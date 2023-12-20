مناقصة لتوفير حراس أمن للمباني التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) طرحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الموقع الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات مناقصة لتوفير حراس أمن للمباني التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني الواقعة بمنطقة الجفير، والماحوز والغريفة، وسيتم استلام مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة إلى تاريخ 27 ديسمبر الجاري، على أن يتم فتح المظاريف في اليوم التالي، وتعتزم الوزارة توفير حراس أمن للمباني التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني الواقعة بمنطقة الجفير، والماحوز والغريفة مدة سنة واحدة، وتشترط الوزارة أن توفر الشركة حراس أمن على مدار 24 ساعة يومياً مدة سنة كاملة، بالإضافة إلى أيام عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية.
وتبدأ فترة العمل الصباحية من الساعة 6 صباحاً حتى 6 مساء، والفترة المسائية من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً، بحيث توفر الشركة حارسا لكل فترة على كل مبنى.
كما طرحت وزارة الأشغال مناقصة للخدمات الاستشارية لتحديث الخطة الوطنية للصرف الصحي 2025، وسيتم استلام مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة الى تاريخ 14 يناير 2024 المقبل، على أن يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
وتعتزم وزارة الأشغال تعيين شركة استشارات مؤهلة لتحديث الخطة الوطنية للصرف الصحي لتقييم الوضع الحالي للشبكة وتطوير نموذج هيدروليكي بالإضافة إلى دراسة احتياجات المياه المعالجة وسبل استغلال الكميات التي يتم انتاجها، وإعداد التقارير الفنية مع التوصيات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الوطنية مدة سنة ونصف السنة. كما طرحت وزارة شؤون البلديات والزراعة مناقصة لتوفير خدمات النظافة لشؤون البلديات، وسيتم استلام مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة إلى تاريخ 7 يناير 2024 المقبل، على ان يتم فتح المظاريف في اليوم التالي. وتعتزم الوزارة توفير 24 منظفا للمواقع والمباني التابعة لشؤون البلديات عدد أيام الدوام 6 أيام في الاسبوع للمواقع، والمباني التابعة من السبت إلى الخميس من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 6 مساء بواقع 12 ساعة يوميا 6 أيام في الأسبوع مدة 4 سنوات.
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