مجلس مفوضي ((الوطنية لحقوق الإنسان)) يناقش خطة عمل المؤسسة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقدم‭ ‬رؤساء‭ ‬وممثلو‭ ‬اللجان‭ ‬النوعية‭ ‬الدائمة‭ ‬نبذة‭ ‬عن‭ ‬أعمال‭ ‬لجانهم‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬روضة‭ ‬العرادي‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬الشكاوى‭ ‬والرصد‭ ‬والمتابعة‭ ‬نبذة‭ ‬عن‭ ‬الشكاوى‭ ‬التي‭ ‬تلقتها‭ ‬المؤسسة،‭ ‬والمساعدات‭ ‬القانونية‭ ‬المقدمة،‭ ‬والحالات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬رصدها‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬في‭ ‬مجموعها‭ ‬82‭ ‬حالة،‭ ‬منها‭ ‬66‭

‬حالة‭ ‬شكوى‭ ‬ومساعدات‭ ‬قانونية،‭ ‬و16‭ ‬حالة‭ ‬رصد،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬استقبلت‭ ‬22‭ ‬شاكيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحضور‭ ‬الشخصي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬لمتابعة‭ ‬جميع‭ ‬الحالات‭ ‬المتسلمة‭ ‬لإيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬لها‭.‬

وقدم‭ ‬الدكتور‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬الحمادي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬زيارة‭ ‬أماكن‭ ‬الاحتجاز‭ ‬والمرافق‭ ‬نبذة‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬لجنته،‭ ‬حيث‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬قامت‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ (‬منطقة‭ ‬جو‭)‬،‭ ‬ومبنى‭ ‬المحكومين‭ ‬صغار‭ ‬السن‭ (‬منطقة‭ ‬الحوض‭ ‬الجاف‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لمتابعة‭ ‬الشكاوى‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬النزلاء‭ ‬وأقربائهم،‭ ‬وتم‭ ‬الاجتماع‭ ‬خلالها‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬تلك‭ ‬المراكز،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الزيارات‭ ‬المقترحة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬لمراكز‭ ‬الإيواء‭ ‬ودور‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭.

‬

فيما‭ ‬قدمت‭ ‬الدكتورة‭ ‬فوزية‭ ‬الصالح‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬العامة‭ ‬نبذة‭ ‬عن‭ ‬أهم‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬اللجنة،‭ ‬والتي‭ ‬تمحورت‭ ‬حول‭ ‬إعداد‭ ‬ومراجعة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مرئيات‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬بشأن‭ ‬المقترحات‭ ‬بقوانين‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الدستورية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مراجعة‭ ‬الآراء‭ ‬الاستشارية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬مقترحات‭ ‬اللجنة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬الحقوقي‭ ‬لجميع‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬والتعريف‭ ‬بشكل‭ ‬أشمل‭ ‬بدور‭ ‬واختصاصات‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬