عالي يتعثر والبحرين يستعيد صدارة ((الثانية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تعثر‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ (‬1/1‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭.‬

وسجل‭ ‬هدف‭ ‬عالي‭ ‬أيلتون‭ ‬جونيور‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬ناصر‭ ‬محمد،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬عالي‭ (‬20‭ ‬نقطة‭) ‬وفقد‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬وأم‭ ‬الحصم‭ ‬بقيّ‭ ‬على‭ ‬رصيده‭ (‬8‭ ‬نقاط‭).‬

وفي‭ ‬مباريات‭ ‬أخرى،‭ ‬كسب‭ ‬البحرين‭ ‬مواجهة‭ ‬قلالي‭ ‬بنتيجة‭ (‬0/1‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭. ‬وسجل‭ ‬هدف‭ ‬البحرين‭ ‬عبدالله‭ ‬جناحي،‭ ‬وبذلك‭ ‬استعاد‭ ‬البحرين‭ ‬الصدارة‭ ‬التي‭ ‬فقدها‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬21‭ ‬نقطة‭) ‬وتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬قلالي‭ ‬عند‭ (‬8‭ ‬نقاط‭).‬

وأخيرًا،‭ ‬واصل‭ ‬الاتفاق‭ ‬عروضه‭ ‬ونتائجه‭ ‬المميزة‭ ‬وحصد‭ ‬نقاط‭ ‬التضامن‭ ‬بعدما‭ ‬فاز‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ (‬1/0‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭.‬

وسجل‭ ‬هدف‭ ‬الاتفاق‭ ‬فيكتوي،‭ ‬وبذلك‭ ‬ارتقى‭ ‬الاتفاق‭ ‬للمركز‭ ‬الثالث‭ ‬مؤقتًا‭ ‬برصيد‭ (‬16‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬والتضامن‭ ‬بقيّ‭ ‬على‭ ‬رصيده‭ (‬3‭ ‬نقاط‭).‬

ولحساب‭ ‬الجولة‭ ‬التي‭ ‬تختتم‭ ‬اليوم‭ (‬الخميس‭) ‬تقام‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً،‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬والبديع‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي،‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬والمالكية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الرفاع،‭ ‬بوري‭ ‬والاتحاد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭.‬