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مناقصة لتوفير حراس أمن للمباني التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني

12/20/2023 7:15:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طرحت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬مناقصة‭ ‬لتوفير‭ ‬حراس‭ ‬أمن‭ ‬للمباني‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬الواقعة‭ ‬بمنطقة‭ ‬الجفير،‭ ‬والماحوز‭ ‬والغريفة،‭ ‬وسيتم‭ ‬استلام‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬27‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬وتعتزم‭ ‬الوزارة‭ ‬توفير‭ ‬حراس‭ ‬أمن‭ ‬للمباني‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬الواقعة‭ ‬بمنطقة‭ ‬الجفير،‭ ‬والماحوز‭ ‬والغريفة‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬واحدة،‭ ‬وتشترط‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬توفر‭ ‬الشركة‭ ‬حراس‭ ‬أمن‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬يومياً‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬كاملة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أيام‭ ‬عطل‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬والعطل‭ ‬الرسمية‭.‬

وتبدأ‭ ‬فترة‭ ‬العمل‭ ‬الصباحية‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬6‭ ‬صباحاً‭ ‬حتى‭ ‬6‭ ‬مساء،‭ ‬والفترة‭ ‬المسائية‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬6‭ ‬مساءً‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬6‭ ‬صباحاً،‭ ‬بحيث‭ ‬توفر‭ ‬الشركة‭ ‬حارسا‭ ‬لكل‭ ‬فترة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مبنى‭.‬

كما‭ ‬طرحت‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬مناقصة‭ ‬للخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬لتحديث‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬2025،‭ ‬وسيتم‭ ‬استلام‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬الى‭ ‬تاريخ‭ ‬14‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬المقبل،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

وتعتزم‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬تعيين‭ ‬شركة‭ ‬استشارات‭ ‬مؤهلة‭ ‬لتحديث‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬لتقييم‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬للشبكة‭ ‬وتطوير‭ ‬نموذج‭ ‬هيدروليكي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬احتياجات‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬وسبل‭ ‬استغلال‭ ‬الكميات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬انتاجها،‭ ‬وإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬الفنية‭ ‬مع‭ ‬التوصيات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬ونصف‭ ‬السنة‭. ‬كما‭ ‬طرحت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬مناقصة‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬النظافة‭ ‬لشؤون‭ ‬البلديات،‭ ‬وسيتم‭ ‬استلام‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬7‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬المقبل،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭. ‬وتعتزم‭ ‬الوزارة‭ ‬توفير‭ ‬24‭ ‬منظفا‭ ‬للمواقع‭ ‬والمباني‭ ‬التابعة‭ ‬لشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬عدد‭ ‬أيام‭ ‬الدوام‭ ‬6‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الاسبوع‭ ‬للمواقع،‭ ‬والمباني‭ ‬التابعة‭ ‬من‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬6‭ ‬صباحا‭ ‬إلى‭ ‬الساعة‭ ‬6‭ ‬مساء‭ ‬بواقع‭ ‬12‭ ‬ساعة‭ ‬يوميا‭ ‬6‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬مدة‭ ‬4‭ ‬سنوات‭.‬

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