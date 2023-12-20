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بريد البحرين يصدر طابعا تذكاريا بمناسبة الذكرى الـ75 لاعـتـمـاد الإعـلان العـالـمـي لحقوق الإنسان

12/20/2023 7:15:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدر‭ ‬بريد‭ ‬البحرين‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬طابعاً‭ ‬تذكارياً‭ ‬واحداً‭ ‬متوجاً‭ ‬بصورة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الـ‭ ‬75‭ ‬لاعتماد‭ ‬الإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وتحرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬جهودها‭ ‬لحماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬المبادئ‭ ‬التي‭ ‬نص‭ ‬عليها‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬والتشريعات‭ ‬النافذة،‭ ‬والتزامًا‭ ‬منها‭ ‬بالمعاهدات‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وحرصًا‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬تسود‭ ‬فيه‭ ‬مبادئ‭ ‬دولة‭ ‬العدالة‭ ‬والقانون‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والنهوض‭ ‬بسجل‭ ‬المملكة‭ ‬الحقوقي‭.‬

وسيطرح‭ ‬الإصدار‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الفروع‭ ‬البريدية،‭ ‬وسعر‭ ‬الورقة‭ ‬الكاملة‭ ‬ذات‭ ‬العشرة‭ ‬طوابع‭ ‬بخمسة‭ ‬دنانير‭ ‬بحرينية،‭ ‬ومغلف‭ ‬إصدار‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬بدينار‭ ‬بحريني‭ ‬واحد‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬بريد‭ ‬البحرين‭ ‬أصدر‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1973م‭ ‬طابعًا‭ ‬مماثلاً‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ (‬25‭) ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬الإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬

MENAFN20122023000055011008ID1107636005

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