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تعدّ الأكبر في تاريخه بقيمة 1.5 مليون دولار..((البحرين الإسلامي)) يعلن جائزة ((تجوري)) الكبرى

12/20/2023 7:15:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭(‬ BisB ‭) ‬،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬جائزة‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بقيمة‭ ‬1 , 500 , 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لفائز‭ ‬واحد‭ ‬محظوظ،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬إطلاق‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬تجوري‭ ‬الإسلامي‮»‬‭ ‬الترويجية،‭ ‬وذلك‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬حتى‭ ‬25‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬الأرضي‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬00‭ ‬صباحًا‭ ‬حتى‭ ‬10‭:‬00‭ ‬مساءً،‭ ‬ويومي‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬00‭ ‬صباحًا‭ ‬حتى‭ ‬12‭:‬00‭ ‬مساءً‭. ‬وسيتمكن‭ ‬زوار‭ ‬منصة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬تفاعلية‭ ‬وفعاليات‭ ‬شيّقة‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬مُجزية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬1 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬تُضاف‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬إلى‭ ‬رصيد‭ ‬حساب‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬الخاص‭ ‬بهم‭ ‬بمجرد‭ ‬إيداع‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬لزيادة‭ ‬فرص‭ ‬التأهل‭ ‬لفرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بقيمة‭ ‬1 , 500 , 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لفائز‭ ‬واحد‭ ‬محظوظ‭.‬

ويوفر‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬الحلول‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬المتكاملة‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬فروعه‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬فروع‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬الإسلامي‭ ‬الرقمي‮»‬‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬والموقع‭ ‬الإلكتروني‭. ‬ويقدم‭ ‬البنك‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمبسطة‭ ‬والتي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الزبائن،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬لهم‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جميع‭ ‬منصات‭ ‬البنك‭.‬

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