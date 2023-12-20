صحيفة عبرية: زلزال سياسي سيضرب إسرائيل بعد حرب غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يقول تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست العبرية، إن "كارثة" هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر أحدثت تحولا جذريا في المشهد السياسي لـ"إسرائيل".



وأوضح كاتب التقرير هيرب كينون أن الفطرة السليمة تملي هذا الاستنتاج، وتؤكده سابقة تاريخية، وتظهر استطلاعات الرأي حتميته.



وأضاف أن "إسرائيل" في 20 ديسمبر الجاري ليست "إسرائيل" في السادس من أكتوبر الماضي، والجميع يدرك ذلك،فقد تضررت ثقة "إسرائيل" بنفسها وفي قادتها السياسيين والعسكريين، وتراجع إحساسها بالأمن.



وأكد أن "إسرائيل" يجتاحها حاليا القلق والغضب، وهناك كراهية مشتعلة تجاه (حماس)، وهناك غضب شديد تجاه الحكومة، وتساءل: كيف يمكن لـ"إسرائيل" أن تفشل فشلا ذريعا؟



مؤشرات على الغضب

وأشار إلى أن أحد المؤشرات على الغضب هو إحجام وزراء الحكومة وأعضاء (الكنيست) البرلمان عن الظهور علنا، وقلة عدد السياسيين البارزين الذين يزورون الجرحى في المستشفيات أو حتى يحضرون الجنازات هذه الأيام، وهي المجاملات الشائعة في الماضي، بسبب القلق بشأن ردود الفعل التي ستعترضهم.



واستدعى الكاتب سابقة قال إن من شأنها أن تساعد في ترجيح حدوث زلزال في المشهد السياسي بعد الحرب، قائلا إنه وفي أكتوبر 1973، واجهت "إسرائيل" كارثة مماثلة، حرب أكتوبر، التي قلبت المجتمع والمشهد السياسي رأسا على عقب، مما تسبب في غضب شديد وإحباط وآلاف الضحايا، وفي فقدان اليسار هيمنته على السياسة منذ تأسيس "إسرائيل" وجاءت باليمين (ابتداء من مناحيم بيغن) ليسود معظم السنوات الـ 50 التالية.



وأضاف أنه من المؤكد أن هجوم السابع من أكتوبر لن يدفع "إسرائيل" إلى اليسار، بأي شكل من الأشكال على غرار حرب أكتوبر 1973، لكنه سيؤدي إلى شيء مختلف، ستتغير الكوكبة السياسية، حتى لو كان من غير المرجح أن يتغير التوازن بين اليمين واليسار بشكل كبير، وستكون هناك تحولات دراماتيكية داخل الكتل (يمين ويسار ووسط)، رغم القليل من التغييرات المهمة بينها.



الخارطة السياسية المتوقعة

وأوضح أن المحتمل هو تقدم "كتلة الوحدة الوطنية"، بزعامة بيني غانتس بفارق كبير على أي من الأحزاب الحالية في الكنيست، وسقوط الليكود بشكل حاد، وكذلك الحزب الصهيوني الديني.



وقال ستكون هناك أحزاب أخرى، فقد يقود رئيس الموساد السابق يوسي كوهين حزبا، وكذلك قد يقود يائير غولان حزب ميرتس، الذي ارتفع مخزونه بشكل كبير بعد أفعاله "الشجاعة" خلال هجوم حماس، حزبا يساريا موحدا، وهناك حديث عن تشكيل حزب من قادة حركة الاحتجاج المناهضة للإصلاح القضائي.



وعموما ستكون الأحزاب المتنافسة في الانتخابات القادمة مختلفة تماما عن التشكيلة في المرة الأخيرة.



وختم الكاتب تقريره بالقول إن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الكثير من الجمهور لن يسمح، بعد الحرب، للمشهد السياسي الإسرائيلي بالعودة إلى ما كان عليه من قبل. الجزيرة نت