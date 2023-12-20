إقصاء ترامب من قبل محكمة كولورادو العليا يوحد الجمهوريين خلفه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬كريستي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الثلاثاء‭: ‬‮«‬ما‭ ‬سأقوله‭ ‬هو‭ ‬أنني‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬منع‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬رئيسًا‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أي‭ ‬محكمة‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يمنعه‭ ‬الناخبون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬رئيساً‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬كريستي‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الجيد‮»‬‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إبعاد‭ ‬ترامب‭ ‬عن‭ ‬الاقتراع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحكمة‭. ‬

وأوضح‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬أمراً‭ ‬سيئاً‭ ‬بالنسبة‭ ‬للبلاد‭ ‬إذا‭ ‬حدث‭ ‬ذلك،‭ ‬والسبب‭ ‬الآخر‭ ‬الذي‭ ‬يجعلني‭ ‬أعتقد‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬أنه،‭ ‬كما‭ ‬تعلمون،‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يحرض‭ ‬على‭ ‬التمرد،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬التمرد‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬استبعاده‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬محاكمة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬دعا‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬للرئاسة،‭ ‬فيفيك‭ ‬رامسوامي،‭ ‬إلى‭ ‬تعليق‭ ‬مشاركة‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كولورادو‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬إلغاء‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬الولاية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬للرئاسة‭ ‬وحاكم‭ ‬فلوريدا‭ ‬رون‭ ‬ديستانتس‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬محاكمة‭ ‬أو‭ ‬حكم‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬لقد‭ ‬قالوا‭ ‬ببساطة‭ ‬لترامب‭ ‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬الاقتراع،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سوف‭ ‬تلغي‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

ويواجه‭ ‬ترامب‭ ‬حاليًا‭ ‬اتهامات‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬تتعلق‭ ‬بجهوده‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬لعام‭ ‬2020،‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬منع‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬أصوات‭ ‬انتخابات‭ ‬2020‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬المحاكمة‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬مارس،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬يحاول‭ ‬إلغاء‭ ‬القضية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬أنه‭ ‬يتمتع‭ ‬بحصانة‭ ‬رئاسية‭ ‬من‭ ‬الملاحقة‭ ‬القضائية‭ ‬الفيدرالية‭.‬

وأصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬كولورادو‭ ‬حكمًا‭ ‬ليلة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬يقضي‭ ‬بضرورة‭ ‬منع‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬الظهور‭ ‬في‭ ‬الاقتراع‭ ‬الأولي‭ ‬للحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬بالولاية‭ ‬بسبب‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬الكابيتول‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬يناير‭ ‬2021‭.‬

وفي‭ ‬حكم‭ ‬بأغلبية‭ ‬4‭-‬3،‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بأن‭ ‬ترامب‭ ‬متورط‭ ‬في‭ ‬تمرد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الترويج‭ ‬لمزاعم‭ ‬كاذبة‭ ‬عن‭ ‬تزوير‭ ‬الانتخابات‭ ‬وتوجيه‭ ‬أنصاره‭ ‬إلى‭ ‬مبنى‭ ‬الكابيتول،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الشغب‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لوقف‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬انتخابات‭ ‬2020‭.‬

وقال‭ ‬كريستي،‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬انتقاداته‭ ‬لترامب‭ ‬محورًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬في‭ ‬محاولته‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬‮«‬مشاعر‭ ‬قوية‭ ‬جدًا‭ ‬بشأن‭ ‬تصرفات‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬يناير‮»‬،‭ ‬فإنه‭ ‬يعتقد‭ ‬بقوة‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬يستحقون‭ ‬المحاكمة‭ ‬وقرار‭ ‬هيئة‭ ‬المحلفين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنتزع‭ ‬الحقوق‭ ‬منهم،‭ ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أكرهه‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬خطأ‭ ‬فظيع‭ ‬وأن‭ ‬له‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬نمنحه‭ ‬كناخبين‭ ‬الفرصة‭ ‬لقيادتنا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬وأجلت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬كولورادو‭ ‬حكمها‭ ‬حتى‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬للسماح‭ ‬لترامب‭ ‬بطلب‭ ‬المراجعة‭ ‬أولا‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بأغلبية‭ ‬محافظة‭ ‬6-3‭ ‬وإذا‭ ‬فعل‭ ‬ذلك،‭ ‬فسيظل‭ ‬اسم‭ ‬ترامب‭ ‬تلقائيًا‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬الاقتراع‭ ‬حتى‭ ‬يبت‭ ‬القضاة‭ ‬في‭ ‬الاستئناف‭.‬