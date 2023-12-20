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الرفاع يلتقي الشباب اليوم في مواجهة مؤجلة

12/20/2023 7:15:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تقام‭ ‬اليوم‭ (‬الخميس‭) ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬لدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تجمع‭ ‬فريقيّ‭ ‬الرفاع‭ ‬والشباب‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً‭.‬

وتأجلت‭ ‬مواجهة‭ ‬‮«‬السماوي‭ ‬والماروني‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬مشاركة‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي،‭ ‬كما‭ ‬لدى‭ ‬الرفاع‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬أخرى‭ ‬أمام‭ ‬سترة‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭.‬

ويدخل‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ (‬13‭ ‬نقطة‭) ‬قادمًا‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬قاتلة‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬بالجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬فيما‭ ‬الشباب‭ ‬حقق‭ ‬تعادلًا‭ ‬ثمينا‭ ‬ومثيرًا‭ ‬أمام‭ ‬الخالدية‭ ‬ويمتلك‭ (‬8‭ ‬نقاط‭). ‬ولم‭ ‬يقدم‭ ‬الرفاع‭ ‬المستوى‭ ‬المأمول‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير،‭ ‬وينتظر‭ ‬منه‭ ‬معالجة‭ ‬الوضع‭ ‬فنيًا‭ ‬لكي‭ ‬يعود‭ ‬للطريق‭ ‬الصحيح،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬نقاط‭ ‬الفوز‭ ‬اليوم‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬التنافسي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬الأخرى‭ ‬مع‭ ‬امتلاكه‭ ‬لمباراة‭ ‬أخرى‭. ‬والشباب‭ ‬الذي‭ ‬تألق‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬بطل‭ ‬الدوري‮»‬‭ ‬وقدم‭ ‬أداءً‭ ‬مميزًا‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أعاد‭ ‬المستوى‭ ‬ذاته‭ ‬مع‭ ‬تركيز‭ ‬وجدية‭ ‬أكبر‭ ‬فإنه‭ ‬سيحقق‭ ‬نتيجة‭ ‬مرضية‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭ ‬ومفاجأة‭ ‬لمنافسه‭.‬

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