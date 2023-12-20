صناعة عمان تبحث فرص التصدير إلى كينيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة المعارض في غرفة صناعة عمان عاهد الرجبي، أهمية زيادة الصادرات الأردنية، في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن، سواء من خلال العمل على تعزيز الصادرات الأردنية الى الأسواق التقليدية، أو لأسواق جديدة واعدة.
وأضاف الرجبي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الصناعات الوطنية تتمتع بالجودة العالية التي أسهمت في وصولها الى ما يزيد على 140 سوقا في مختلف أنحاء العالم، حيث يعمل في القطاع الصناعي حاليا ما يزيد عن 260 ألف عامل وعاملة يعيلون نحو مليون أسرة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN20122023000208011052ID1107635539
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.