تعدّ الأكبر في تاريخه بقيمة 1.5 مليون دولار..((البحرين الإسلامي)) يعلن جائزة ((تجوري)) الكبرى

ويوفر‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬الحلول‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬المتكاملة‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬فروعه‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬فروع‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬الإسلامي‭ ‬الرقمي‮»‬‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬والموقع‭ ‬الإلكتروني‭. ‬ويقدم‭ ‬البنك‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمبسطة‭ ‬والتي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الزبائن،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬لهم‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جميع‭ ‬منصات‭ ‬البنك‭.‬

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