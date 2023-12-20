السعادة الحقيقية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تقول‭ ‬صاحبة‭ ‬قصة‭ ‬اليوم‭: ‬تعرفت‭ ‬على‭ ‬زوجي‭ ‬واحببته‭ ‬كثيرا‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬حنونا‭ ‬وطيبا‭ ‬جدا‭ ‬وهذا‭ ‬أكثر‭ ‬صفتين‭ ‬كنت‭ ‬أفتقدهما‭ ‬في‭ ‬حياتي،‭ ‬حيث‭ ‬إنني‭ ‬نشأت‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬عملية‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬والدين‭ ‬محبين‭ ‬ولكن‭ ‬مشغولين‭ ‬بتوفير‭ ‬حياة‭ ‬مادية‭ ‬جيدة‭ ‬لي‭ ‬ولأختي،‭ ‬اجتماعاتنا‭ ‬العائلية‭ ‬كانت‭ ‬دائما‭ ‬جافة‭ ‬من‭ ‬المشاعر‭ ‬الجياشة‭ ‬والعناقات‭ ‬وكلمات‭ ‬الحب‭ ‬العادية،‭ ‬حنان‭ ‬أبوي‭ ‬كان‭ ‬بطريقة‭ ‬عصرية‭ ‬وعملية‭ ‬جدا‭ (‬مكافآت‭ ‬مالية،‭ ‬هدايا،‭ ‬سفر‭).‬

زوجي‭ ‬كان‭ ‬العكس‭ ‬مشاعره‭ ‬جياشة،‭ ‬كلماته‭ ‬كلها‭ ‬حب‭ ‬وتقدير،‭ ‬يدلعني‭ ‬بطريقة‭ ‬لم‭ ‬يدلعني‭ ‬فيها‭ ‬أبي‭ ‬أبدا،‭ ‬أعيش‭ ‬معه‭ ‬كطفلة‭ ‬أو‭ ‬أميرة‭ ‬مدللة‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬متفهم،‭ ‬محترم،‭ ‬متعاون‭ ‬لأقصى‭ ‬حد،‭ ‬ولكن‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬المثل‭ (‬الحلو‭ ‬ما‭ ‬بيكملش‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬كل‭ ‬الصفات‭ ‬التي‭ ‬قلتها‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬السر‭ ‬أو‭ ‬بيني‭ ‬وبينه‭ ‬فقط‭ ‬عندما‭ ‬يغلق‭ ‬علينا‭ ‬مملكتنا‭ ‬الخاصة‭ (‬كما‭ ‬يحب‭ ‬ان‭ ‬يطلقه‭ ‬على‭ ‬بيتنا‭)‬،‭ ‬أما‭ ‬أمام‭ ‬الناس‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬يتعامل‭ ‬معي‭ ‬بشكل‭ ‬عادي،‭ ‬محترم‭ ‬نعم‭ ‬ولكن‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬دلع‭ ‬بل‭ ‬طلب‭ ‬منى‭ ‬ألا‭ ‬أجهر‭ ‬أمام‭ ‬بيتهم‭ ‬وعائلته‭ ‬وأصدقائه‭ ‬بأنه‭ ‬متعاون‭ ‬ويساعدني‭ ‬في‭ ‬شغل‭ ‬البيت‭!! ‬وكانت‭ ‬هذه‭ ‬نقطة‭ ‬خلافنا‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬زواجنا،‭ ‬حيث‭ ‬إنني‭ ‬كنت‭ ‬اتهمه‭ ‬بالانفصام‭ ‬في‭ ‬الشخصية‭ ‬والتمثيل‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬ولكنه‭ ‬كان‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬تربى‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬بيئة‭ ‬لا‭ ‬أفهمها‭ ‬يعتبرون‭ ‬شغل‭ ‬الرجل‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬انتقاصا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭. ‬وكما‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬عزيمة‭ ‬في‭ ‬بيتنا‭ ‬نتشاجر‭ ‬ويزعل‭ ‬مني‭ ‬بالأسابيع‭ ‬لأنني‭ ‬كنت‭ ‬أصر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أحرجه‭ ‬أمام‭ ‬عائلته‭ ‬وأصرح‭ ‬بأنه‭ ‬يساعدني‭ ‬بكل‭ ‬أعمال‭ ‬البيت‭ (‬رغبة‭ ‬مني‭ ‬في‭ ‬تغييره‭ ‬ومحاولة‭ ‬مني‭ ‬لجعله‭ ‬يشعر‭ ‬بأنني‭ ‬أفتخر‭ ‬به‭) ‬ولكنه‭ ‬كان‭ ‬يفهم‭ ‬بأنني‭ ‬مصرة‭ ‬على‭ ‬الانتقاص‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أمام‭ ‬أهله‭.. ‬واستمر‭ ‬الوضع‭ ‬هكذا‭ ‬حتى‭ ‬شعرت‭ ‬بأن‭ ‬حياتي‭ ‬الزوجية‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬وأننا‭ ‬الاثنان‭ ‬نعاند‭ ‬بعضنا‭ ‬وكل‭ ‬منا‭ ‬يحاول‭ ‬أن‭ ‬يغير‭ ‬الآخر‭ ‬ولا‭ ‬يتنازل‭ ‬عن‭ ‬رأيه‭ ‬أو‭ ‬يحاول‭ ‬أن‭ ‬يتغير‭ ‬قليلا‭ ‬للآخر‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬شدة‭ ‬حبنا‭ ‬وتعلقنا‭ ‬ببعض‭.‬

أضافت‭ ‬صاحبة‭ ‬القصة‭ ‬وهي‭ ‬مبتسمة‭ ‬ابتسامة‭ ‬مشرقة‭ ‬وجميلة‭: ‬حتى‭ ‬كانت‭ ‬المكالمة‭ ‬التي‭ ‬غيرت‭ ‬حياتي‭ ‬الزوجية‭ ‬180‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬أم‭ ‬زوجي‭ (‬أحن‭ ‬وأطيب‭ ‬وأذكى‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬العالم‭) ‬والتي‭ ‬أعترف‭ ‬بأنني‭ ‬أحببتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أمي‭ ‬والتي‭ ‬قالت‭ ‬لي‭ ‬بكل‭ ‬حب‭: ‬يا‭ ‬ابنتي‭ ‬الغالية‭: ‬غدا‭ ‬سنجتمع‭ ‬كلنا‭ ‬عندكم‭ ‬على‭ ‬العشاء‭ ‬أتمنى‭ ‬يا‭ ‬جميلتي‭ ‬أن‭ ‬تسمعي‭ ‬كلامي‭ ‬ولا‭ ‬تحاولي‭ ‬أن‭ ‬تقولي‭ ‬أمامنا‭ ‬بأن‭ ‬زوجك‭ ‬يساعدك‭ ‬في‭ ‬البيت،‭ ‬دعيه‭ ‬لمرة‭ ‬واحدة‭ ‬يشعر‭ ‬بعدم‭ ‬التوتر‭ ‬أمامنا‭ ‬وشوفي‭ ‬النتيجة‭ ‬صدقيني‭ ‬أنا‭ ‬أحبك‭ ‬مثل‭ ‬بناتي‭ ‬ستنقلب‭ ‬حياتك،‭ ‬لم‭ ‬أجادلها‭ ‬من‭ ‬كثرة‭ ‬حبي‭ ‬لها‭ ‬وقررت‭ ‬أن‭ ‬أنفذ‭ ‬كلامها‭.‬

انبهرت‭ ‬بالنتيجة‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬زوجي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬السعادة‭ ‬أثناء‭ ‬العزيمة‭ ‬وكانت‭ ‬نظراته‭ ‬ولمساته‭ ‬لي‭ ‬كلها‭ ‬حب‭ ‬وتقدير‭ ‬وما‭ ‬إن‭ ‬غادروا‭ ‬أهله‭ ‬حتى‭ ‬طلب‭ ‬مني‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬غرفتي‭ ‬والراحة‭ ‬وهو‭ ‬قام‭ ‬مع‭ ‬الشغالة‭ ‬بكل‭ ‬عمل‭ ‬البيت‭ ‬وزاد‭ ‬في‭ ‬دلاله‭ ‬وشكره‭ ‬لي،‭ ‬كما‭ ‬دخل‭ ‬علي‭ ‬ثاني‭ ‬يوم‭ ‬بهدية‭ ‬جميلة‭ ‬جدا‭ ‬وزاد‭ ‬لطفه‭ ‬وحبه‭ ‬واحترامه‭ ‬لي‭ ‬عكس‭ ‬الزعل‭ ‬والنكد‭ ‬والصراخ‭ ‬والبكاء‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يحدث‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬عزيمة‭ ‬في‭ ‬بيتي‭ ‬لأهله‭!!‬

جلست‭ ‬أفكر‭ ‬وأؤنب‭ ‬نفسي‭ ‬لماذا‭ ‬لم‭ ‬أحاول‭ ‬أن‭ ‬أتفهم‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬حبيبي‭ ‬بدل‭ ‬محاولاتي‭ ‬المستميتة‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬رأيي‭ ‬لتغييره؟‭ ‬ماذا‭ ‬أستفيد‭ ‬بمفاخرتي‭ ‬أمام‭ ‬الناس‭ ‬بشيء‭ ‬يكرهه‭ ‬زوجي؟؟‭ ‬ماذا‭ ‬سيسعدني‭ ‬أكثر‭ ‬رأي‭ ‬الناس‭ ‬أو‭ ‬حب‭ ‬زوجي؟‭ ‬لماذا‭ ‬فضلت‭ ‬الزعل‭ ‬والخصام‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬الحب‭ ‬والدلال؟‭ ‬

تغيّر‭ ‬زوجي‭ ‬بعدها‭ ‬كثيرا‭ ‬مع‭ ‬الزمن،‭ ‬أصبح‭ ‬يساعدني‭ ‬أمام‭ ‬الناس‭ ‬ويدللني‭ ‬كما‭ ‬كنت‭ ‬أرغب‭ ‬ولكن‭ ‬لأنه‭ ‬اقتنع‭ ‬بنفسه‭ ‬دون‭ ‬ضغط‭ ‬مني‭ ‬أو‭ ‬عناد‭.‬

لكي‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬سعادة‭ ‬علينا‭ ‬تقبل‭ ‬وحب‭ ‬الآخرين‭ ‬بكل‭ ‬مزاياهم‭ ‬وعيوبهم‭ ‬وندع‭ ‬أمر‭ ‬تغييرهم‭ ‬للزمن‭.‬