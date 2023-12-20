حميدان لـ ((أخبار الخليج)): إقبال كبير للتسجيل في حزمة برامج ((تمكين)) الجديدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬حميدان‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬افتتاح‭ ‬المبنى‭ ‬الجديد‭ ‬للاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ (‬بيت‭ ‬العمال‭) ‬أننا‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬والعمال‭ ‬مدركين‭ ‬للمزايا‭ ‬والفوائد‭ ‬التي‭ ‬تتحقق‭ ‬لهذه‭ ‬الحزمة،‭ ‬والمجالات‭ ‬والتوعية‭ ‬مفتوحة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬شرح‭ ‬الإجراءات‭ ‬والأدوات‭ ‬القانونية‭ ‬متاحة،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬الأيام‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬الإقبال‭ ‬لتمكين‭ ‬البحرينيين‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬التوظيف‭ ‬وإنما‭ ‬من‭ ‬اكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬التخصصية‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات‭ ‬الإنتاجية‭.‬

وأطلقت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬حزمة‭ ‬البرامج‭ ‬الجديدة‭ ‬الأكبر‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬تستهدف‭ ‬دعم‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬السنة،‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬مبادرات‭ ‬رئيسة‭ ‬تتضمن‭ ‬دعم‭ ‬الداخلين‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‭ ‬لهم،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬ليكونوا‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬والأمثل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ (‬تمكين‭) ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬كمحرك‭ ‬رئيس‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭.‬

وبخصوص‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية،‭ ‬أوضح‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬استمرار‭ ‬الزيارات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لضمان‭ ‬معالجة‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية،‭ ‬وإجراء‭ ‬زيارات‭ ‬تفتيشية‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬العمال‭ ‬وسلامة‭ ‬العمل‭ ‬والتزام‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬بالنظم‭ ‬والقوانين‭ ‬المرعية‭ ‬وكلا‭ ‬بدوره‭ ‬استمرار‭ ‬وتطور،‭ ‬وهنالك‭ ‬حاليًا‭ ‬التفتيش‭ ‬الذكي‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬المعلومات‭ ‬متاحة‭ ‬لأجهزة‭ ‬التفتيش‭ ‬والذهاب‭ ‬للحالات‭ ‬الأكثر‭ ‬إلحاحًا‭ ‬وضرورة‭.‬