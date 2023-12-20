قرار هام من يحيى السنوار بشأن المحادثات السرية مع فتح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن حركة "حماس" تجري محادثات سرية مع حركة "فتح"، كاشفة أن زعيم "حماس" في غزة يحيى السنوار أمر بإنهائها.
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ورئيس "حماس" في الخارج خالد مشعل، على اتصال مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، بشأن التحالف تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
وأفادت بأن السنوار، أمر بإنهاء المحادثات بمجرد علمه بها.
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