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الرياض تحتضن السوبر الإيطالي في يناير 2024

12/20/2023 7:15:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرياض‭ ‬ ‭ (‬واس‭): ‬حددت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬موعد‭ ‬مباريات‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬الرياض‭ ‬بصيغتها‭ ‬الجديدة‭ ‬بمشاركة‭ ‬أربعة‭ ‬فرق،‭ ‬بحيث‭ ‬ستلعب‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬و22‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الرابطة،‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬لجمعيتها‭ ‬العمومية‭.‬

وسبق‭ ‬للرابطة‭ ‬أن‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ستكون‭ ‬مسرحاً‭ ‬لكأس‭ ‬السوبر‭ ‬خلال‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬المواسم‭ ‬الستة‭ ‬المقبلة‭ ‬وبمشاركة‭ ‬أربعة‭ ‬أندية‭ ‬عوضاً‭ ‬عن‭ ‬بطلي‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬2024‭.‬

‭ ‬وسارت‭ ‬إيطاليا‭ ‬على‭ ‬خطا‭ ‬إسبانيا‭ ‬التي‭ ‬أدخلت‭ ‬تعديلاً‭ ‬على‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬2020‭ ‬ووسعت‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها‭ ‬لتشمل‭ ‬أربعة‭ ‬فرق‭ ‬عوضًا‭ ‬عن‭ ‬بطلي‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس،‭ ‬وستكون‭ ‬نسختها‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬أيضًا‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و14‭ ‬يناير‭.‬

‭ ‬وسيشارك‭ ‬في‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإيطالية‭ ‬بصيغتها‭ ‬الجديدة‭ ‬نابولي‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬ووصيفه‭ ‬لاتسيو،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إنتر‭ ‬بطل‭ ‬الكأس‭ ‬ووصيفه‭ ‬فيورنتينا‭.‬

‭ ‬وستكون‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬نابولي‭ ‬وفيورنتينا‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬يناير‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الأول‭ ‬بارك‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬فيما‭ ‬ستكون‭ ‬مباراة‭ ‬إنتر‭ ‬ولاتسيو‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقام‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬22‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬الشهر‭.‬

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