وصول أول قافلة مساعدات أردنية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصلت قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، اليوم الأربعاء، أول قافلة مساعدات إنسانية مباشرة من الأردن عبر جسر الملك حسين.



وقال وزير وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند مبيضين، إن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الأغذية العالمي سيّرا قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 46 شاحنة محملة ب 750 طناً من المواد الغذائية الأساسية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة حملتها شاحنات مدنية أردنية إلى معبر العوجا، ومن ثم إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.



واستلمت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطيينين (الأنروا)، وفريق برنامج الأغذية العالمي اللوجستي المتواجد في غزة قافلة المساعدات التي قدم برنامج الغذاء حمولة 44 شاحنة منها وقدمت الهيئة حمولة شاحنتين.

وكانت الهيئة أرسلت 824 طناً من المساعدات إلى غزة من خلال مطار العريش منذ 12 تشرين الأول الماضي، وبالتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية.

وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها شاحنات مساعدات عبر جسر الملك حسين ومن ثم عبر معبر كرم أبو سالم منذ بدء الحرب على غزة والسماح بدخول المساعدات.



وستستمر الجهود المشتركة بين الهيئة وبرنامج الأغذية لإدخال المزيد من المساعدات عبر هذا المسار.



وبدأ العمل على إدخال المساعدات عبر جسر الملك حسين وصولاً إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد اجتماع العقبة لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى غزة بتاريخ 30 تشرين الثاني 2023 والذي حضرته مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين التي عملت أيضاً مع الولايات المتحدة على السماح بإدخال القافلة.

