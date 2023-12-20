دوبونت: الحكم المتعلق بدوري السوبر قد يحدث ثورة أخرى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬حكم‭ ‬بوسمان‭ ‬سمح‭ ‬للاعبين‭ ‬بالانتقال‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬بشكل‭ ‬مجاني‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انتهاء‭ ‬عقودهم‭. ‬والآن‭ ‬من‭ ‬يدعمون‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي‭ ‬يتحدون‭ ‬احتكار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يويفا‭) ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبية‭.‬

وأضاف‭ ‬دوبنت‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬بتنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ولكن‭ ‬يتعلق‭ ‬بظروف‭ ‬أساسية،‭ ‬تنظم‭ ‬البطولات‭ ‬وفقا‭ ‬لها‮»‬‭.‬

ويشارك‭ ‬دوبونت‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬منفصلة‭ ‬تتعلق‭ ‬بصلاحيات‭ ‬يويفا،‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬إصدار‭ ‬الحكم‭ ‬بشأنها‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬أيضا‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬صدور‭ ‬الأحكام‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭.‬

وفي‭ ‬أبريل‭ ‬2021،‭ ‬قدم‭ ‬12‭ ‬ناديا،‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬خطتهم‭ ‬الأساسية‭ ‬لإقامة‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬مع‭ ‬عضوية‭ ‬دائمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المنافسة‭ ‬بها،‭ ‬لكي‭ ‬تحلّ‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

هذه‭ ‬الخطة‭ ‬تم‭ ‬رفضها‭ ‬سريعا‭ ‬بعد‭ ‬اعتراضات‭ ‬شديدة‭ ‬من‭ ‬الروابط‭ ‬والاتحادات‭ ‬والجماهير‭. ‬وتحرك‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجديد‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬بإقامة‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ضخم‭ ‬يضم‭ ‬36‭ ‬فريقا‭.‬

والآن‭ ‬لدى‭ ‬منظمي‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬خطة‭ ‬جديدة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬إلى‭ ‬80‭ ‬فريقا‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬أقسام‭. ‬وتبقى‭ ‬أندية‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬وبرشلونة،‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭. ‬ويعتقد‭ ‬كارل‭ ‬هاينزه‭ ‬رومينيجه،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬السابق‭ ‬لبايرن‭ ‬ميونخ،‭ ‬الذي‭ ‬تأكد‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬لم‭ ‬ينضم‭ ‬إلى‭ ‬الخطة‭ ‬الأساسية،‭ ‬أن‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬لن‭ ‬يعمل‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬حكمت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬ضد‭ ‬يويفا‭.‬

وقال‭ ‬رومينيجيه‭ (‬68‭ ‬عاما‭) ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬جازيتا‭ ‬ديلو‭ ‬سبورت‮»‬‭ ‬الإيطالي‭: ‬‮«‬لن‭ ‬أذهب‭ ‬بعيدا‭. ‬الإنجليز،‭ ‬الألمان،‭ ‬الفرنسيون،‭ ‬لن‭ ‬ينضموا‭. ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬يمكن‭ ‬للريال‭ ‬وبرشلونة‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬بمفردهما‮»‬‭. ‬وهدد‭ ‬يويفا‭ ‬فرق‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي‭ ‬ولاعبيها‭ ‬بالاستبعاد‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬المسابقات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬والبطولة‭ ‬الأوروبية‭.‬

وقال‭ ‬رومينيجه‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬سيدخل‭ ‬دوري‭ ‬السوبر،‭ ‬هذا‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬ثورة‭ ‬بين‭ ‬المشجعين‮»‬‭.‬

ويعتقد‭ ‬أن‭ ‬الريال‭ ‬وبرشلونة‭ ‬يشعران‭ ‬بالغيرة‭ ‬من‭ ‬الأموال‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬ولذلك‭ ‬يريدان‭ ‬منافسته‭.‬