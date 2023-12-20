بريد البحرين يصدر طابعا تذكاريا بمناسبة الذكرى الـ75 لاعـتـمـاد الإعـلان العـالـمـي لحقوق الإنسان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أصدر بريد البحرين بوزارة المواصلات والاتصالات، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، طابعاً تذكارياً واحداً متوجاً بصورة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتحرص مملكة البحرين على مواصلة جهودها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، انطلاقاً من المبادئ التي نص عليها دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني والتشريعات النافذة، والتزامًا منها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحرصًا على بناء مجتمع تسود فيه مبادئ دولة العدالة والقانون والمؤسسات، والعمل على تعزيز منظومة حقوق الإنسان والنهوض بسجل المملكة الحقوقي.
وسيطرح الإصدار في جميع الفروع البريدية، وسعر الورقة الكاملة ذات العشرة طوابع بخمسة دنانير بحرينية، ومغلف إصدار اليوم الأول بدينار بحريني واحد.
الجدير بالذكر أن بريد البحرين أصدر في عام 1973م طابعًا مماثلاً بمناسبة الذكرى (25) على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
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