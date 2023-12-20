وزير البلديات: طرح حزمة من القسائم الاستثمارية لمشاريع الأمن الغذائي

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- Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، أهمية تشجيع القدرات الوطنية على مواصلة الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية، لاسيما في مجال استزراع الأحياء المائية، لرفع مستويات الأمن الغذائي، وتنويع سلاسل الإمداد، من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزير مع شركة «منة» للاستزراع السمكي، برئاسة الدكتورة منى راشد الزياني رئيس مجلس إدارة شركة «منة» للاستزراع السمكي، وعدد من أعضاء الشركة، وذلك لعرض مشروع الاستزراع السمكي الذي تقوم الشركة بتنفيذه في مركز الاستزراع السمكي في منطقة رأس حيان.
وأوضح الوزير أنه والتزاماً بما ورد في برنامج الحكومة للأعوام (2023 – 2026)، فإن الوزارة ماضية في التوسع بالمشاريع الداعمة للأمن الغذائي عبر طرح حزمة من القسائم الاستثمارية في مجالات الزراعة النباتية والتربية الحيوانية والاستزراع السمكي، وتقديم ما يلزم لها من دعم ومساندة، وتسهيل سبل حصول المستفيدين منها على التكنولوجيات الآمنة لزيادة الإنتاج الغذائي.
وأشاد الوزير لدى اطلاعه على المشروع، بما تمثله هذه الشراكة مع القطاع الخاص من دفعة محفزة ومشجعة للمستثمرين البحرينيين لتأسيس مشاريع مستقبلية مماثلة من شأنها أن تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وإنتاج أغذية محلية آمنة وذات جودة تخضع لمعايير عالية من الضبط والمراقبة في بيئة مغلقة.
من جهتها، ثمنت الدكتورة منى راشد الزياني رئيس مجلس إدارة شركة «منة» للاستزراع السمكي، حرص واهتمام سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة بهذا المشروع في لفتة تؤكد ما توليه الحكومة من عناية فائقة بمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بما يحقق النفع والخير للوطن والمواطنين في مختلف المجالات.
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