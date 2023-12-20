أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين ويقبل استقالة الحكومة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأقسم‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أحترم‭ ‬الدستور‭ ‬وقوانين‭ ‬الدولة‭ ‬وأذود‭ ‬عن‭ ‬حريات‭ ‬الشعب‭ ‬ومصالحه‭ ‬وأمواله‭ ‬وأصون‭ ‬استقلال‭ ‬الوطن‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيه‮»‬‭.

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وبذلك،‭ ‬صار‭ ‬الأمير‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬للكويت‭ ‬خلفًا‭ ‬لأخيه‭ ‬الأمير‭ ‬نواف‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬86‭ ‬عامًا‭. ‬

وقال‭ ‬الأمير‭ ‬مشعل‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬‮«‬أكدنا‭ ‬في‭ ‬خطاباتنا‭ ‬السابقة‭ ‬بان‭ ‬هناك‭ ‬استحقاقات‭ ‬وطنية‭ ‬ينبغي‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬لصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬بالتالي‭ ‬لم‭ ‬نلمس‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬أو‭ ‬تصحيح‭ ‬للمسار،‭ ‬بل‭ ‬وصل‭ ‬الامر‭ ‬الى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬عندما‭ ‬تعاونت‭ ‬السلطتان‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬واجتمعت‭ ‬كلمتهما‭ ‬على‭ ‬الإضرار‭ ‬بمصالح‭ ‬البلاد‭ ‬والعباد‭ ‬وما‭ ‬حصل‭ ‬من‭ ‬تعيينات‭ ‬ونقل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الوظائف‭ ‬والمناصب‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬أبسط‭ ‬معايير‭ ‬العدالة‭ ‬والانصاف‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬لهذا‭ ‬جاء‭ ‬قرارنا‭ ‬بوقف‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العبث‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وقف‭ ‬قرارات‭ ‬التعيين‭ ‬والترقية‭ ‬والندب‭ ‬والنقل‭ ‬لأجل‭ ‬مسمى‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬قراره‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬الذي‭ ‬أمر‭ ‬فيه‭ ‬بإيقاف‭ ‬التوظيف‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الدولة‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬قابلة‭ ‬للتمديد‭.

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وأكد‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬خطابه‭ ‬التمسك‭ ‬‮«‬بالتزاماتنا‭ ‬الخليجية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‮»‬،‭ ‬ليشير‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬اليوم‭ ‬ونحن‭ ‬نمر‭ ‬بمرحلة‭ ‬تاريخية‭ ‬دقيقة‭ ‬مراجعة‭ ‬واقعنا‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬جوانبه‭ ‬وخصوصا‭ ‬الجوانب‭ ‬الأمنية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والمعيشية‮»‬‭.

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وكتب‭ ‬بدر‭ ‬السيف‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الكويت‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إكس‭ ‬إنها‭ ‬واحدة‭ ‬‮«‬من‭ ‬أقوى‭ ‬الخطب‭ ‬التي‭ ‬يلقيها‭ ‬أمير‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬القسم‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬وغير‭ ‬المسبوق‭ ‬هو‭ ‬التوبيخ‭ ‬الواضح‭ ‬الذي‭ ‬وجهه‭ ‬الأمير‭ ‬للحكومة‭ ‬والبرلمان‮»‬‭. ‬

الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬السلطة‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬83‭ ‬عاماً‭ ‬شغل‭ ‬مناصب‭ ‬رفيعة‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬والدفاع‭ ‬الكويتية،‭ ‬واعتاد‭ ‬على‭ ‬تسيير‭ ‬شؤون‭ ‬الحكم‭ ‬نظرًا‭ ‬لتوليه‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬المهام‭ ‬الرئيسية‭ ‬للأمير‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭. ‬

ومع‭ ‬توليه‭ ‬رسميا‭ ‬قيادة‭ ‬الدولة‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الدول‭ ‬المصدرة‭ ‬للنفط‭ (‬أوبك‭) ‬يُنتظر‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يدير‭ ‬شؤون‭ ‬الكويت‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬سياسي‭. ‬فهو‭ ‬يرث‭ ‬دولة‭ ‬شهدت‭ ‬تشكيل‭ ‬خمس‭ ‬حكومات‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬وتنظيم‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتخابات‭ ‬برلمانية‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭.

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وسيكون‭ ‬الاختبار‭ ‬الأول‭ ‬للشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬اختيار‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬وسط‭ ‬تكهنات‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬ستنتقل‭ ‬إلى‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭. ‬وأمامه‭ ‬وفق‭ ‬الدستور‭ ‬الكويتي،‭ ‬عام‭ ‬ليقرر،‭ ‬علمًا‭ ‬أن‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭.

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وسيتعين‭ ‬عليه‭ ‬أيضًا‭ ‬اختيار‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬جديد‭ ‬لتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬ستحدد‭ ‬طبيعة‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭. ‬

وأصدر‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬أمرا‭ ‬أميريا‭ ‬بقبول‭ ‬استقالة‭ ‬الحكومة‭. ‬ونص‭ ‬الأمر‭ ‬الأميري‭ ‬على‭ ‬‮«‬قبول‭ ‬استقالة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ ‬وتكليف‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬بتصريف‭ ‬العاجل‭ ‬من‭ ‬شؤون‭ ‬منصبه‭ ‬لحين‭ ‬تشكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬الجديدة‮»‬‭.‬