التحقيق بشأن بحرنة الوظائف في العام والخاص تتفقد مرافق (أسري)

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- Akhbar Al Khaleej) قامت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص أمس الأربعاء برئاسة النائب منير إبراهيم سرور بزيارة ميدانية للشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وذلك ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنظمها اللجنة للشركات الوطنية بشأن ملف البحرنة بغية دعم المواطن البحريني والتأكيد على جعله الخيار الأول في التوظيف.
وقد التقى أعضاء اللجنة بالسيدة سحر عطائي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية ونائب الرئيس التنفيذي بالشركة إضافة إلى عدد من ممثلي الإدارة التنفيذية بشركة أسري وجمع من الموظفين والموظفات.
وأكد النائب منير سرور أنه تم خلال الزيارة تقديم ملخص تعريفي عن شركة أسري يوثق مراحل تطورها عبر عقود من الزمن لاستعراض مسيرة تطور الشركة وإبراز مكانتها كصرح وطني متميز ومساهم فعلي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة، فضلاً عن الوقوف على إسهامات الكفاءات الوطنية البحرينية التي كان لها الأثر البارز في تحقيق النجاح والنمو والازدهار للشركة.
وأشاد رئيس اللجنة بالتعاطي الإيجابي من جانب مسؤولي شركة أسري مع الاستفسارات المتعلقة باستراتيجية الشركة في بحرنة الوظائف ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً تفاؤله بالنهج البناء الذي تتبعه شركة أسري في دعم وتنمية ثرواتها البشرية وكفاءاتها الوطنية البحرينية والالتزام الكبير الذي أظهره مسؤولو أسري تجاه دعم أهداف لجنة التحقيق لبحرنة الوظائف باعتبار المواطن البحريني شريكاً رئيسياً في المسيرة التنموية الناجحة لشركة أسري التي أسهمت بشكل بارز في رفد الاقتصاد الوطني البحريني.
يذكر أن اللجنة تضم: النائب منير إبراهيم سـرور «رئيساً»، النائب محمد جاسم العليـوي «نائباً للرئيس»، النائب باسمة عبدالكريم مبارك، النائب حسن إبراهيم حسن، النائب حمد فاروق الـدوي، النائب حنان محمد فردان، النائب مريم صالح الظاعن، النائب محمد حسين جناحي، النائب محمد رفيق الحسيني، النائب محمد محمد الرفاعي.
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