برعاية من نادي إبراهيم خليل كانو الاجتماعي للوالدين وبالشراكة مع الشبكة الإقليمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) انطلقت في مملكة البحرين ورشة العمل المتخصصة والموسومة بعنوان «البناء الاحترافي لمؤسسات كبار السن المعزز للتنمية المستدامة»، بتنظيم من نادي إبراهيم خليل كانو الاجتماعي للوالدين بالشراكة مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، بتاريخ 20 ديسمبر 2023م.
وقد قدم ورشة العمل المستشار والمدرب الدولي جابر بن صقر الرويعي، بمشاركة متدربين من جمعيات ومؤسسات ودور رعاية كبار السن البحرينية.
وقد افتتحت ورشة العمل هدى الحمود المدير التنفيذي لجمعية البحرين لرعاية الوالدين قالت فيها «نتشرف في جمعية البحرين لرعاية الوالدين ونادي إبراهيم خليل كانو الاجتماعي للوالدين أن نرحب بكم في هذه الأمسية بالمشاركين في هذه الورشة التدريبية المتخصصة، والتي ستساهم بإذن الله في بناء قدرات العاملين والمنتسبين بدور ومؤسسات وجمعيات كبار السن بمملكة البحرين .وتأتي ورشة العمل هذه ضمن برنامج «نادي إبراهيم خليل كانو الاجتماعي للوالدين لتمكين جمعيات رعاية كبار السن البحرينية من أدوات التنمية المستدامة»، والذي يقام برعاية من شركات إبراهيم خليل كانو، ويتم تنظيمها بالشراكة ما بين «نادي إبراهيم خليل كانو الاجتماعي للوالدين» و«الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية».
واختتمت كلمتها قائلة: نشكر لشركة إبراهيم خليل كانو هذه الرعاية لتنظيم هذا البرنامج والذي سيمتد بإذن الله لمدة عام ويستهدف بناء قدرات العاملين في مؤسسات رعاية كبار السن البحرينية وتمكينهم من أحدث المعارف المعززة للتنمية المستدامة. ونشكر لكم جميعا استجابتكم والحضور والمشاركة في ورشة العمل الثانية ضمن هذا البرنامج. كما نشكر الخبير المدرب المستشار جابر الرويعي على تقديمه لهذا الورشة التدريبية.
كما قال المستشار جابر الرويعي خبير التدريب بورشة العمل «إن هذه الورشة سلطت الضوء على أهمية البناء المؤسسي لمؤسسات رعاية كبار السن ومستلزمات تحقيق ذلك. كما عرضنا دورة حياة المؤسسات وفقا لأفضل الممارسات الاحترافية الإدارية».
وقد أشاد المشاركون بمبادرة نادي إبراهيم خليل كانو الاجتماعي للوالدين بتنظيمه ورش عمل متخصصة تساهم في بناء قدرات العاملين والمتطوعين بدور وجمعيات ومؤسسات رعاية كبار السن البحرينية.
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