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سؤال شوري للتربية حول معايير تعيين المدير المسؤول عن المؤسسات التعليمية

12/20/2023 7:15:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وجهت‭ ‬لينا‭ ‬حبيب‭ ‬قاسم‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬سؤالًا‭ ‬إلى‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬بشأن‭ ‬المعايير‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬الوزارة‭ ‬للموافقة‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬المدير‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬المؤسسة‭ ‬التعليمية‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬المعلم‭ ‬المعين‭ ‬فيها،‭ ‬وكذلك‭ ‬المعايير‭ ‬والإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬عند‭ ‬تجديد‭ ‬الموافقة‭ ‬كل‭ ‬سنتين‭ ‬لغير‭ ‬البحريني‭ ‬طالما‭ ‬سبق‭ ‬للوزارة‭ ‬أن‭ ‬أبدت‭ ‬موافقتها‭ ‬على‭ ‬تعيينه‭ ‬أول‭ ‬مرة‭.‬

كما‭ ‬استوضحت‭ ‬قاسم‭ ‬عن‭ ‬المدة‭ ‬المحددة‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬الخاصة‭ ‬عند‭ ‬التعيين‭ ‬أو‭ ‬التجديدي‭ ‬للمدير‭ ‬المسؤول‭ ‬أو‭ ‬المعلم‭.‬

فيما‭ ‬استفسرت‭ ‬قاسم‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬الوزارة‭ ‬لتطوير‭ ‬الإجراءات‭ ‬والآليات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسريع‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬وتسهيلها،‭ ‬متسائلة‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬توجه‭ ‬لاستحداث‭ ‬منصة‭ ‬رقمية‭ ‬لتقديم‭ ‬الطلبات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬المستندات‭ ‬الورقية‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬التعليم‭ ‬الخاص‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالإدارة‭.‬

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