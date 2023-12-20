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قرار هام من يحيى السنوار بشأن المحادثات السرية مع فتح

12/20/2023 3:14:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن حركة "حماس" تجري محادثات سرية مع حركة "فتح"، كاشفة أن زعيم "حماس" في غزة يحيى السنوار أمر بإنهائها.
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ورئيس "حماس" في الخارج خالد مشعل، على اتصال مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، بشأن التحالف تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
وأفادت بأن السنوار، أمر بإنهاء المحادثات بمجرد علمه بها.


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