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الموقف البحريني.. حتى لا تختلط الأوراق

12/20/2023 7:15:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تجاه‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والحقوق‭ ‬المشروعة،‭ ‬وإقامة‭ ‬دولة‭ ‬كاملة‭ ‬السيادة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس،‭ ‬موقف‭ ‬ثابت‭ ‬وراسخ،‭ ‬تم‭ ‬تأكيده‭ ‬والإعلان‭ ‬عنه‭ ‬وتنفيذه‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬‮«‬ملايين‭ ‬المرات‮»‬،‭ ‬وليس‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مغالطة‭ ‬أو‭ ‬مزايدة‭.‬

والعبث‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المجموعات‭ ‬المسلحة‭ ‬الحوثية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تهديد‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية،‭ ‬لا‭ ‬دخل‭ ‬له‭ ‬بدعم‭ ‬فلسطين‭ ‬ولا‭ ‬نصرة‭ ‬غزة،‭ ‬وإنما‭ ‬يدرك‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬الموقف‭ ‬الحوثي‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تخفيف‭ ‬التداعيات‭ ‬الفادحة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الداخل‭.‬

ألا‭ ‬يذكركم‭ ‬موقف‭ ‬الحوثي‭ ‬اليوم،‭ ‬فتلك‭ ‬العبارات‭ ‬والشعارات‭ ‬والهتافات‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬أنظمة‭ ‬سابقة‭ ‬كـ«الموت‭ ‬لأمريكا،‭ ‬ومحاربة‭ ‬إسرائيل‮»‬‭.. ‬ثم‭ ‬اكتشف‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬رصاصة‭ ‬أطلقت‭ ‬هناك،‭ ‬وإنما‭ ‬كل‭ ‬العمليات‭ ‬الإرهابية‭ ‬كانت‭ ‬موجهة‭ ‬للدول‭ ‬الخليجية‭ ‬وزعزعة‭ ‬أمنها،‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬توجيه‭ ‬خطاب‭ ‬شعبوي‭ ‬عاطفي،‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬الضغوطات‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬تلك‭ ‬الدول،‭ ‬وصرف‭ ‬الأنظار‭ ‬عن‭ ‬جرائمها‭ ‬وممارساتها،‭ ‬وكسب‭ ‬ورقة‭ ‬جديدة‭ ‬للتفاوض‭ ‬السياسي‭.. ‬هي‭ ‬نفس‭ ‬الورقة‭ ‬واللعبة‭ ‬التي‭ ‬تمارسها‭ ‬الآن‭ ‬جماعة‭ ‬الحوثي‭.‬

هذا‭ ‬أمر‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يدركه‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني،‭ ‬الواعي‭ ‬والمتحضر،‭ ‬والعارف‭ ‬ببواطن‭ ‬الأمور،‭ ‬والقارئ‭ ‬الفطن‭ ‬والحصيف‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يحاك‭ ‬ضد‭ ‬وطنه،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬المزايدة‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشرف‭ ‬مع‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭.‬

نتكلم‭ ‬بكل‭ ‬صراحة‭ ‬وأمانة‭ ‬ومسؤولية،‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬بلادنا‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬حارس‭ ‬الرخاء‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬المشتركة،‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأمين‭ ‬حرية‭ ‬الملاحة‭ ‬والشحن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وخليج‭ ‬عدن،‭ ‬وإن‭ ‬ما‭ ‬تتعرض‭ ‬له‭ ‬السفن‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يهدد‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية،‭ ‬وله‭ ‬انعكاسات‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭ ‬الدول،‭ ‬وما‭ ‬يسببه‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬وارتفاع‭ ‬التضخم‭ ‬والإضرار‭ ‬بالحياة‭ ‬المعيشية‭.‬

مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وانطلاقا‭ ‬من‭ ‬مصلحتها‭ ‬العليا،‭ ‬ضمن‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬المشتركة‭ ‬جاءت‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬وربما‭ ‬تساءل‭ ‬البعض،‭ ‬وهو‭ ‬سؤال‭ ‬مشروع‭: ‬لماذا‭ ‬لم‭ ‬تشارك‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬التحالف؟‭ ‬نقول‭: ‬إن‭ ‬لكل‭ ‬دولة‭ ‬قرارها‭ ‬السيادي،‭ ‬ولكل‭ ‬دولة‭ ‬رؤيتها‭ ‬ومصالحها‭ ‬وطبيعة‭ ‬المشاركة‭.‬

ثم‭ ‬هل‭ ‬يقبل‭ ‬أي‭ ‬مواطن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بلاده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عرضة‭ ‬لأن‭ ‬يتطاول‭ ‬عليها‭ ‬أحد،‭ ‬أو‭ ‬يهددها‭ ‬أحد،‭ ‬بحجة‭ ‬دعم‭ ‬فلسطين‭ ‬ومحاربة‭ ‬إسرائيل‭..‬؟؟‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المسألة‭ ‬لم‭ ‬تشر‭ ‬لدعم‭ ‬فلسطين‭ ‬ولا‭ ‬محاربة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬هو‭ ‬حماية‭ ‬الممرات‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية،‭ ‬وحتى‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬الجماعة‭ ‬الحوثية‭ ‬من‭ ‬قرصنة‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أصلا‭ ‬كما‭ ‬صوره‭ ‬إعلامها،‭ ‬ولكنها‭ ‬سفن‭ ‬تجارية‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لها‭ ‬لا‭ ‬بفلسطين‭ ‬ولا‭ ‬بإسرائيل‭.‬

نقول‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬الواضح‭ ‬والمباشر،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تختلط‭ ‬الأوراق،‭ ‬ويطلع‭ ‬علينا‭ ‬المزايدين‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أو‭ ‬القبول‭ ‬بكلام‭ ‬مسيء‭ ‬ضد‭ ‬بلادنا،‭ ‬ومحاولة‭ ‬زعزعة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وتصديق‭ ‬الشائعات،‭ ‬وترديد‭ ‬المغالطات،‭ ‬والانسلاخ‭ ‬من‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬والموقف‭ ‬الثابت‭ ‬والراسخ‭.‬

‮«‬لست‭ ‬بالخب‭ ‬ولا‭ ‬الخب‭ ‬يخدعني‮»‬‭.. ‬تلك‭ ‬مقولة‭ ‬خالدة‭ ‬يدركها‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬جيدا‭.. ‬ولا‭ ‬تنطلي‭ ‬عليهم‭ ‬شعارات‭ ‬جماعات‭ ‬وأبواق‭ ‬المزايدة‭ ‬العروبية‭ ‬والمتاجرة‭ ‬السياسية‭.‬

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