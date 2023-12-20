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بني مصطفى تشارك في أعمال الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

12/20/2023 7:19:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، في أعمال الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي عقد في القاهرة، اليوم الأربعاء، ويستمر على مدار يومين، بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، وعدد من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وأكدّت بني مصطفى، في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية، أنّ الأردن الذي يتوّحد وينصهر فيه الموقف الرسمي مع الشعبي، يقف اليوم كما كان دائماً رأس حربة دفاعاً عن فلسطين، وانسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية.
وأضافت إن "جلالة الملك، أعلنها، أنّ الأردن سيبقى السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين"، مشيرةً إلى موقف الأردن الثابت من جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتهجير القسري لأهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرة الى وصول عدد المهجرين قسرياً الى نحو مليون و 800 ألف، مع اقتراف الاحتلال لخروقات واضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

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