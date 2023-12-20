Thursday, 21 December 2023 04:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين ويقبل استقالة الحكومة

12/20/2023 7:15:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الكويت‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أدى‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمس‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬أميرًا‭ ‬للكويت‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬خاصة‭. ‬

وأقسم‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أحترم‭ ‬الدستور‭ ‬وقوانين‭ ‬الدولة‭ ‬وأذود‭ ‬عن‭ ‬حريات‭ ‬الشعب‭ ‬ومصالحه‭ ‬وأمواله‭ ‬وأصون‭ ‬استقلال‭ ‬الوطن‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيه‮»‬‭.

وبذلك،‭ ‬صار‭ ‬الأمير‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬للكويت‭ ‬خلفًا‭ ‬لأخيه‭ ‬الأمير‭ ‬نواف‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬86‭ ‬عامًا‭. ‬

وقال‭ ‬الأمير‭ ‬مشعل‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬‮«‬أكدنا‭ ‬في‭ ‬خطاباتنا‭ ‬السابقة‭ ‬بان‭ ‬هناك‭ ‬استحقاقات‭ ‬وطنية‭ ‬ينبغي‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬لصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬بالتالي‭ ‬لم‭ ‬نلمس‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬أو‭ ‬تصحيح‭ ‬للمسار،‭ ‬بل‭ ‬وصل‭ ‬الامر‭ ‬الى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬عندما‭ ‬تعاونت‭ ‬السلطتان‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬واجتمعت‭ ‬كلمتهما‭ ‬على‭ ‬الإضرار‭ ‬بمصالح‭ ‬البلاد‭ ‬والعباد‭ ‬وما‭ ‬حصل‭ ‬من‭ ‬تعيينات‭ ‬ونقل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الوظائف‭ ‬والمناصب‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬أبسط‭ ‬معايير‭ ‬العدالة‭ ‬والانصاف‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬لهذا‭ ‬جاء‭ ‬قرارنا‭ ‬بوقف‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العبث‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وقف‭ ‬قرارات‭ ‬التعيين‭ ‬والترقية‭ ‬والندب‭ ‬والنقل‭ ‬لأجل‭ ‬مسمى‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬قراره‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬الذي‭ ‬أمر‭ ‬فيه‭ ‬بإيقاف‭ ‬التوظيف‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الدولة‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬قابلة‭ ‬للتمديد‭.

وأكد‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬خطابه‭ ‬التمسك‭ ‬‮«‬بالتزاماتنا‭ ‬الخليجية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‮»‬،‭ ‬ليشير‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬اليوم‭ ‬ونحن‭ ‬نمر‭ ‬بمرحلة‭ ‬تاريخية‭ ‬دقيقة‭ ‬مراجعة‭ ‬واقعنا‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬جوانبه‭ ‬وخصوصا‭ ‬الجوانب‭ ‬الأمنية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والمعيشية‮»‬‭.

وكتب‭ ‬بدر‭ ‬السيف‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الكويت‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إكس‭ ‬إنها‭ ‬واحدة‭ ‬‮«‬من‭ ‬أقوى‭ ‬الخطب‭ ‬التي‭ ‬يلقيها‭ ‬أمير‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬القسم‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬وغير‭ ‬المسبوق‭ ‬هو‭ ‬التوبيخ‭ ‬الواضح‭ ‬الذي‭ ‬وجهه‭ ‬الأمير‭ ‬للحكومة‭ ‬والبرلمان‮»‬‭. ‬

الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬السلطة‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬83‭ ‬عاماً‭ ‬شغل‭ ‬مناصب‭ ‬رفيعة‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬والدفاع‭ ‬الكويتية،‭ ‬واعتاد‭ ‬على‭ ‬تسيير‭ ‬شؤون‭ ‬الحكم‭ ‬نظرًا‭ ‬لتوليه‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬المهام‭ ‬الرئيسية‭ ‬للأمير‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭. ‬

ومع‭ ‬توليه‭ ‬رسميا‭ ‬قيادة‭ ‬الدولة‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الدول‭ ‬المصدرة‭ ‬للنفط‭ (‬أوبك‭) ‬يُنتظر‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يدير‭ ‬شؤون‭ ‬الكويت‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬سياسي‭. ‬فهو‭ ‬يرث‭ ‬دولة‭ ‬شهدت‭ ‬تشكيل‭ ‬خمس‭ ‬حكومات‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬وتنظيم‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتخابات‭ ‬برلمانية‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭.

وسيكون‭ ‬الاختبار‭ ‬الأول‭ ‬للشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬اختيار‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬وسط‭ ‬تكهنات‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬ستنتقل‭ ‬إلى‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭. ‬وأمامه‭ ‬وفق‭ ‬الدستور‭ ‬الكويتي،‭ ‬عام‭ ‬ليقرر،‭ ‬علمًا‭ ‬أن‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭.

وسيتعين‭ ‬عليه‭ ‬أيضًا‭ ‬اختيار‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬جديد‭ ‬لتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬ستحدد‭ ‬طبيعة‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭. ‬

وأصدر‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬أمرا‭ ‬أميريا‭ ‬بقبول‭ ‬استقالة‭ ‬الحكومة‭. ‬ونص‭ ‬الأمر‭ ‬الأميري‭ ‬على‭ ‬‮«‬قبول‭ ‬استقالة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ ‬وتكليف‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬بتصريف‭ ‬العاجل‭ ‬من‭ ‬شؤون‭ ‬منصبه‭ ‬لحين‭ ‬تشكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬الجديدة‮»‬‭.‬

MENAFN20122023000055011008ID1107635980

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث