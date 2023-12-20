Thursday, 21 December 2023 04:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيقاف حكم دولي عراقي مؤقتا

12/20/2023 7:15:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بغداد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬العراقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نجاح‭ ‬رحم‭ ‬إيقاف‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬طارق‭ ‬أحمد‭ ‬مؤقتا‭ ‬بسبب‭ ‬وشم‭ ‬طالبته‭ ‬اللجنة‭ ‬بعدم‭ ‬الكشف‭ ‬عنه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬أثناء‭ ‬المباريات‭.‬

وقال‭ ‬رحم‭: ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬طالبنا‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬طارق‭ ‬بتغطية‭ ‬الوشم‭ ‬أثناء‭ ‬المباريات‭ ‬لكنه‭ ‬يرفض‭ ‬ذلك،‭ ‬صحيح‭ ‬هذه‭ ‬الأشياء‭ ‬ربما‭ ‬لم‭ ‬تُمنع‭ ‬قانونا‭ ‬لكنها‭ ‬ليست‭ ‬من‭ ‬تقاليدنا‭ ‬وأعرافنا‭ ‬وأحيانا‭ ‬تشكل‭ ‬ضغطا‭ ‬على‭ ‬أجواء‭ ‬المباريات،‭ ‬فقررنا‭ ‬إيقافه‭ ‬مؤقتا‭ ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬إجراءً‭ ‬تأديبيا‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬فرصة‭ ‬للتصحيح‭ ‬والمراجعة‮»‬‭.‬

ويضع‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬وهو‭ ‬نجل‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬الاتحاد‭ ‬العراقي‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬السابق‭ ‬الراحل‭ ‬طارق‭ ‬أحمد‭ ‬وشم‭ ‬أسد‭ ‬على‭ ‬فخذه‭ ‬الأيسر،‭ ‬وآخر‭ ‬لخارطة‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬الصدر‭.‬

وأضاف‭ ‬رحم‭: ‬‮«‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬طارق‭ ‬أحمد‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬الموهوبين‭ ‬والمهمين‭ ‬وينتظره‭ ‬مستقبل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحكيم،‭ ‬ونأمل‭ ‬ألا‭ ‬يفرط‭ ‬بهذا‭ ‬المستقبل‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬المظاهر‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬الحكم‭ ‬محمد‭ ‬طارق‭: ‬‮«‬الوشم‭ ‬الذي‭ ‬أضعه‭ ‬ليس‭ ‬فيه‭ ‬إشارة‭ ‬عنصرية،‭ ‬فوشم‭ ‬الأسد‭ ‬وخارطة‭ ‬العراق‭ ‬يمثلان‭ ‬رمزية‭ ‬العراقيين‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬الدستور‭ ‬العراقي‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬ذلك،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬النصوص‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬طالما‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬الوشم‭ ‬أي‭ ‬رسالة‭ ‬عنصرية‭. ‬قدمت‭ ‬تظلما‭ ‬لدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬العراقي‭ ‬وسأقدم‭ ‬دعوى‭ ‬بخصوص‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المحاكم‮»‬‭.‬

MENAFN20122023000055011008ID1107636000

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث