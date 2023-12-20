حميدان لـ ((أخبار الخليج)): إقبال كبير للتسجيل في حزمة برامج ((تمكين)) الجديدة

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- Akhbar Al Khaleej) أكد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل وجود إقبال كبير للتسجيل في حزمة البرامج الجديدة لصندوق العمل (تمكين)، موضحًا أن هنالك توعية وإعلام لتشجيع هذه المشاركة وضمان زيادتها باستمرار.
وأوضح حميدان في رده على سؤال «أخبار الخليج» على هامش افتتاح المبنى الجديد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين (بيت العمال) أننا نحرص على أن يكون أصحاب العمل والعمال مدركين للمزايا والفوائد التي تتحقق لهذه الحزمة، والمجالات والتوعية مفتوحة، كما أن شرح الإجراءات والأدوات القانونية متاحة، معربًا عن أمله أن تشهد الأيام مزيدًا من الإقبال لتمكين البحرينيين ليس فقط من التوظيف وإنما من اكتساب المهارات التخصصية المختلفة في مختلف المجالات والقطاعات الإنتاجية.
وأطلقت الشهر الماضي حزمة البرامج الجديدة الأكبر منذ تأسيس (تمكين)، تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة، ترتكز على 3 مبادرات رئيسة تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، والتوسع في دعم مؤسسات القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق أهداف (تمكين) وتعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي.
وبخصوص الحملات التفتيشية، أوضح وزير العمل استمرار الزيارات الكبيرة التي تنفذها هيئة تنظيم سوق العمل لضمان معالجة العمالة غير النظامية، وإجراء زيارات تفتيشية من وزارة العمل لضمان سلامة العمال وسلامة العمل والتزام أصحاب العمل بالنظم والقوانين المرعية وكلا بدوره استمرار وتطور، وهنالك حاليًا التفتيش الذكي التي تكون المعلومات متاحة لأجهزة التفتيش والذهاب للحالات الأكثر إلحاحًا وضرورة.
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