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وزير البلديات: طرح حزمة من القسائم الاستثمارية لمشاريع الأمن الغذائي

12/20/2023 7:15:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬أهمية‭ ‬تشجيع‭ ‬القدرات‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصناعات‭ ‬الغذائية،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬استزراع‭ ‬الأحياء‭ ‬المائية،‭ ‬لرفع‭ ‬مستويات‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وتنويع‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬الوزير‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬منة‮»‬‭ ‬للاستزراع‭ ‬السمكي،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ‬منى‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬منة‮»‬‭ ‬للاستزراع‭ ‬السمكي،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الشركة،‭ ‬وذلك‭ ‬لعرض‭ ‬مشروع‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬الشركة‭ ‬بتنفيذه‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬رأس‭ ‬حيان‭.‬

وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬أنه‭ ‬والتزاماً‭ ‬بما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬للأعوام‭ (‬2023‭ ‬ ‭ ‬2026‭)‬،‭ ‬فإن‭ ‬الوزارة‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬بالمشاريع‭ ‬الداعمة‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬عبر‭ ‬طرح‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬القسائم‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الزراعة‭ ‬النباتية‭ ‬والتربية‭ ‬الحيوانية‭ ‬والاستزراع‭ ‬السمكي،‭ ‬وتقديم‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة،‭ ‬وتسهيل‭ ‬سبل‭ ‬حصول‭ ‬المستفيدين‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيات‭ ‬الآمنة‭ ‬لزيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الغذائي‭.‬

وأشاد‭ ‬الوزير‭ ‬لدى‭ ‬اطلاعه‭ ‬على‭ ‬المشروع،‭ ‬بما‭ ‬تمثله‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬دفعة‭ ‬محفزة‭ ‬ومشجعة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬البحرينيين‭ ‬لتأسيس‭ ‬مشاريع‭ ‬مستقبلية‭ ‬مماثلة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وإنتاج‭ ‬أغذية‭ ‬محلية‭ ‬آمنة‭ ‬وذات‭ ‬جودة‭ ‬تخضع‭ ‬لمعايير‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الضبط‭ ‬والمراقبة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬مغلقة‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬ثمنت‭ ‬الدكتورة‭ ‬منى‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬منة‮»‬‭ ‬للاستزراع‭ ‬السمكي،‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بهذا‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬لفتة‭ ‬تؤكد‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬عناية‭ ‬فائقة‭ ‬بمبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬النفع‭ ‬والخير‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

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