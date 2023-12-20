بمناسبة يوم المرأة البحرينية.. كوب قهوة مع الفنانة بلقيس فخرو في كانو الثقافي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬بدأ‭ ‬الجلاوي‭ ‬الأمسية‭ ‬بكلمات‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬قال‭ ‬فيها‭: ‬أيتها‭ ‬المرأة،‭ ‬أنت‭ ‬لم‭ ‬تكوني‭ ‬يوما‭ ‬شخصا‭ ‬عاديا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العالم،‭ ‬انت‭ ‬المؤثر‭ ‬الأول‭ ‬والمؤثر‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الكون‭ ‬وحولك‭ ‬تدور‭ ‬المشاعر‭ ‬الصادقة،‭ ‬انت‭ ‬صمام‭ ‬الأمان‭ ‬أمام‭ ‬هذا‭ ‬العالم،‭ ‬انت‭ ‬من‭ ‬يضمن‭ ‬للبشرية‭ ‬تطورها‭ ‬وتألقها،‭ ‬فأرجوك‭ ‬حافظي‭ ‬على‭ ‬قوتك‭ ‬وازدهارك‭.‬

كما‭ ‬ألقت‭ ‬الدكتورة‭ ‬معصومة‭ ‬المطاوعة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمركز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬الثقافي‭ ‬كلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬قالت‭ ‬فيها‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالية‭ ‬تنبع‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬السنوية‭ ‬التي‭ ‬دشنها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬تقديرا‭ ‬لجهود‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬نهضة‭ ‬البحرين‭ ‬الحديثة‭ ‬وتعزيزا‭ ‬لمكانتها‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات،‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬برؤية‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬عبر‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬والتشجيع‭ ‬وخلق‭ ‬الفرص‭ ‬الحقيقية‭ ‬لإدماج‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬العطاء؛‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬كانو‭ ‬مميزة‭ ‬بدوافعها‭ ‬وضيوفها‭ ‬احتفالا‭ ‬بعرس‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬عرس‭ ‬إنجازاتها،‭ ‬كفاحها،‭ ‬وطموحها‭ ‬اللامحدود‭ ‬الذي‭ ‬أوصلها‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬المراتب،‭ ‬لا‭ ‬تمكينا‭ ‬بل‭ ‬تمكنا‭ ‬واستحقاقا؛‭ ‬فهي‭ ‬قرأت‭ ‬وتعلمت‭ ‬وشاركت‭ ‬لتحلّق‭ ‬في‭ ‬سماءات‭ ‬النجاح‭ ‬والإبداع‭ ‬والتفوق‭ ‬ولتسهم‭ ‬بجدارة‭ ‬في‭ ‬اعتلاء‭ ‬أعلى‭ ‬المناصب‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجازات‭. ‬

وقد‭ ‬تحدثت‭ ‬الفنانة‭ ‬بلقيس‭ ‬فخرو‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬فخرها‭ ‬بإنجازات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬مدى‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬وفي‭ ‬المجتمع‭ ‬الخليجي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وارتفاع‭ ‬كفاءة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وقدراتها،‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬العالمية‭. ‬وفيما‭ ‬يخص‭ ‬الفن‭ ‬عبرت‭ ‬الفنانة‭ ‬بلقيس‭ ‬فخرو‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬سعادتها‭ ‬بوصول‭ ‬فن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬العالمية‭ ‬بحصولها‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬التي‭ ‬تثبت‭ ‬مكانة‭ ‬المرأة‭ ‬الفنانة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭. ‬كما‭ ‬تحدثت‭ ‬فخرو‭ ‬عن‭ ‬ذكريات‭ ‬طفولتها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬المنامة‭ ‬ذات‭ ‬المجتمع‭ ‬المنطلق،‭ ‬وسفرها‭ ‬الدائم‭ ‬مع‭ ‬عائلتها‭ ‬الكريمة‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬متعددة‭ ‬من‭ ‬حياتها‭. ‬وفي‭ ‬خضم‭ ‬حديثها‭ ‬ذكرت‭ ‬فخرو‭ ‬تجربتها‭ ‬في‭ ‬سلك‭ ‬التعليم‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬الفرصة‭ ‬في‭ ‬تعليم‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬تاريخ‭ ‬الفن‭ ‬والبعد‭ ‬التاريخي‭ ‬والفلسفي‭ ‬للفن‭. ‬

وعبرت‭ ‬الفنانة‭ ‬عن‭ ‬حبها‭ ‬لرسم‭ ‬اللوحات‭ ‬التجريدية‭ ‬حيث‭ ‬تعتبرها‭ ‬موسيقى‭ ‬بصرية،‭ ‬تحول‭ ‬الموسيقى‭ ‬إلى‭ ‬لوحة‭ ‬ترى‭ ‬بالعين،‭ ‬وهي‭ ‬لوحات‭ ‬تشبه‭ ‬إحساس‭ ‬الفنان‭. ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬الأمسية‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬الفنانة‭ ‬بلقيس‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬المركز،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬الورود‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الحضور‭ ‬احتفاءً‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.‬