،‭ ‬وتعد‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬يخوضها‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭ ‬بعدما‭ ‬واجه‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬مناسبتين‭ ‬متتاليتين‭.‬

ويسعى‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الآيسلندي‭ ‬آرون‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التجارب‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المجموعة‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬القائمة‭ ‬الحالية‭ ‬تشهد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الجدد‭ ‬بالإضافة‭ ‬لعناصر‭ ‬الخبرة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬تعد‭ ‬فرصة‭ ‬للجهاز‭ ‬الفني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تشكيل‭ ‬الخطط‭ ‬الدفاعية‭ ‬والهجومية‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬بحسب‭ ‬منظوره‭.‬

منتخبنا‭ ‬كما‭ ‬ذكرنا‭ ‬سابقًا،‭ ‬سيشد‭ ‬الرحال‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إقامة‭ ‬معسكر‭ ‬هناك،‭ ‬سيخوض‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬بعض‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬تجهزه‭ ‬بصورة‭ ‬أخيرة‭ ‬لخوض‭ ‬المعترك‭ ‬الآسيوي‭ ‬الذي‭ ‬سينطلق‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭.‬