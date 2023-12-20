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جعجعة بلا طحن

12/20/2023 7:15:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يوحون‭ ‬للمشاهدين‭ ‬بأنهم‭ ‬يؤدون‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬بروح‭ ‬عالية،‭ ‬وبحماسة‭ ‬منقطعة‭ ‬النظير،‭ ‬لا‭ ‬ينافسهم‭ ‬عليهما‭ ‬أحد،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصراخ‭ ‬ورفع‭ ‬الصوت،‭ ‬وكل‭ ‬صرخة‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬أفواههم‭ ‬يتبعونها‭ ‬بنظرة‭ ‬إلى‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للفريق،‭ ‬أو‭ ‬للمسؤولين‭ ‬القابعين‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬صالة‭ ‬اللعب،‭ ‬إذ‭ ‬يريدون‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الصراخ‭ ‬أن‭ ‬يوصلوا‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬يهمهم‭ ‬الأمر‭ ‬والسذج‭ ‬بأنهم‭ ‬أخلص‭ ‬الخلص‭ ‬للفريق،‭ ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الطواف‭ ‬تكتشف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الصراخ‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬جعجعة‭ ‬بلا‭ ‬طحن،‭ ‬فالحماسة‭ ‬والروح‭ ‬جهد‭ ‬وعطاء‭ ‬يترجم‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬وليس‭ ‬صراخا‭.‬


} ‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬فيديو‭ ‬التحدي‮»‬‭ ‬والجهد‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يبذله‭ ‬القائمون‭ ‬عليها‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬سداسي‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬نتمنى‭ ‬ألا‭ ‬تتحول‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬إلى‭ ‬لعبة‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬المدربين،‭ ‬يطلبها‭ ‬لحاجة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬حاجة،‭ ‬إذ‭ ‬رأينا‭ ‬البعض‭ ‬يستفيد‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬تعطيل‭ ‬بل‭ ‬قتل‭ ‬حماسة‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬واستثمار‭ ‬توقف‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬توصيل‭ ‬معلومات‭ ‬إلى‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية،‭ ‬ليتحول‭ ‬التوقف‭ ‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬مستقطع‭ ‬آخر‭.‬


} ‭ ‬وطالما‭ ‬تحدثنا‭ ‬عن‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬فيديو‭ ‬التحدي‮»‬‭ ‬فمن‭ ‬الأمور‭ ‬الغريبة‭ ‬التي‭ ‬رأيناها،‭ ‬اعتراض‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس‭ ‬لأنه‭ ‬طلب‭ ‬‮«‬فيديو‭ ‬التحدي‮»‬‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬لعبة‭ ‬ما،‭ ‬أليس‭ ‬القانون‭ ‬منحه‭ ‬فرصة‭ ‬طلب‭ ‬ذلك‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الشوط؟‭ ‬إذن‭ ‬تدخل‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬لا‭ ‬معنى‭ ‬له،‭ ‬بل‭ ‬ربما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إثارة‭ ‬الفوضى،‭ ‬وعلى‭ ‬المعنيين‭ ‬أخذ‭ ‬ذلك‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭.‬


} ‭ ‬غالبية‭ ‬لاعبي‭ ‬مركز‭ ‬4‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬عندنا‭ ‬مصابون‭ ‬بفيروس‭ ‬سوء‭ ‬الاستقبال،‭ ‬واهتزاز‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يختلف‭ ‬عليه‭ ‬اثنان،‭ ‬فلاعب‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬متمكنا‭ ‬لدرجة‭ ‬الإتقان‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬مهارات،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬الاستقبال،‭ ‬ولو‭ ‬كنت‭ ‬لاعبا‭ ‬محسوبا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المركز،‭ ‬لطلبت‭ ‬من‭ ‬المدرب‭ ‬وقتا‭ ‬إضافيا‭ ‬قبل‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬التمرين‭ ‬الرسمي‭ ‬لتحسين‭ ‬هذه‭ ‬المهارة،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬أكون‭ ‬عالة‭ ‬على‭ ‬فريقي،‭ ‬ونقطة‭ ‬ضعف‭ ‬للفريق‭ ‬المنافس،‭ ‬وفرجة‭ ‬للآخرين،‭ ‬فمن‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬عليه‭ ‬مراجعة‭ ‬نفسه‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬الضرب‭ ‬الهجومي‭ ‬وحده‭ ‬ما‭ ‬يتطلبه‭ ‬مركز4‭.‬

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