تعدّ الأكبر في تاريخه بقيمة 1.5 مليون دولار..((البحرين الإسلامي)) يعلن جائزة ((تجوري)) الكبرى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك البحرين الإسلامي(
BisB ) ، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية بمملكة البحرين، جائزة تجوري الإسلامي الأكبر في تاريخه بقيمة 1
, 500
, 000 دولار أمريكي لفائز واحد محظوظ، حيث سيتم إطلاق حملة «تجوري الإسلامي» الترويجية، وذلك اعتبارًا من 20 حتى 25 ديسمبر 2023 في مجمع سيتي سنتر البحرين في الطابق الأرضي بالقرب من بوابة 3 في مجمع سيتي سنتر البحرين من يوم الأربعاء إلى يوم الإثنين من الساعة 10:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً، ويومي الخميس والجمعة من الساعة 10:00 صباحًا حتى 12:00 مساءً. وسيتمكن زوار منصة بنك البحرين الإسلامي من المشاركة في ألعاب تفاعلية وفعاليات شيّقة للفوز بجوائز نقدية مُجزية تصل إلى 1
, 000 دينار بحريني تُضاف بشكل فوري إلى رصيد حساب تجوري الإسلامي الخاص بهم بمجرد إيداع 50 دينارا بحرينيا أو أكثر لزيادة فرص التأهل لفرصة الفوز بقيمة 1
, 500
, 000 دولار أمريكي لفائز واحد محظوظ.
ويوفر بنك البحرين الإسلامي الحلول المالية والمصرفية المتكاملة عبر شبكة فروعه المكونة من 8 فروع بالإضافة إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من خلال تطبيق «الإسلامي الرقمي» للهواتف الذكية والموقع الإلكتروني. ويقدم البنك مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة والمبسطة والتي تتناسب مع متطلبات الزبائن، مما يوفر لهم تجربة مصرفية متميزة من خلال جميع منصات البنك.
MENAFN20122023000055011008ID1107635981
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.