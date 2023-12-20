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((الدوسري للقانون)) يحتفي باليوم الوطني الـ52

12/20/2023 7:15:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامَ‭ ‬مكتب‭ ‬الدوسري‭ ‬للقانون‭ ‬كعادته‭ ‬السنوية‭ ‬احتفالًا‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬البحريني‭ ‬الثاني‭ ‬والخمسين‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬حيثُ‭ ‬زُيِّنَ‭ ‬المكتب‭ ‬بألوان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الأحمر‭ ‬والأبيض‭. ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭ ‬جميع‭ ‬منتسبي‭ ‬مكتب‭ ‬الدوسري‭ ‬للقانون،‭ ‬بالإضافةِ‭ ‬إلى‭ ‬جمع‭ ‬من‭ ‬الزملاء‭ ‬المحامين‭. ‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬الدوسري‭ ‬للقانون‭ ‬للمارّة‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الضيافة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬بدورها‭ ‬تعكس‭ ‬عادات‭ ‬وتقاليد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافةِ‭ ‬إلى‭ ‬كرم‭ ‬أهلها‭ ‬والروح‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬يعتزون‭ ‬بها‭. ‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬سعد‭ ‬جابر‭ ‬الدوسري‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭: ‬‮«‬أتشرف‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬الدوسري‭ ‬للقانون‭ ‬برفع‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬راعي‭ ‬نهضة‭ ‬الوطن‭ ‬سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وإلى‭ ‬سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وإلى‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬كافة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وعيد‭ ‬جلوس‭ ‬جلالته،‭ ‬معتزين‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬جلالته‮»‬‭.‬

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