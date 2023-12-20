منتخبنا لكرة اليد يواجه المغرب مجددًا

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- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد اليوم (الخميس) مبارياته التحضيرية للتصفيات الآسيوية 21 بملاقاة نظيره المغربي في تمام الساعة 6 مساءً على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وكان منتخبنا قد التقى نظيره المغربي يوم الثلاثاء وتفوق عليه بنتيجة (22/28)، وتعد مباراة اليوم هي الرابعة التي يخوضها منتخبنا في الفترة الحالية بعدما واجه المنتخب العراقي في مناسبتين متتاليتين.
ويسعى مدرب منتخبنا الوطني الآيسلندي آرون من هذه التجارب الوقوف على مستوى المجموعة وخصوصًا أن القائمة الحالية تشهد عدد كبير من اللاعبين الجدد بالإضافة لعناصر الخبرة، كما أن هذه المباريات تعد فرصة للجهاز الفني من أجل تشكيل الخطط الدفاعية والهجومية لمنتخبنا بحسب منظوره.
منتخبنا كما ذكرنا سابقًا، سيشد الرحال خلال الأيام القليلة المقبلة إلى فرنسا من أجل إقامة معسكر هناك، سيخوض من خلاله بعض المباريات التي تجهزه بصورة أخيرة لخوض المعترك الآسيوي الذي سينطلق في الشهر المقبل على أرض المملكة.
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