برعاية من نادي إبراهيم خليل كانو الاجتماعي للوالدين وبالشراكة مع الشبكة الإقليمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬قدم‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬المستشار‭ ‬والمدرب‭ ‬الدولي‭ ‬جابر‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬الرويعي،‭ ‬بمشاركة‭ ‬متدربين‭ ‬من‭ ‬جمعيات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬ودور‭ ‬رعاية‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬البحرينية‭. ‬

وقد‭ ‬افتتحت‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬هدى‭ ‬الحمود‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين‭ ‬قالت‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬نتشرف‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين‭ ‬ونادي‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للوالدين‭ ‬أن‭ ‬نرحب‭ ‬بكم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأمسية‭ ‬بالمشاركين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬التدريبية‭ ‬المتخصصة،‭ ‬والتي‭ ‬ستساهم‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬قدرات‭ ‬العاملين‭ ‬والمنتسبين‭ ‬بدور‭ ‬ومؤسسات‭ ‬وجمعيات‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ .‬وتأتي‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬هذه‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للوالدين‭ ‬لتمكين‭ ‬جمعيات‭ ‬رعاية‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬أدوات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬برعاية‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو،‭ ‬ويتم‭ ‬تنظيمها‭ ‬بالشراكة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للوالدين‮»‬‭ ‬و«الشبكة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‮»‬‭.‬

واختتمت‭ ‬كلمتها‭ ‬قائلة‭: ‬نشكر‭ ‬لشركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬لتنظيم‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬والذي‭ ‬سيمتد‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬ويستهدف‭ ‬بناء‭ ‬قدرات‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬رعاية‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬البحرينية‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬المعارف‭ ‬المعززة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬ونشكر‭ ‬لكم‭ ‬جميعا‭ ‬استجابتكم‭ ‬والحضور‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬الثانية‭ ‬ضمن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭. ‬كما‭ ‬نشكر‭ ‬الخبير‭ ‬المدرب‭ ‬المستشار‭ ‬جابر‭ ‬الرويعي‭ ‬على‭ ‬تقديمه‭ ‬لهذا‭ ‬الورشة‭ ‬التدريبية‭.‬

كما‭ ‬قال‭ ‬المستشار‭ ‬جابر‭ ‬الرويعي‭ ‬خبير‭ ‬التدريب‭ ‬بورشة‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬سلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬البناء‭ ‬المؤسسي‭ ‬لمؤسسات‭ ‬رعاية‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬ومستلزمات‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭. ‬كما‭ ‬عرضنا‭ ‬دورة‭ ‬حياة‭ ‬المؤسسات‭ ‬وفقا‭ ‬لأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الاحترافية‭ ‬الإدارية‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬المشاركون‭ ‬بمبادرة‭ ‬نادي‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للوالدين‭ ‬بتنظيمه‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬متخصصة‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬قدرات‭ ‬العاملين‭ ‬والمتطوعين‭ ‬بدور‭ ‬وجمعيات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬رعاية‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬البحرينية‭.‬