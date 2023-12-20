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صناعة عمان تبحث فرص التصدير إلى كينيا

12/20/2023 3:14:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة المعارض في غرفة صناعة عمان عاهد الرجبي، أهمية زيادة الصادرات الأردنية، في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن، سواء من خلال العمل على تعزيز الصادرات الأردنية الى الأسواق التقليدية، أو لأسواق جديدة واعدة.
وأضاف الرجبي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الصناعات الوطنية تتمتع بالجودة العالية التي أسهمت في وصولها الى ما يزيد على 140 سوقا في مختلف أنحاء العالم، حيث يعمل في القطاع الصناعي حاليا ما يزيد عن 260 ألف عامل وعاملة يعيلون نحو مليون أسرة.

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