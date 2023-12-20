سؤال شوري للتربية حول معايير تعيين المدير المسؤول عن المؤسسات التعليمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬استوضحت‭ ‬قاسم‭ ‬عن‭ ‬المدة‭ ‬المحددة‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬الخاصة‭ ‬عند‭ ‬التعيين‭ ‬أو‭ ‬التجديدي‭ ‬للمدير‭ ‬المسؤول‭ ‬أو‭ ‬المعلم‭.‬

فيما‭ ‬استفسرت‭ ‬قاسم‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬الوزارة‭ ‬لتطوير‭ ‬الإجراءات‭ ‬والآليات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسريع‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬وتسهيلها،‭ ‬متسائلة‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬توجه‭ ‬لاستحداث‭ ‬منصة‭ ‬رقمية‭ ‬لتقديم‭ ‬الطلبات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬المستندات‭ ‬الورقية‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬التعليم‭ ‬الخاص‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالإدارة‭.‬