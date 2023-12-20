سؤال شوري للتربية حول معايير تعيين المدير المسؤول عن المؤسسات التعليمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وجهت لينا حبيب قاسم عضو مجلس الشورى سؤالًا إلى الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، بشأن المعايير والإجراءات التي تتبعها الوزارة للموافقة على تعيين المدير المسؤول عن المؤسسة التعليمية الخاصة أو المعلم المعين فيها، وكذلك المعايير والإجراءات المتخذة عند تجديد الموافقة كل سنتين لغير البحريني طالما سبق للوزارة أن أبدت موافقتها على تعيينه أول مرة.
كما استوضحت قاسم عن المدة المحددة للرد على طلبات المؤسسات التعليمية الخاصة عند التعيين أو التجديدي للمدير المسؤول أو المعلم.
فيما استفسرت قاسم عن خطة الوزارة لتطوير الإجراءات والآليات المعمول بها في هذا الشأن من أجل تسريع تقديم الخدمات وتسهيلها، متسائلة عن وجود توجه لاستحداث منصة رقمية لتقديم الطلبات بدلا من تقديم المستندات الورقية إلى إدارة التعليم الخاص أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة.
MENAFN20122023000055011008ID1107635985
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.