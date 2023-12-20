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حوارية في الرصيفة حول دور الأحزاب وغزة الصمود

12/20/2023 7:19:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم حزب الائتلاف الوطني فرع لواء الرصيفة، اليوم الأربعاء، في قاعة الحزب جلسة حوارية تحت عنوان: "دور الأحزاب وغزة الصمود"، ضمن النشاط الحزبي لدعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العداون الصهيوني على قطاع غزة وبمشاركة عدد من الشخصيات الحزبية وحضور عدد كبير من أبناء مدينة الرصيفة والمهتمين بالشأن الحزبي.
وتحدث رئيس فرع الحزب محمود الصالح حول ما يرتكبه الصهاينة من جرائم حرب ضد المدنيين في غزة والتي وصلت لتسجيل اكثر من 20 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة لإصابة أكثر من 50 ألف فلسطيني وتشريد مليون ونصف ونزوحهم عن أماكن سكنهم وتدمير البنية التحتية في كل مكان في القطاع، مشيرا الى الموقف الأردني منذ اليوم الأول بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على الصعيدين العربي والعالمي لفضح هذه الجرائم والعمل على إيقاف هذا العدوان وإيصال الرواية العربية الفلسطينية الحقيقة وضرب الرواية الإسرائيلية المزيفة، الأمر الذي تحقق وبشكل سريع نتيجة لحنكة جلالة الملك وقوته وتأثيره في جميع المحافل.

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