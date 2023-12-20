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آسيوي يحاكم بتهمة تهريب المخدرات: أجبروني على ابتلاع 100 كبسولة مقابل 400 ألف روبية

12/20/2023 7:15:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدأت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬محاكمة‭ ‬آسيوي‭ ‬30‭ ‬سنة‭ ‬حاول‭ ‬تهريب‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬كبسولة‭ ‬محشوة‭ ‬بمادة‭ ‬الميتافيتامين‭ ‬المخدر‭ ‬بداخل‭ ‬أحشائه،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬سلطات‭ ‬المطار‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬ضبطه‭ ‬قبل‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬ادعى‭ ‬المتهم‭ ‬خلال‭ ‬التحقيقات‭ ‬أن‭ ‬شخصا‭ ‬أجبره‭ ‬على‭ ‬ابتلاع‭ ‬الكبسولات‭ ‬المخدرة‭ ‬لتهريبها‭ ‬إلى‭ ‬المملكة،‭ ‬عبر‭ ‬تقييده‭ ‬وإدخال‭ ‬الكبسولات‭ ‬في‭ ‬فمه‭ ‬بالقوة‭.‬

وكان‭ ‬المتهم‭ ‬قد‭ ‬حضر‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬باكستان،‭ ‬وعند‭ ‬مروره‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الجمركية‭ ‬اشتبه‭ ‬فيه‭ ‬الشاهد‭ ‬الأول،‭ ‬وعليه‭ ‬قام‭ ‬بتفتيشه‭ ‬ولم‭ ‬يعثر‭ ‬على‭ ‬شيء،‭ ‬وبسؤاله‭ ‬عن‭ ‬حيازته‭ ‬لأي‭ ‬ممنوعات‭ ‬أنكر،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ملامحه‭ ‬كان‭ ‬يبدو‭ ‬عليها‭ ‬الارتباك،‭ ‬إذ‭ ‬أمر‭ ‬ضابط‭ ‬الجمارك‭ ‬بتحويله‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬جهاز‭ ‬الأشعة،‭ ‬وبالعرض‭ ‬عليه‭ ‬لوحظ‭ ‬وجود‭ ‬أشكال‭ ‬دائرية‭ ‬بداخل‭ ‬أحشائه‭ ‬مشتبه‭ ‬في‭ ‬أنها‭ ‬كبسولات‭ ‬مخدرة،‭ ‬فتم‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭.‬

وبسؤال‭ ‬المتهم‭ ‬أقرّ‭ ‬بابتلاع‭ ‬كبسولات‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬قاصدا‭ ‬تهريبها‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مدعيا‭ ‬أن‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬بلده‭ ‬أجبره‭ ‬على‭ ‬ابتلاع‭ ‬الكبسولات‭ ‬المخدرة‭ ‬مقابل‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬روبية‭ ‬مشيرا‭ ‬أنه‭ ‬استغرق‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬لابتلاع‭ ‬الكبسولات‭ ‬مع‭ ‬الماء‭.‬

وبإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬تبيّن‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬يعمل‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬تقوم‭ ‬بجلب‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار،‭ ‬ودور‭ ‬المتهم‭ ‬هو‭ ‬نقل‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬في‭ ‬أحشائه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الابتلاع‭. ‬وبفحصها‭ ‬معمليا،‭ ‬ثبت‭ ‬احتواؤها‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬الهيروين‭ ‬ومؤثر‭ ‬الميتافيتامين،‭ ‬وبفحص‭ ‬عيّنة‭ ‬إدراره‭ ‬ثبت‭ ‬احتواؤها‭ ‬على‭ ‬مخدر‭ ‬الحشيش‭ ‬ومؤثر‭ ‬الديازيبام‭. ‬

حيث‭ ‬أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬جلب‭ ‬وحاز‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬الهيروين‭ ‬والمؤثر‭ ‬العقلي‭ ‬الميتامفيتامين‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونا،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬أحرز‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬الحشيش‭ ‬والمؤثر‭ ‬العقلي‭ ‬الديازيبام‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونا‭.‬

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