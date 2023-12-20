عالي يتعثر والبحرين يستعيد صدارة ((الثانية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تعثر فريق عالي في الجولة العاشرة من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بنتيجة التعادل مع أم الحصم (1/1) في المباراة التي جمعتهما على استاد النادي الأهلي.
وسجل هدف عالي أيلتون جونيور فيما سجل هدف أم الحصم ناصر محمد، وبذلك أصبح رصيد عالي (20 نقطة) وفقد صدارة الترتيب وأم الحصم بقيّ على رصيده (8 نقاط).
وفي مباريات أخرى، كسب البحرين مواجهة قلالي بنتيجة (0/1) في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة حمد. وسجل هدف البحرين عبدالله جناحي، وبذلك استعاد البحرين الصدارة التي فقدها في الجولتين الماضيتين ورفع رصيده إلى (21 نقطة) وتجمد رصيد قلالي عند (8 نقاط).
وأخيرًا، واصل الاتفاق عروضه ونتائجه المميزة وحصد نقاط التضامن بعدما فاز عليه بنتيجة (1/0) في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي النجمة.
وسجل هدف الاتفاق فيكتوي، وبذلك ارتقى الاتفاق للمركز الثالث مؤقتًا برصيد (16 نقطة)، والتضامن بقيّ على رصيده (3 نقاط).
ولحساب الجولة التي تختتم اليوم (الخميس) تقام ثلاث مباريات تنطلق في تمام الساعة 7 مساءً، مدينة عيسى والبديع على استاد النادي الأهلي، اتحاد الريف والمالكية على ملعب الرفاع، بوري والاتحاد على ملعب مدينة حمد.
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