مخدرات في علب شامبو تقود 3 شباب إلى المحاكمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 15 يناير للحكم على متهمين ببيع وتعاطي المواد المخدرة، حيث عثر بحيازة أحد المتهمين على عبوات بلاستيكية مكتوب عليها أنها علب شامبو بهدف التضليل إلا أنه تبين أنها مواد مخدرة مصنعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة المواد المخدرة معلومات تفيد قيام المتهم الثاني بحيازة مادة القنب المخدر بقصد الاتجار فتم إجراء التحريات الجدية والمكثفة والتي دلت على قيامه بذلك، حيث تواصل مع المتهم مصدر سري واتفق معه على شراء المادة المخدرة مقابل مبلغ قدره 100 دينار بحريني.
وتم إعداد كمين والقبض على المتهم الثاني متلبسا بجرم بيعه المواد المخدرة وبتفتيشه عثر على كيس أحمر اللون بداخله مادة سائلة يعتقد أنها للمادة المخدرة، وبتفتيش سيارته تم العثور على علبة بلاستيكية بداخلها مادة سائلة كان بالقرب من ناقل الحركة.
وذكر ضابط التحريات أنه تم العثور على مبلغ قدره 1359 دينارا بحرينيا ومبلغ 16 دينارا كويتيا ومن ضمنها المبلغ المالي المصور، بسؤال المتهم الثاني عن مصدر تلك المواد المخدرة قرر بأنه يتسلمها من المتهم الأول وأنه في انتظاره لكي يقوم بتسليمه العائد المادي حصيلة بيع المواد المخدرة فعليه تم إجراء التحريات الجدية والمكثفة والتي دلت على قيام المتهم الأول باستيراد المادة المخدرة من خارج مملكة البحرين ويتم إدخالها عن طريق التهريب.
فتم استصدار إذن من النيابة العامة بالقبض على المتهم الأول وتفتيشه وتفتيش مسكنه فتم التوجه إلى مكان المتهم الأول فتم العثور على أدوات ومواد مخدرة وبتفتيش الغرفة عثر على أظراف تحتوي على المادة المخدرة وكذلك على علب بلاستيكية مكتوب عليها أنها علب شامبو عثر بداخلها على مادة لزجة تبين أنها مواد مخدرة، وحقن طبية مستخدمة ومبالغ مالية.
وبتفتيش سيارة المتهم الأول تم العثور على عدد 4 أكياس حمراء اللون بداخلها مادة يعتقد أنها مادة CBD المخدرة وعلى علبة بلاستكية بداخلها مادة يعتقد أنها مادة CBD المخدرة وعلى علبة كرتونية حمراء اللون وعلى عدد 2 أقراص طبية نوع اللاريكا كانوا بداخل خزانة السيارة الأمامية «البيتي» تم تحريزهم وبعد ذلك وبموجب الأمر الصادر من النيابة العامة تم التوجه برفقه المتهم الأول إلى مقر سكنه المذكور برفقه دوريات حفظ النظام وبتفيش غرفته تم العثور على أظرف يعتقد بداخلها مادة يعتقد أنها مادة CBD المخدرة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أن الأول والثاني بدائرة أمن مملكة البحرين حازا وباعا بقصد الاتجار المادة المخدرة (قنب) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول بأنه أحرز المؤثر العقلي الميتامفيتامين والبريجبالين بقصد التعاطي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثالث بأنه أحرز المؤثر العقلي البريجبالين بقصد التعاطي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
MENAFN20122023000055011008ID1107635996
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