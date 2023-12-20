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مخدرات في علب شامبو تقود 3 شباب إلى المحاكمة

12/20/2023 7:15:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حجزت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬جلسة‭ ‬15‭ ‬يناير‭ ‬للحكم‭ ‬على‭ ‬متهمين‭ ‬ببيع‭ ‬وتعاطي‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬حيث‭ ‬عثر‭ ‬بحيازة‭ ‬أحد‭ ‬المتهمين‭ ‬على‭ ‬عبوات‭ ‬بلاستيكية‭ ‬مكتوب‭ ‬عليها‭ ‬أنها‭ ‬علب‭ ‬شامبو‭ ‬بهدف‭ ‬التضليل‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تبين‭ ‬أنها‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭ ‬مصنعة‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬تلقي‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬معلومات‭ ‬تفيد‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬بحيازة‭ ‬مادة‭ ‬القنب‭ ‬المخدر‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬فتم‭ ‬إجراء‭ ‬التحريات‭ ‬الجدية‭ ‬والمكثفة‭ ‬والتي‭ ‬دلت‭ ‬على‭ ‬قيامه‭ ‬بذلك،‭ ‬حيث‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬مصدر‭ ‬سري‭ ‬واتفق‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬مقابل‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وتم‭ ‬إعداد‭ ‬كمين‭ ‬والقبض‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬متلبسا‭ ‬بجرم‭ ‬بيعه‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬وبتفتيشه‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬كيس‭ ‬أحمر‭ ‬اللون‭ ‬بداخله‭ ‬مادة‭ ‬سائلة‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ ‬للمادة‭ ‬المخدرة،‭ ‬وبتفتيش‭ ‬سيارته‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬علبة‭ ‬بلاستيكية‭ ‬بداخلها‭ ‬مادة‭ ‬سائلة‭ ‬كان‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬ناقل‭ ‬الحركة‭.‬

وذكر‭ ‬ضابط‭ ‬التحريات‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬1359‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬ومبلغ‭ ‬16‭ ‬دينارا‭ ‬كويتيا‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬المبلغ‭ ‬المالي‭ ‬المصور،‭ ‬بسؤال‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬تلك‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬قرر‭ ‬بأنه‭ ‬يتسلمها‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬وأنه‭ ‬في‭ ‬انتظاره‭ ‬لكي‭ ‬يقوم‭ ‬بتسليمه‭ ‬العائد‭ ‬المادي‭ ‬حصيلة‭ ‬بيع‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬فعليه‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬التحريات‭ ‬الجدية‭ ‬والمكثفة‭ ‬والتي‭ ‬دلت‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬باستيراد‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ويتم‭ ‬إدخالها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التهريب‭.‬

فتم‭ ‬استصدار‭ ‬إذن‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بالقبض‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬وتفتيشه‭ ‬وتفتيش‭ ‬مسكنه‭ ‬فتم‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬فتم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬أدوات‭ ‬ومواد‭ ‬مخدرة‭ ‬وبتفتيش‭ ‬الغرفة‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬أظراف‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬علب‭ ‬بلاستيكية‭ ‬مكتوب‭ ‬عليها‭ ‬أنها‭ ‬علب‭ ‬شامبو‭ ‬عثر‭ ‬بداخلها‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬لزجة‭ ‬تبين‭ ‬أنها‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة،‭ ‬وحقن‭ ‬طبية‭ ‬مستخدمة‭ ‬ومبالغ‭ ‬مالية‭.‬

وبتفتيش‭ ‬سيارة‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬4‭ ‬أكياس‭ ‬حمراء‭ ‬اللون‭ ‬بداخلها‭ ‬مادة‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ ‬مادة‭ ‬ CBD ‭ ‬المخدرة‭ ‬وعلى‭ ‬علبة‭ ‬بلاستكية‭ ‬بداخلها‭ ‬مادة‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ ‬مادة‭ ‬ CBD ‭ ‬المخدرة‭ ‬وعلى‭ ‬علبة‭ ‬كرتونية‭ ‬حمراء‭ ‬اللون‭ ‬وعلى‭ ‬عدد‭ ‬2‭ ‬أقراص‭ ‬طبية‭ ‬نوع‭ ‬اللاريكا‭ ‬كانوا‭ ‬بداخل‭ ‬خزانة‭ ‬السيارة‭ ‬الأمامية‭ ‬‮«‬البيتي‮»‬‭ ‬تم‭ ‬تحريزهم‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬وبموجب‭ ‬الأمر‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تم‭ ‬التوجه‭ ‬برفقه‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬سكنه‭ ‬المذكور‭ ‬برفقه‭ ‬دوريات‭ ‬حفظ‭ ‬النظام‭ ‬وبتفيش‭ ‬غرفته‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬أظرف‭ ‬يعتقد‭ ‬بداخلها‭ ‬مادة‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ ‬مادة‭ ‬ CBD ‭ ‬المخدرة‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وجهت‭ ‬إلى‭ ‬المتهمين‭ ‬أن‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬بدائرة‭ ‬أمن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حازا‭ ‬وباعا‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ (‬قنب‭) ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانوناً،‭ ‬كما‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬بأنه‭ ‬أحرز‭ ‬المؤثر‭ ‬العقلي‭ ‬الميتامفيتامين‭ ‬والبريجبالين‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬قانونا،‭ ‬فيما‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬الثالث‭ ‬بأنه‭ ‬أحرز‭ ‬المؤثر‭ ‬العقلي‭ ‬البريجبالين‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬قانونا‭.‬

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