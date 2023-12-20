شهداء وجرحي في قصف إسرائيلي عنيف على محيط المستشفى الكويتي في رفح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واستشهد‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وأصيب‭ ‬العشرات‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬رفح،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭. ‬

وأفاد‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬وشهود‭ ‬عيان‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬متتالية‭ ‬أصابت‭ ‬منازل‭ ‬عدة‭. ‬

وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬ RT ‭ ‬أمس،‭ ‬بسقوط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضحايا،‭ ‬إثر‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬مكثف‭ ‬استهدف‭ ‬محيط‭ ‬المستشفى‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو،‭ ‬حزاما‭ ‬ناريا‭ ‬عنيفا‭ ‬جدا‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المستشفى،‭ ‬وقال‭ ‬مراسلنا‭ ‬إن‭ ‬الغارات‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬والمصابين‭.‬

وأعلنت‭ ‬الوزارة‭ ‬‮«‬انتشال‭ ‬12‭ ‬شهيدا‭ ‬وعشرات‭ ‬المصابين‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬باستهداف‭ ‬منزل‭ ‬ومسجد‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مئات‭ ‬الأمتار‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬الكويت‮»‬‭. ‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬تصاعد‭ ‬أعمدة‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬الكثيف‭ ‬وجثة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ملقاة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وأشخاص‭ ‬ينادون‭ ‬طلبا‭ ‬للإسعاف‭ ‬وآخرين‭ ‬يحاولون‭ ‬إنقاذ‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬تحت‭ ‬الركام‭. ‬

ويحتشد‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬نزحوا‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المعارك‭. ‬

وفي‭ ‬المدينة‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬تعرض‭ ‬مخيم‭ ‬الشابورة‭ ‬لقصف‭ ‬إسرائيلي‭. ‬

وقالت‭ ‬سمر‭ ‬أبو‭ ‬لولي‭ ‬إنها‭ ‬استفاقت‭ ‬على‭ ‬‮«‬صوت‭ ‬الانفجار‭ ‬القوي‭ ‬الذي‭ ‬هز‭ ‬منطقة‭ ‬الشابورة‮»‬‭. ‬وسألت‭ ‬بينما‭ ‬يظهر‭ ‬الركام‭ ‬من‭ ‬خلفها‭ ‬‮«‬أين‭ ‬سنذهب؟‭ ‬لا‭ ‬مدارس‭ ‬فارغة‭ ‬ولا‭ ‬مستشفى‭ ‬فارغ‭ ‬ولا‭ ‬عيادة‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬مسجد،‭ ‬لم‭ ‬يتركوا‭ ‬شيء،‭ ‬دمروا‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭.

‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يوسع‭ ‬نطاق‭ ‬عملياته‭ ‬ويعمقها‮»‬‭ ‬في‭ ‬خانيونس،‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬وأنه‭ ‬نفذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬غارة‭. ‬

أعلن‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬8000‭ ‬طفل‭ ‬و6200‭ ‬امرأة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الشهداء،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المصابين‭ ‬52600‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أعلنت‭ ‬‮«‬كتائب‭ ‬القسام‮»‬‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬أمس‭ ‬تفجير‭ ‬فتحة‭ ‬نفق‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬ووقوعهم‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح‭ ‬في‭ ‬جنوبي‭ ‬غزة‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬القسام‮»‬،‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفلسطينية‭ (‬صفا‭) ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬تمكن‭ ‬مجاهدونا‭ ‬من‭ ‬تفخيخ‭ ‬عين‭ ‬نفق‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬خانيونس،‭ ‬وفور‭ ‬تقدم‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬لعين‭ ‬النفق‭ ‬تم‭ ‬تفجيره‭ ‬بالجنود‭ ‬ووقع‭ ‬أفراد‭ ‬القوة‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح‮»‬‭.

‬

قالت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬أمس‭ ‬إنها‭ ‬استهدفت‭ ‬قوة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬جنديا‭ ‬تحصنت‭ ‬داخل‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الدرج‭ ‬شمال‭ ‬شرقي‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬بقذيفتي‭ ‬أفراد‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬القنابل‭ ‬اليدوية‭ ‬وأوقعت‭ ‬أفرادها‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح‭.‬

وأضافت‭ ‬الكتائب‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬بيانات‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬في‭ ‬تليجرام‭ ‬أنها‭ ‬قتلت‭ ‬4‭ ‬جنود‭ ‬وجرحت‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬اشتباك‭ ‬مع‭ ‬قوة‭ ‬راجلة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السرايا‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة‭. ‬كما‭ ‬استهدفت‭ ‬8‭ ‬آليات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬الصبرة‭ ‬وتل‭ ‬الهوا‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة‭ ‬واشتبكت‭ ‬مع‭ ‬وحدات‭ ‬الإنقاذ‭ ‬بالأسلحة‭ ‬الرشاشة‭ ‬والقنابل‭ ‬اليدوية‭ ‬وقتلت‭ ‬وجرحت‭ ‬عددا‭ ‬منهم‭.‬

وقالت‭ ‬القسام‭ ‬إنها‭ ‬استهدفت‭ ‬أيضا‭ ‬3‭ ‬دبابات‭ ‬ميركافا‭ ‬بقذائف‭ ‬‮«‬الياسين‭ ‬105‮»‬‭ ‬شرق‭ ‬معسكر‭ ‬جباليا‭ ‬شمال‭ ‬غزة،‭ ‬و3‭ ‬دبابات‭ ‬وناقلة‭ ‬جند‭ ‬بعبوة‭ ‬‮«‬شواظ‮»‬‭ ‬وقذائف‭ ‬‮«‬الياسين‭ ‬105‮»‬‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬قواته‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬134‭ ‬جنديا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العملية‭ ‬البرية‭. ‬

ويعاني‭ ‬القطاع‭ ‬الخاضع‭ ‬لحصار‭ ‬إسرائيلي‭ ‬مطبق‭ ‬منذ‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬خطيرة‭ ‬إذ‭ ‬باتت‭ ‬معظم‭ ‬مستشفياته‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة‭ ‬فيما‭ ‬نزح‭ ‬نحو‭ ‬1 , 9‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬أي‭ ‬85‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬سكانه،‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬جنوبه‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬الدمار‭ ‬والقصف،‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وأفاد‭ ‬تقرير‭ ‬لمكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬بأن‭ ‬نصف‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬يعانون‭ ‬الجوع‭ ‬الشديد‭ ‬أو‭ ‬الحاد‭ ‬وأن‭ ‬90 % ‭ ‬منهم‭ ‬يحرمون‭ ‬بانتظام‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬ليوم‭ ‬كامل‭. ‬

وبالرغم‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬127‭ ‬شاحنة‭ ‬مساعدات‭ ‬وبضائع‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معبري‭ ‬رفح‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬وكرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإمدادات‭ ‬لا‭ ‬تكفي‭ ‬لتلبية‭ ‬أبسط‭ ‬حاجات‭ ‬السكان‭. ‬

وذكر‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬10 % ‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬الضرورية‭ ‬حاليا‭ ‬دخلت‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الـ‭ ‬70‭ ‬الأخيرة‭. ‬

وأمس،‭ ‬أعلن‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬أن‭ ‬قافلة‭ ‬مساعدات‭ ‬دخلت‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬انطلاقها‭ ‬من‭ ‬الأردن،‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭. ‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬موازٍ،‭ ‬تواصلت‭ ‬مفاوضات‭ ‬شاقة‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬حيث‭ ‬يعجز‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬عن‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تعليق‮»‬‭ ‬الأعمال‭ ‬القتالية‭ ‬والسماح‭ ‬بوصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭. ‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬الإثنين،‭ ‬لكن‭ ‬تم‭ ‬إرجاء‭ ‬العملية‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬إلى‭ ‬أمس،‭ ‬فيما‭ ‬يبحث‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬عن‭ ‬صيغة‭ ‬تسمح‭ ‬لهم‭ ‬بتجنب‭ ‬مواجهة‭ ‬طريق‭ ‬مسدود‭ ‬جديد،‭ ‬بعد‭ ‬فيتو‭ ‬أمريكي‭ ‬سابق‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬يطالب‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

وبعدما‭ ‬كان‭ ‬النص‭ ‬يدعو‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الأصلية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬عاجل‭ ‬ودائم‭ ‬للأعمال‭ ‬الحربية‮»‬،‭ ‬بات‭ ‬يكتفي‭ ‬بالدعوة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تعليق‮»‬‭ ‬المعارك‭. ‬

وأعربت‭ ‬روسيا‭ ‬وجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬أملهما‭ ‬في‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬يدعو‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬روسيا‭ ‬سيرجي‭ ‬لافروف‭ ‬خلال‭ ‬منتدى‭ ‬روسي‭ ‬عربي‭ ‬في‭ ‬مراكش‭ ‬‮«‬محاولاتنا‭ ‬المتعددة‭ ‬مع‭ ‬من‭ ‬يشاركوننا‭ ‬نفس‭ ‬الأفكار‭ ‬لدفع‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬إلى‭ ‬تبني‭ ‬قرار‭ ‬يفرض‭ ‬وقفا‭ ‬دائما‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬يعترضها‭ ‬للأسف‭ ‬نفس‭ ‬الموقف‭ ‬الأحادي‭ ‬المعتاد‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬