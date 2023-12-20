إقصاء ترامب من قبل محكمة كولورادو العليا يوحد الجمهوريين خلفه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) (العربية نت): علق المرشح الرئاسي الجمهوري، كريس كريستي، على قرار المحكمة العليا في كولورادو بإقصاء الرئيس السابق ترامب من الاقتراع في الولاية قائلاً إن الناخبين، وليس المحاكم، هم الذين يجب أن يقرروا ما إذا كان ينبغي «منع» ترامب من إعادة انتخابه للبيت الأبيض.
وقال كريستي في بيان الثلاثاء: «ما سأقوله هو أنني لا أعتقد أنه ينبغي منع دونالد ترامب من أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة، من قبل أي محكمة أعتقد أنه يجب أن يمنعه الناخبون في هذا البلد من أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة». وأضاف كريستي إنه لا يعتقد أنه «من الجيد» للولايات المتحدة أن يتم إبعاد ترامب عن الاقتراع من قبل المحكمة.
وأوضح «أعتقد أنه سيكون أمراً سيئاً بالنسبة للبلاد إذا حدث ذلك، والسبب الآخر الذي يجعلني أعتقد ذلك هو أنه، كما تعلمون، كان عليه أن يحرض على التمرد، وأن يكون جزءًا من التمرد حتى يتم استبعاده ولم تكن هناك محاكمة له في هذا الشأن».
من جهته دعا المرشح الجمهوري للرئاسة، فيفيك رامسوامي، إلى تعليق مشاركة الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة في ولاية كولورادو حتى يتم إلغاء قرار المحكمة العليا في الولاية.
من جانبه قال المرشح الجمهوري للرئاسة وحاكم فلوريدا رون ديستانتس «لم تكن هناك محاكمة أو حكم على هذا القرار، لقد قالوا ببساطة لترامب لا يمكنك أن تكون على بطاقة الاقتراع، وأعتقد أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة سوف تلغي ذلك».
ويواجه ترامب حاليًا اتهامات من وزارة العدل تتعلق بجهوده للبقاء في السلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي تضمنت منع التصديق على أصوات انتخابات 2020. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 4 مارس، على الرغم من أن ترامب يحاول إلغاء القضية على أساس أنه يتمتع بحصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الفيدرالية.
وأصدرت المحكمة العليا في كولورادو حكمًا ليلة الثلاثاء يقضي بضرورة منع ترامب من الظهور في الاقتراع الأولي للحزب الجمهوري بالولاية بسبب دوره في هجوم الكابيتول في 6 يناير 2021.
وفي حكم بأغلبية 4-3، قضت المحكمة بأن ترامب متورط في تمرد من خلال الترويج لمزاعم كاذبة عن تزوير الانتخابات وتوجيه أنصاره إلى مبنى الكابيتول، حيث شارك البعض في أعمال الشغب في محاولة لوقف التصديق على نتائج انتخابات 2020.
وقال كريستي، الذي جعل انتقاداته لترامب محورًا أساسيًا في محاولته الوصول إلى البيت الأبيض، إنه على الرغم من أن لديه «مشاعر قوية جدًا بشأن تصرفات ترامب في 6 يناير»، فإنه يعتقد بقوة أيضًا أن الناس يستحقون المحاكمة وقرار هيئة المحلفين قبل أن تنتزع الحقوق منهم، أنا لا أكرهه على الإطلاق وأعتقد أن ما فعله خطأ فظيع وأن له الحق في أن نمنحه كناخبين الفرصة لقيادتنا مرة أخرى. وأجلت المحكمة العليا في كولورادو حكمها حتى الرابع من يناير للسماح لترامب بطلب المراجعة أولا من المحكمة العليا الأمريكية التي تتمتع بأغلبية محافظة 6-3 وإذا فعل ذلك، فسيظل اسم ترامب تلقائيًا على بطاقة الاقتراع حتى يبت القضاة في الاستئناف.
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