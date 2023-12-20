بني مصطفى تشارك في أعمال الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، في أعمال الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي عقد في القاهرة، اليوم الأربعاء، ويستمر على مدار يومين، بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، وعدد من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وأكدّت بني مصطفى، في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية، أنّ الأردن الذي يتوّحد وينصهر فيه الموقف الرسمي مع الشعبي، يقف اليوم كما كان دائماً رأس حربة دفاعاً عن فلسطين، وانسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية.
وأضافت إن "جلالة الملك، أعلنها، أنّ الأردن سيبقى السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين"، مشيرةً إلى موقف الأردن الثابت من جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتهجير القسري لأهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرة الى وصول عدد المهجرين قسرياً الى نحو مليون و 800 ألف، مع اقتراف الاحتلال لخروقات واضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
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