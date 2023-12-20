20 ألف شهيد حصيلة عدوان الاحتلال على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن عدد الشهداء جراء العدوان الاسرائيلي على القطاع، وصل إلى 20 ألف شهيداً، منهم 8000 طفل، و6200 امرأة، و52.6 ألف جريح.



وقال المكتب، إن 75 يوماً من العدوان خلفت 26700 شهيداً ومفقوداً، بينهم 20 ألف شهيد ممن وصلوا إلى المستشفيات منهم 8 آلاف شهيد من الأطفال و6200 امرأة شهيدة، و310 شهداء من الطواقم الطبية، و35 شهيداً من الدفاع المدني، و97 شهيداً من الصحفيين.

وقالت إنه لا يزال 6700 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، و70% من هؤلاء هم من فئة الأطفال والنساء، فيما أصيب 52.600 ألف شخص.