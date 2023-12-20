الصحة العالمية: ظهور متحور جديد لكورونا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صنّفت منظمة الصحة العالمية، المتحور الجديد لفيروس كوفيد-19، الذي يُعرف باسم " JN.1"، على أنه متحوّرٌ منفصلٌ مثيرٌ للاهتمام؛ نظرا لسرعة انتشاره، وهو ناتج عن السلالة الأم BA.2.86.



ووفقا للمنظمة، واستنادًا إلى البيّنات المتاحة، يُشير التقييم إلى أن الخطر الإضافي الذي يشكله متحور JN.1 على الصحة العامة العالمية خطرٌ منخفض، وعلى الرغم من ذلك، ومع بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، يمكن أن يزيد المتحور الجديد من عبء الأمراض التنفسية في العديد من البلدان، بحسب بيان صادر عن المنظمة وصل لوكالة الأنباء الأردنية نسخة منه، اليوم الأربعاء.



وأوضحت المنظمة، أنه لا تزال اللقاحات الحالية تحمي من الاعتلال الشديد والوفاة بسبب متحور JN.1 وغيره من المتحورات السارية لفيروس كورونا-سارس-2، وهو الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.



وتابعت، ومرض كوفيد-19 ليس هو المرض التنفسي الوحيد المنتشر، فالإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي والالتهاب الرئوي الشائع في مرحلة الطفولة كلها أمراضٌ آخذةٌ في الانتشار.



ونصحت المنظمة الأشخاص باتخاذ تدابير للوقاية من العدوى والاعتلال الشديد باستخدام جميع الأدوات المتاحة؛ وتشمل هذه التدابير: ارتداء كمامة في الأماكن المزدحمة أو المغلقة أو سيئة التهوية، والمحافظة على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، قدر الإمكان، والحرص على تحسين التهوية،وغيرها.



فيما نصحت المنظمة العاملين الصحيين والمرافق الصحية بمراعاة تعميم ارتداء الكمامات في المرافق الصحية، وكذلك ارتداء الكمامات المناسبة وأقنعة التنفس وغيرها من معدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين الذين يقدمون الرعاية للمرضى المصابين بعدوى كوفيد-19 المشتبه فيها والمؤكدة، وتحسين التهوية في المرافق الصحية.