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((ستاربكس)): المحتجون متأثرون بتضليل وسائل التواصل الاجتماعي

12/20/2023 7:15:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) زعم‭ ‬لاكسمان‭ ‬ناراسيمهان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬مقاهي‭ ‬ستاربكس‭ ‬ان‭ ‬المحتجين‭ ‬ضد‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬موقفها‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬‮«‬متأثرون‭ ‬بالتضليل‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬مواقف‭ ‬الشركة‭.‬

وأشار‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬للموظفين‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مقاهي‭ ‬ستاربكس‭ ‬تعرضت‭ ‬لحوادث‭ ‬تخريب،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تعمل‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬عمالها‭ ‬وعملائها‭.‬

وسلسلة‭ ‬المقاهي‭ ‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬عدة‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬غربية‭ ‬تتعرض‭ ‬لضغوط‭ ‬من‭ ‬المستهلكين‭ ‬الذين‭ ‬يطالبون‭ ‬الشركات‭ ‬باتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس،‭ ‬ووصلت‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬حملات‭ ‬مقاطعة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

ورفعت‭ ‬شركة‭ ‬ستاربكس‭ ‬ومقرها‭ ‬سياتل‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬ضد‭ ‬نقابة‭ ‬عمالية‭ ‬تمثل‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬القهوة‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬360‭ ‬متجرا‭ ‬أمريكيا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نشرت‭ ‬النقابة‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ ‬بيانا‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬قالت‭ ‬الشركة‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يعكس‭ ‬دعم‭ ‬النقابة‭ ‬للعنف‭ ‬الذي‭ ‬ترتكبه‭ ‬حماس‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تدين‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭ ‬أعمال‭ ‬الإرهاب‭ ‬والكراهية‭ ‬والعنف‮»‬،‭ ‬وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬تعارض‭ ‬بشدة‭ ‬الآراء‭ ‬التي‭ ‬عبرت‭ ‬عنها‭ ‬النقابة‭.‬

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