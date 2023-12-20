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مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بشأن غزة للمرة الخامسة

12/20/2023 7:19:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجل مجلس الأمن الدولي الجلسة التي كان من المقرر عقدها اليوم الأربعاء؛ للتصويت على مشروع قرار بشأن غزة تقدمت به الإمارات العربية المتحدة إلى يوم غد الخميس.


وهذه هي المرة الخامسة التي يُؤجل التصويت على مشروع القرار منذ يوم الاثنين الماضي.


وكان النص الأصلي يدعو لوقف عاجل ومستدام“للأعمال العدائية” للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في قطاع غزة، بشكل آمن ودون عوائق، غير أنه جرى تعديل كلمة“وقف” واستبدالها بكلمة“تعليق” كي يمرر القرار، ومع ذلك، طلبت بعض الدول الغربية من جديد، تعديل عبارة“تعليق” لتصبح“خفض” الأعمال العدائية”.


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