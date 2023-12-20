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هنية في القاهرة لبحث هدنة وعملية تبادل أسرى ورهائن

12/20/2023 7:15:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قطاع‭ ‬غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬وصل‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬لبحث‭ ‬إقرار‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وتبادل‭ ‬رهائن‭ ‬وأسرى،‭ ‬بعدما‭ ‬أبدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬استعدادا‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد‭. ‬

ومع‭ ‬مضي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬يصدر‭ ‬طرفا‭ ‬النزاع‭ ‬مؤشرات‭ ‬انفتاح‭ ‬على‭ ‬هدنة‭ ‬جديدة‭ ‬بعدما‭ ‬أتاحت‭ ‬هدنة‭ ‬سابقة‭ ‬استمرت‭ ‬أسبوعا‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬رهائن‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬أسرى‭ ‬فلسطينيين‭ ‬من‭ ‬سجون‭ ‬الاحتلال‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬وصل‭ ‬هنية‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬خصوصا‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬عباس‭ ‬كامل‭. ‬

وأفادت‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بأنه‭ ‬سيجري‭ ‬‮«‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬المصريين‭ ‬حول‭ ‬تطورات‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬الأخرى‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬ذكر‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬الحركة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المباحثات‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬ستتناول‭ ‬مناقشة‭ ‬اقتراحات‭ ‬عديدة،‭ ‬منها‭ ‬أفكار‭ ‬تشمل‭ ‬هدنة‭ ‬مؤقتة‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوع‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬حماس‭ ‬40‭ ‬أسيرا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬والذكور‭ ‬غير‭ ‬العسكريين‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الهدنة‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬بعد‭ ‬التفاهم‭ ‬حول‭ ‬فئات‭ ‬ومعايير‭ ‬جديدة‭ ‬للتبادل‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬أفكار‭ ‬نوقشت‭ ‬في‭ ‬مباحثات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قطرية‭ ‬بعلم‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬موقع‭ ‬أكسيوس‭ ‬قد‭ ‬أفاد‭ ‬بأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬عرضت‭ ‬عبر‭ ‬قطر‭ ‬التي‭ ‬لعبت‭ ‬دور‭ ‬الوسيط‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬أفضت‭ ‬إلى‭ ‬الهدنة‭ ‬السابقة‭ ‬وقف‭ ‬القتال‭ ‬مدة‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬صفقة‭ ‬جديدة‭ ‬لإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬عشرات‭ ‬الرهائن‭. ‬

وقبل‭ ‬مغادرته‭ ‬الدوحة،‭ ‬التقى‭ ‬هنية‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبد‭ ‬اللهيان،‭ ‬بحسب‭ ‬الإعلام‭ ‬الإيراني‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬ذكر‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬وفدًا‭ ‬برئاسة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬زياد‭ ‬النخالة‭ ‬سيتوجه‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬بدعوة‭ ‬مصرية،‭ ‬‮«‬في‭ ‬إطار‭ ‬مباحثات‭ ‬تهدف‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬والعدوان‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وصفقة‭ ‬شاملة‭ ‬للتبادل‮»‬‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إسحق‭ ‬هرتسوغ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬مستعدة‭ ‬لهدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬جديدة‭ ‬ومساعدة‭ ‬إنسانية‭ ‬إضافية‭ ‬للسماح‭ ‬بإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬هدنة‭ ‬أولى‭ ‬قد‭ ‬استمرت‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬نوفمبر‭ ‬حتى‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬أتاحت‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬80‭ ‬رهينة‭ ‬كانوا‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬240‭ ‬من‭ ‬المعتقلين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

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