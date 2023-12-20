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تصريح هام من الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة وتكاليف الاقتراض

12/20/2023 7:19:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية بينسلفانيا، اليوم الأربعاء، إنه لا يزال يعارض أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وأشار إلى وجود انفتاح على خفض تكاليف الاقتراض قصير الأجل لكن ليس قريبا.
وقال هاركر :""لقد كنت في معسكر الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي لفترة من الوقت، ودعونا نرى ماذا سيحدث مع مرور الوقت، لسنا بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بعد الآن".


وأضاف:" أنه بالنظر إلى المستقبل فمن المهم أن نبدأ في خفض أسعار الفائدة"، وتابع "ليس علينا أن نفعل ذلك بسرعة كبيرة، ولن نفعل ذلك على الفور، سيستغرق الأمر بعض الوقت".


وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه في ديسمبر الجاري، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 %، وهو الأعلى منذ 22 عاما.

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