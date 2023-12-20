إيقاف حكم دولي عراقي مؤقتا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬رحم‭: ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬طالبنا‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬طارق‭ ‬بتغطية‭ ‬الوشم‭ ‬أثناء‭ ‬المباريات‭ ‬لكنه‭ ‬يرفض‭ ‬ذلك،‭ ‬صحيح‭ ‬هذه‭ ‬الأشياء‭ ‬ربما‭ ‬لم‭ ‬تُمنع‭ ‬قانونا‭ ‬لكنها‭ ‬ليست‭ ‬من‭ ‬تقاليدنا‭ ‬وأعرافنا‭ ‬وأحيانا‭ ‬تشكل‭ ‬ضغطا‭ ‬على‭ ‬أجواء‭ ‬المباريات،‭ ‬فقررنا‭ ‬إيقافه‭ ‬مؤقتا‭ ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬إجراءً‭ ‬تأديبيا‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬فرصة‭ ‬للتصحيح‭ ‬والمراجعة‮»‬‭.‬

ويضع‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬وهو‭ ‬نجل‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬الاتحاد‭ ‬العراقي‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬السابق‭ ‬الراحل‭ ‬طارق‭ ‬أحمد‭ ‬وشم‭ ‬أسد‭ ‬على‭ ‬فخذه‭ ‬الأيسر،‭ ‬وآخر‭ ‬لخارطة‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬الصدر‭.‬

وأضاف‭ ‬رحم‭: ‬‮«‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬طارق‭ ‬أحمد‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬الموهوبين‭ ‬والمهمين‭ ‬وينتظره‭ ‬مستقبل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحكيم،‭ ‬ونأمل‭ ‬ألا‭ ‬يفرط‭ ‬بهذا‭ ‬المستقبل‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬المظاهر‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬الحكم‭ ‬محمد‭ ‬طارق‭: ‬‮«‬الوشم‭ ‬الذي‭ ‬أضعه‭ ‬ليس‭ ‬فيه‭ ‬إشارة‭ ‬عنصرية،‭ ‬فوشم‭ ‬الأسد‭ ‬وخارطة‭ ‬العراق‭ ‬يمثلان‭ ‬رمزية‭ ‬العراقيين‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬الدستور‭ ‬العراقي‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬ذلك،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬النصوص‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬طالما‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬الوشم‭ ‬أي‭ ‬رسالة‭ ‬عنصرية‭. ‬قدمت‭ ‬تظلما‭ ‬لدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬العراقي‭ ‬وسأقدم‭ ‬دعوى‭ ‬بخصوص‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المحاكم‮»‬‭.‬