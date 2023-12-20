الرفاع يلتقي الشباب اليوم في مواجهة مؤجلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تقام اليوم (الخميس) مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم تجمع فريقيّ الرفاع والشباب وذلك على استاد البحرين الوطني في الساعة 7 مساءً.
وتأجلت مواجهة «السماوي والماروني» بسبب مشاركة فريق الرفاع في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي، كما لدى الرفاع مباراة مؤجلة أخرى أمام سترة لحساب الجولة السابعة.
ويدخل فريق الرفاع هذه المباراة برصيد (13 نقطة) قادمًا من خسارة قاتلة أمام الأهلي بالجولة الماضية، فيما الشباب حقق تعادلًا ثمينا ومثيرًا أمام الخالدية ويمتلك (8 نقاط). ولم يقدم الرفاع المستوى المأمول منه في اللقاء الأخير، وينتظر منه معالجة الوضع فنيًا لكي يعود للطريق الصحيح، وخصوصًا أن نقاط الفوز اليوم تحافظ على موقعه التنافسي من بين الفرق الأخرى مع امتلاكه لمباراة أخرى. والشباب الذي تألق أمام «بطل الدوري» وقدم أداءً مميزًا إذا ما أعاد المستوى ذاته مع تركيز وجدية أكبر فإنه سيحقق نتيجة مرضية بالنسبة له ومفاجأة لمنافسه.
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