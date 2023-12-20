دوبونت: الحكم المتعلق بدوري السوبر قد يحدث ثورة أخرى

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- Akhbar Al Khaleej) برلين - (د ب أ): يعتقد المحامي البلجيكي جان-لويس دوبونت، الذي كان يمثل جان مارك بوسمان في 1995 وساعد في تغيير كرة القدم العالمية، أن حكم محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق بدوري السوبر الأوروبي، الذي سيصدر اليوم الخميس، من الممكن أن يؤدي إلى ثورة أخرى.
وكان حكم بوسمان سمح للاعبين بالانتقال من الأندية بشكل مجاني في حال انتهاء عقودهم. والآن من يدعمون إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي يتحدون احتكار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لكرة القدم الأوروبية.
وأضاف دوبنت: «الأمر لا يتعلق هذه المرة بتنظيم سوق العمل، ولكن يتعلق بظروف أساسية، تنظم البطولات وفقا لها».
ويشارك دوبونت مرة أخرى في قضية منفصلة تتعلق بصلاحيات يويفا، والتي سيتم إصدار الحكم بشأنها اليوم الخميس أيضا. ومن المتوقع صدور الأحكام في وقت مبكر من اليوم الخميس.
وفي أبريل 2021، قدم 12 ناديا، من الأندية الكبرى في أوروبا، خطتهم الأساسية لإقامة دوري السوبر مع عضوية دائمة من أجل المنافسة بها، لكي تحلّ بدلا من بطولة دوري الأبطال التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
هذه الخطة تم رفضها سريعا بعد اعتراضات شديدة من الروابط والاتحادات والجماهير. وتحرك الاتحاد الأوروبي من خلال تجديد دوري الأبطال بإقامة البطولة من دوري ضخم يضم 36 فريقا.
والآن لدى منظمي دوري السوبر خطة جديدة، بمشاركة من 60 إلى 80 فريقا من عدة أقسام. وتبقى أندية ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس حريصة على إقامة دوري السوبر. ويعتقد كارل هاينزه رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونخ، الذي تأكد أن فريقه لم ينضم إلى الخطة الأساسية، أن دوري السوبر لن يعمل حتى إن حكمت محكمة العدل الأوروبية ضد يويفا.
وقال رومينيجيه (68 عاما) لصحيفة «جازيتا ديلو سبورت» الإيطالي: «لن أذهب بعيدا. الإنجليز، الألمان، الفرنسيون، لن ينضموا. بعد ذلك يمكن للريال وبرشلونة تنظيم البطولة بمفردهما». وهدد يويفا فرق دوري السوبر الأوروبي ولاعبيها بالاستبعاد من كافة المسابقات، بما في ذلك كأس العالم والبطولة الأوروبية.
وقال رومينيجه: «لا يوجد أحد في ألمانيا سيدخل دوري السوبر، هذا قد يتسبب في ثورة بين المشجعين».
ويعتقد أن الريال وبرشلونة يشعران بالغيرة من الأموال الموجودة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولذلك يريدان منافسته.
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