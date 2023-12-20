التحقيق بشأن بحرنة الوظائف في العام والخاص تتفقد مرافق (أسري)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬التقى‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬بالسيدة‭ ‬سحر‭ ‬عطائي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬ونائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بالشركة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بشركة‭ ‬أسري‭ ‬وجمع‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬والموظفات‭.‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬منير‭ ‬سرور‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬تقديم‭ ‬ملخص‭ ‬تعريفي‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬أسري‭ ‬يوثق‭ ‬مراحل‭ ‬تطورها‭ ‬عبر‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬لاستعراض‭ ‬مسيرة‭ ‬تطور‭ ‬الشركة‭ ‬وإبراز‭ ‬مكانتها‭ ‬كصرح‭ ‬وطني‭ ‬متميز‭ ‬ومساهم‭ ‬فعلي‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بالمملكة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬إسهامات‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬الأثر‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬والنمو‭ ‬والازدهار‭ ‬للشركة‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬بالتعاطي‭ ‬الإيجابي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مسؤولي‭ ‬شركة‭ ‬أسري‭ ‬مع‭ ‬الاستفسارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬باستراتيجية‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬مؤكداً‭ ‬تفاؤله‭ ‬بالنهج‭ ‬البناء‭ ‬الذي‭ ‬تتبعه‭ ‬شركة‭ ‬أسري‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتنمية‭ ‬ثرواتها‭ ‬البشرية‭ ‬وكفاءاتها‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬والالتزام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬أظهره‭ ‬مسؤولو‭ ‬أسري‭ ‬تجاه‭ ‬دعم‭ ‬أهداف‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬لبحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬باعتبار‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬شريكاً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الناجحة‭ ‬لشركة‭ ‬أسري‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬بشكل‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬البحريني‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬تضم‭: ‬النائب‭ ‬منير‭ ‬إبراهيم‭ ‬سـرور‭ ‬‮«‬رئيساً‮»‬،‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬العليـوي‭ ‬‮«‬نائباً‭ ‬للرئيس‮»‬،‭ ‬النائب‭ ‬باسمة‭ ‬عبدالكريم‭ ‬مبارك،‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن،‭ ‬النائب‭ ‬حمد‭ ‬فاروق‭ ‬الـدوي،‭ ‬النائب‭ ‬حنان‭ ‬محمد‭ ‬فردان،‭ ‬النائب‭ ‬مريم‭ ‬صالح‭ ‬الظاعن،‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬جناحي،‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬رفيق‭ ‬الحسيني،‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي‭.‬