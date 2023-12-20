كاميرون يبحث مع الصفدي في عمّان جهود وقف النار في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واتفق‭ ‬الوزيران‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬واعتماد‭ ‬الآليات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬لمواجهة‭ ‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬المتفاقمة‭ ‬هناك‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬الصفدي‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للعدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬‮«‬تبعاته‭ ‬الإنسانية‭ ‬والأمنية‭ ‬والسياسية‭ ‬الكارثية‮»‬‭. ‬وجدد‭ ‬‮«‬موقف‭ ‬المملكة‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬رفض‭ ‬أي‭ ‬مقاربة‭ ‬مستقبلية‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬أمني‭ ‬وبشكل‭ ‬منفصل‭ ‬عن‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وخارج‭ ‬سياسة‭ ‬خطة‭ ‬كاملة‭ ‬لإنهاء‭ ‬الصراع‭ ‬وتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والدائم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬ووفق‭ ‬المرجعيات‭ ‬المعتمدة‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬رفض‭ ‬المملكة‭ ‬‮«‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬لتهجير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬داخل‭ ‬أرضهم‭ ‬وإلى‭ ‬خارجها‭ ‬والتصدي‭ ‬له‭ ‬بكل‭ ‬الإمكانات‮»‬‭. ‬ونقل‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطانية‭ ‬عن‭ ‬كاميرون‭ ‬قوله‭ ‬قبيل‭ ‬الزيارة‭ ‬إنه‭ ‬يتوجه‭ ‬الى‭ ‬المنطقة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬‮«‬للضغط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬المتبقين‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمساعدات،‭ ‬سأسعى‭ ‬للبناء‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬إسرائيل‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭ ‬لضمان‭ ‬وصول‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬والوقود‭ ‬إلى‭ ‬غزة،‭ ‬عبر‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الطرق‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أحدا‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يرى‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬يستمر‭ ‬للحظة‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬اللازم‭. ‬لكن‭ ‬لكي‭ ‬ينجح‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مستداما‮»‬‭. ‬وحضر‭ ‬كاميرون‭ ‬عملية‭ ‬إرسال‭ ‬طائرة‭ ‬أردنية‭ ‬محملة‭ ‬بالمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬مخصصة‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬الى‭ ‬مطار‭ ‬مدينة‭ ‬العريش‭ ‬المصرية‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتوجه‭ ‬كاميرون‭ ‬بعد‭ ‬الأردن‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬لزيارة‭ ‬العريش‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬غزة‭ ‬ومعبر‭ ‬رفح‭ ‬الذي‭ ‬تمرّ‭ ‬عبره‭ ‬المساعدات‭ ‬الى‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭.

‬وفي‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬أعلنتها‭ ‬حكومة‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أسفر‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‭ ‬عن‭ ‬19‭ ‬ألفا‭ ‬و667‭ ‬قتيلا‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭. ‬ويظهر‭ ‬الطرفان‭ ‬بوادر‭ ‬تؤشر‭ ‬إلى‭ ‬إمكان‭ ‬قبولهما‭ ‬بهدنة‭ ‬جديدة‭ ‬بعد‭ ‬هدنة‭ ‬أولى‭ ‬استمرّت‭ ‬أسبوعا‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬نوفمبر‭ ‬سمحت‭ ‬بتبادل‭ ‬رهائن‭ ‬إسرائيليين‭ ‬مقابل‭ ‬معتقلين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬إسرائيل‭ ‬وأتاحت‭ ‬دخول‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬